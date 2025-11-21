一年只做3個月！薑母鴨「靠1類食物賺爛」　業者：看店家良心了

▲業者透露，確實是靠配料賺錢。（資料照／記者周宸亘攝）



網搜小組／劉維榛報導

冬天一到，許多人最愛圍爐吃薑母鴨暖身，不過一名網友好奇發問，「薑母鴨店只有冬天營業，加上人事、房租成本，真的賺得到錢嗎？」沒想到網友們一面倒喊「超賺」，甚至有人直言「我家大樓一半房子都是薑母鴨家族買的！」對此，一名業者透露，基本都是賺配料，「不過配料就看各店家良心了」。

一名網友在Threads表示，買薑母鴨一份不會很貴，但店家只有冬天才會開，加上還有人事成本問題，讓原PO感到十分好奇「真的賺得到錢嗎？」

底下網友熱議，「絕對賺！有些店用很便宜的菜、酒、飲料、加工食物，但很辛苦，只賣冷天氣的期間是不公休的」、「賣一份高麗菜直接賺一顆高麗菜，你說呢」、「賺的是高麗菜那些配料」、「你會發現一份400元不到的薑母鴨，都只吃到骨頭，然後客人吃不飽，只能一直點菜又加肉」、「配料+飲料+酒，賺翻」。

還有人爆料，「我同學他家就是賣薑母鴨，爸媽是獅子會的、住豪宅」、「我認識一個朋友，是在東海大學附近的知名薑母鴨店，他們一年只做3個月，但那3個月是都不休息的」、「我家大樓有一半的房子是賣薑母鴨的家族買起來的，你覺得呢」。

不過也有業者親自解釋，冬天2至3個月生意很好，但夏天仍要付房租，「所以沒想像中好賺」，每天工時至少12小時，如果立冬、寒流就14小時起跳，確實是靠配料賺錢，「不過配料就看各店家良心了」。

業者強調，看到有人說，高麗菜賣一份可賺五份，「我是做不到」，畢竟客人吃得出來，「懂吃的就知道，10塊一顆的高麗菜根本不會甜，一般外面小火鍋，用的就是那種，煮很久都不會爛，吃起來也不甜。」