薑母鴨店矮桌椅「主因不是拚翻桌率」　一票人火大：腿快廢了！

▲薑母鴨店幾乎都是擺放矮桌子、矮椅子。（圖／記者黃克翔攝，下同）



網搜小組／劉維榛報導

今（19日）有感降溫，不少人想進補一下！一名網友納悶直呼，為何薑母鴨的桌子都比較低？文章引發討論，不少人抱怨，「每次吃完我腿都要廢了」、「坐那麼低很不舒服，又會壓迫到胃部空間」。事實上，擺放矮桌矮椅的用意，確實跟拚翻桌率有關，但更重要的是，矮桌子能減少炭火搬動的危險。

一名網友在Threads表示，隨著天氣有感降溫，薑母鴨的店生意越來越好，但令他感到疑惑的是，為何店內都是擺放矮桌子與矮椅子呢？

不少人猜測原因，「拚翻桌率！坐那麼低很不舒服，又會壓迫到胃部空間，吃不了太久就會起身走人了」、「吃飯就吃飯不要聊太久，吃完撐著不舒服趕快走」、「對腿長的人真的很不友善，每次吃完我腿都要廢了」、「容易觀察是否用餐完畢吧」、「應該是方便上湯、還有加木炭，那個爐子感覺滿重的，每次加木炭就要把爐子移開，應該是這個原因」、「因為要放木炭吧，太高可能會燙到腳」。

也有人抱怨，「有沒有人跟我一樣很討厭矮桌，坐起來不舒服」、「桌椅矮就算了，而且碗小到不行，裝大一點的食物很燙！又一下就滿出來...煩死」。

事實上，薑母鴨、臭臭鍋等平價鍋物則傾向使用矮桌，除了考量翻桌率，更重要是安全問題，因「矮火爐」擺放在小桌的話，可以減少炭火搬動的危險，而且店員一眼望去就能掌握現場情況。另外，矮桌能讓客人更接近桌上鍋子，方便夾取湯料，更專注在享用熱騰騰的湯和食材，同時營造較為輕鬆、接地氣的用餐氛圍。

▼在矮桌子更換炭火，相對安全一些。