快訊／理髮戴帽「遮住滿頭白」　陳歐珀羈押174天交保首出庭

▲陳歐珀涉貪遭起訴交保後，首度以自由之身到台北地院出庭。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

台北地院25日繼續開庭審理民進黨前立委陳歐珀涉貪案，甫獲500萬元交保的陳歐珀返家休息一晚後，搭親人的車子現身法庭，這是陳歐珀被羈押在看守所174天以來，首次不用戴著手銬出庭，陳歐珀上午戴著帽子進出法院，面對媒體鏡頭不發一語，庭訊過程也都由律師代為詰問證人並表示意見。

陳歐珀曾是三連霸立委，因涉嫌在2016年到2020年間，接受碼頭物流業者聯興國際賄賂413萬餘元、接受小客車租賃業者賄賂50萬元，另與妻子徐慧諭共同詐領立院公費助理薪資411萬2170元，陳歐珀從6月4日遭檢察官約談後聲押禁見獲准，被依貪污、洗錢等多罪起訴求刑24年2月後，24日才獲北院裁定交保500萬元，限制出境出海並裝電子腳環實施科技監控。

▲ 陳歐珀昨日獲釋，滿頭白髮、身形消瘦 。（圖／記者黃哲民攝）

法院25日依審理計畫調查檢方指控陳歐珀涉嫌在2018年間，利用立委職權舉行協調會，干預交通部規劃施行的計程車違規裁罰基準，事後收受王世璋等相關自小客車業者代表行賄50萬元，並開立勁宜蘭發展協會的收據，把賄款包裝成公益捐款以達到洗錢目的。

當年處理相關法規修正的公路局運輸組長劉育麟作證表示，要是陳歐珀等民意代表沒有就相關議題開協調會，政府也要弄清楚計程車與UBER的載客範圍，因為當時雙方已經為了市場問題吵得不可開支，既然有民代在關心，就把這個議題拉出來處理，否認有受到壓力，審判長在庭訊結束後諭知全案12月2日再開庭。