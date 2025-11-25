蔡壁如談藍白合：國民黨該讓就讓　沒釋出善意大家都不要談了

▲前立委蔡壁如。（圖／《中午來開匯》提供）

記者郭運興／台北報導

2026選舉藍白如何合作備受關注，前立委、民眾黨中央委員蔡壁如今（25日）表示，該讓就讓，講一句很現實的話，「如果你國民黨要這樣欺壓民眾黨，那民眾黨為什麼要跟你合作？我們就變成小藍了」。蔡壁如強調，國民黨發這顆球要想清楚，如果不友善、沒釋出幾個地方給民眾黨，2026都談不下去，哪裡來的2028？這本來就是大壓小，大哥沒有釋出善意，那大家都不要談了，自己的態度是這樣。

蔡壁如於節目《中午來開匯》談到藍白合，她表示，自己要講的就是該讓就讓，講一句很現實的話，「如果你國民黨就要這樣欺壓民眾黨，那我告訴你，民眾黨為什麼要跟你合作？我們就變成小藍了」。

蔡壁如表示，所以大黨該讓就讓，這是釋出友好的條件，釋出友善的溫度也有助於2028繼續談，不然2026談不下去了，那麼多的條件，意思就是民眾黨也沒什麼機會，那請問一下「我為什麼要跟你們合作」？

蔡壁如直言，倒過來講，如果民眾黨一心一意很認真打拼，老百姓也會支持，雖然可能不會贏，但他們會覺得民眾黨靠著自己的理念，不需要去依靠國民黨，這也是贏得一種尊重。

蔡壁如認為，所以在2026這個球，大家會覺得是國民黨發球的問題，但要發這顆球要想清楚，如果不友善、沒有釋出幾個地方給民眾黨，2026都談不下去，哪裡來的2028？

蔡壁如說，如果2026都要搞得很清楚，最後民眾黨一席都沒有、沒得讓，這本來就是大壓小，本來民眾黨就有自己的劣勢、國民黨本來就有優勢，大哥沒有釋出善意，那大家都不要談了，自己的態度是這樣。

蔡壁如強調，所以自己才會說該讓就讓，至於如何讓國民黨員、民眾黨員舒服接受，甚至讓全民都可以接受，這恐怕就在國民黨的智慧了。

