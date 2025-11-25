黃國昌民調慘輸李四川　陳智菡：侯友宜新北滿意度高後來卻輸柯文哲

▲陳智菡 。（圖／記者黃克翔攝）

記者郭運興／台北報導

2026年新北市長選戰備受矚目，民眾黨主席黃國昌已表態角逐，藍營則是台北副市長李四川呼聲極高，根據最新匯流民調，若「藍白合」破局，黃國昌僅16.1%支持度，遠低於李四川39.1%、蘇巧慧35.7%。對此，民眾黨立院黨團主任陳智菡24日認為，黃國昌看起來相對比較低一點，但還是提柯文哲之前競選總統時，侯友宜在新北市滿意度民調是五成，可是為什麼下去選舉後很快就黃金交叉？柯文哲一直居上風，變成國民黨希望來跟民眾黨談，所以各自做好準備後，然後比民調願賭服輸，就這麼簡單，前提是要開誠佈公、步伐一致。

陳智菡24日節目《中午來開匯》談到藍白合縣市長合作，她表示，深水區當然是縣市首長，這件事情還是一個先禮後兵，上周國民黨主席鄭麗文給了一個非常好、良性的回應，簡單來說，接下來就是談哪幾個縣市可以合作。

陳智菡提到，首先當然是新北，雖然李四川民調好像是比較高、蘇巧慧也不錯，黃國昌主席看起來相對來說比較低一點，但還是再次提柯文哲之前競選總統時，那個時候侯友宜在新北市滿意度民調是五成，可是為什麼真的下去選舉後很快就黃金交叉？柯文哲一直居上風，變成國民黨希望來跟民眾黨談。

陳智菡認為，所以民眾黨還是希望大家開誠布公的先確定不管是新北、嘉義、宜蘭、新竹，哪一些縣市是有談的空間、有沒有打算做民調、民調的方式怎麼做？

陳智菡說，簡單來說先禮後兵的意思是，大家先開誠布公的把所有原則做好、跟全國報告，在開始做自己的準備，黃國昌在離開立法院之後可能開始丟出對新北的願景、丟出治理模式與想法，希望把這些政策都先端上檯面，讓人民先看清楚會帶給什麼東西，有了這些選擇再去比民調，而不是大家在未知的狀態之下去做盲盒，那是不對的。

陳智菡強調，所以各自做好各自的準備之後，然後去比民調，民調比出來後願賭服輸，就這麼簡單，前提是要開誠佈公、步伐一致，既然有了合作的意向，要怎麼合作才是關鍵。

▼侯友宜、柯文哲。（圖／記者湯興漢攝）