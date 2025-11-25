　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

黃國昌民調慘輸李四川　陳智菡：侯友宜新北滿意度高後來卻輸柯文哲

▲陳智菡 。（圖／記者黃克翔攝）

▲陳智菡 。（圖／記者黃克翔攝）

記者郭運興／台北報導

2026年新北市長選戰備受矚目，民眾黨主席黃國昌已表態角逐，藍營則是台北副市長李四川呼聲極高，根據最新匯流民調，若「藍白合」破局，黃國昌僅16.1%支持度，遠低於李四川39.1%、蘇巧慧35.7%。對此，民眾黨立院黨團主任陳智菡24日認為，黃國昌看起來相對比較低一點，但還是提柯文哲之前競選總統時，侯友宜在新北市滿意度民調是五成，可是為什麼下去選舉後很快就黃金交叉？柯文哲一直居上風，變成國民黨希望來跟民眾黨談，所以各自做好準備後，然後比民調願賭服輸，就這麼簡單，前提是要開誠佈公、步伐一致。

陳智菡24日節目《中午來開匯》談到藍白合縣市長合作，她表示，深水區當然是縣市首長，這件事情還是一個先禮後兵，上周國民黨主席鄭麗文給了一個非常好、良性的回應，簡單來說，接下來就是談哪幾個縣市可以合作。

陳智菡提到，首先當然是新北，雖然李四川民調好像是比較高、蘇巧慧也不錯，黃國昌主席看起來相對來說比較低一點，但還是再次提柯文哲之前競選總統時，那個時候侯友宜在新北市滿意度民調是五成，可是為什麼真的下去選舉後很快就黃金交叉？柯文哲一直居上風，變成國民黨希望來跟民眾黨談。

陳智菡認為，所以民眾黨還是希望大家開誠布公的先確定不管是新北、嘉義、宜蘭、新竹，哪一些縣市是有談的空間、有沒有打算做民調、民調的方式怎麼做？

陳智菡說，簡單來說先禮後兵的意思是，大家先開誠布公的把所有原則做好、跟全國報告，在開始做自己的準備，黃國昌在離開立法院之後可能開始丟出對新北的願景、丟出治理模式與想法，希望把這些政策都先端上檯面，讓人民先看清楚會帶給什麼東西，有了這些選擇再去比民調，而不是大家在未知的狀態之下去做盲盒，那是不對的。

陳智菡強調，所以各自做好各自的準備之後，然後去比民調，民調比出來後願賭服輸，就這麼簡單，前提是要開誠佈公、步伐一致，既然有了合作的意向，要怎麼合作才是關鍵。

●還想看更多...

►陳智菡：北市議員選戰不覺得被禮讓　國民黨超額提名吃不到民眾黨選票

▼侯友宜、柯文哲。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼柯文哲侯友宜會面。（圖／記者湯興漢攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/23 全台詐欺最新數據

更多新聞
430 1 3783 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
樂天開「滅火記者會」卻越燒越旺？高層人事地震引發新一波疑問
台大學霸遭通緝40年！照片曝光　查扣台灣上億資產
快訊／祈錦鈅認了離婚！　婚變原因曝
生日變忌日！男遭2人爆頭亡
小S二女兒滿18歲了！生日趴「解放細肩帶」超仙
不去日本！他曝不少陸人改飛「這1國」　一票台人撞期：崩潰中
吳怡農稱黨內操盤手這麼會選大罷免不會如此　李正皓嗆：差不多就

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

高市早苗民調飆高　小笠原欣幸：能否保持言行穩定性是關鍵

黃國昌率青年團訪日　柯文哲籲：中日衝突應理性對話非火上加油

等嘸行政院版《財劃法》試算表　賴士葆：莊翠雲說算不出金額

痛批吳怡農馬後炮批評大罷免操盤手　楊蕙如：投票前屁都不敢放

國旅補助「看得到吃不到」　卓榮泰：明年3月起平日、生日都有優惠

吳怡農指「輝達不算政績」　藍議員諷：翡翠水庫鋪滿光電才算？

藍醞釀為中配修國籍法　劉世芳：修法排除特定國家才是標籤化

周玉蔻轟林飛帆：只寄國防小橘書有什麼用　不擔心最後變垃圾山？

粉專怒：吳怡農何德何能選市長？　充其量比較帥的連勝文

「中華民國是台澎金馬」　卓榮泰不認同一國兩區：大陸是中共所有

子瑜回台開演唱會..媽媽喊「像嫁女兒」　哽咽「會想大家」下秒：快把音樂關掉XD

TWICE高雄開唱創5億觀光產值　陳其邁預告：明年世運檔期已全滿

反擊酸民「球員教練欠你嗎？」　蔡其昌：身為球迷應多給鼓勵

伍佰cue歌迷「波浪舞」堅持親自示範　唱完急趕大家回家：我下班了！XD

孫淑媚.鍾欣凌.丁寧組女團飆〈Golden〉　以體型取團名「SML」..笑虧：她是XL

庾澄慶唱〈情非得已〉回憶殺　笑喊「變歷史」蘇有朋急否認

高市早苗民調飆高　小笠原欣幸：能否保持言行穩定性是關鍵

黃國昌率青年團訪日　柯文哲籲：中日衝突應理性對話非火上加油

等嘸行政院版《財劃法》試算表　賴士葆：莊翠雲說算不出金額

痛批吳怡農馬後炮批評大罷免操盤手　楊蕙如：投票前屁都不敢放

國旅補助「看得到吃不到」　卓榮泰：明年3月起平日、生日都有優惠

吳怡農指「輝達不算政績」　藍議員諷：翡翠水庫鋪滿光電才算？

藍醞釀為中配修國籍法　劉世芳：修法排除特定國家才是標籤化

周玉蔻轟林飛帆：只寄國防小橘書有什麼用　不擔心最後變垃圾山？

粉專怒：吳怡農何德何能選市長？　充其量比較帥的連勝文

「中華民國是台澎金馬」　卓榮泰不認同一國兩區：大陸是中共所有

中國遊客取消潮？　外媒揭「真實數據」：對日衝擊有限

師大商圈白晝竊案！慣竊闖印度餐廳搜括5.8萬　老母面前被上銬

高市早苗民調飆高　小笠原欣幸：能否保持言行穩定性是關鍵

飛沖繩遇GU感謝祭！外套735塊「台灣定價42折」他驚：還不買爆

卡司陣容全公開　原音與現代聲響交織花蓮FaliFali震撼三天

黃子佼藏兒少性影像二審改判緩刑理由曝　已全數賠償37被害人

黃子佼稱「和受害者全和解」有可能嗎？律師曝關鍵字：有錢真好

拿坡里烤雞下殺38折、披薩買大送大　頂呱呱桶餐現省282元

黃國昌率青年團訪日　柯文哲籲：中日衝突應理性對話非火上加油

駐韓美軍MQ-9「死神」無人機墜海！　疑人為操控墜毀

蘇巧慧：我不斷為新北400萬市民著想　國民黨卻只為台北市長著想

政治熱門新聞

最新民調輸謝龍介　林俊憲哭笑不得：奇怪民調、我會輸給他？

黃國昌將出訪！柯文哲回黨坐鎮

黃國昌民調慘輸李四川　陳智菡：侯友宜新北滿意度高後來卻輸柯文哲

賴清德：春節9天連假　醫院診所開診加成30%到100%

賴清德稱台人有錢有閒　藍轟綠惠帝：何不食肉糜

2026台南市長民調贏林俊憲　謝龍介：國民黨快談定提名辦法了

蘇巧慧：我不斷為新北市民著想　國民黨卻只為台北市長著想

吳怡農稱黨內操盤手這麼會選大罷免不會如此　李正皓嗆：差不多就好

陳智菡：北市議員選戰不覺得被禮讓　國民黨超額提名吃不到民眾黨選票

「大陸不是外國籍我非常訝異」　劉世芳：等於變相承認台灣是中國

吳怡農：若黨內操盤手這麼會選大罷免不會如此　已跟社會脫鉤

市府規定子公司資本額8億　輝達副總驚：這麼小

陸軍「將官盃」今79幹部參與　呂坤修：唯有持續訓練才能發揮戰力

美26州在台設立辦事處　林佳龍：只是剛開始！台美關係快速提升

更多熱門

相關新聞

戰貓與佛里曼的刺蝟　國際舞臺發聲是否飢不擇食損傷國家利益

戰貓與佛里曼的刺蝟　國際舞臺發聲是否飢不擇食損傷國家利益

日前，蕭美琴副總統受「對中政策跨國議會聯盟」(IPAC)邀請至歐洲議會演說，引發到底是外交突破還是政府外銷轉內宣的外交煙火秀的討論。無論如何，國人再次體會到，中華民國外交處境的艱難，總統、副總統乃至任何外交體系能在國際舞臺上發聲，都讓人民感到欣慰與振奮，但是否因此飢不擇食而損傷國家利益，則需更謹慎看待。

柯文哲復出後　藍白合格局將重造？

柯文哲復出後　藍白合格局將重造？

黃國昌將出訪！柯文哲回黨坐鎮

黃國昌將出訪！柯文哲回黨坐鎮

恢復陸生來臺此其時矣

恢復陸生來臺此其時矣

傳政府諾對美投資12兆　藍黨團轟違法：國人有權知道換到什麼？

傳政府諾對美投資12兆　藍黨團轟違法：國人有權知道換到什麼？

關鍵字：

藍白合陳智菡黃國昌李四川國民黨民進黨柯文哲侯友宜

讀者迴響

熱門新聞

新北校園暴力！高三學長拖行學妹強剪髮

鴻海澄清：工業富聯訂單與展望未下調

快訊／南韓「國民爺爺」逝世　享耆壽91歲

「暴跌9℃」短袖變外套　2波變溫最低點曝

即／習近平晚間與川普通話

快訊／國道今晨事故　成立緊急應變小組

請病假跑去約會！施柏宇延誤拍戲惹怒劇組

「3皇3家」黯然搬離30年起家厝　舊址養蚊18個月降租求生

港台巨星齊聚台北世紀婚禮！新人超狂背景揭曉

中使館引聯合國憲章嗆「有權直接對日動武」　日本外務省回應了

北韓3高中生「性侵殺害女軍人」遭立即處決

快訊／18化粧品驗出蘇丹紅「濃度極高」　歐萊德、古寶無患子都有

快訊／大谷翔平確定參賽WBC　3月6日對戰中華隊

臺雅老董猝死曝光婚外情　手機驚爆天價金援小三

黃明志「看上60萬健身辣模」！

更多

最夯影音

更多
子瑜回台開演唱會..媽媽喊「像嫁女兒」　哽咽「會想大家」下秒：快把音樂關掉XD

子瑜回台開演唱會..媽媽喊「像嫁女兒」　哽咽「會想大家」下秒：快把音樂關掉XD
TWICE高雄開唱創5億觀光產值　陳其邁預告：明年世運檔期已全滿

TWICE高雄開唱創5億觀光產值　陳其邁預告：明年世運檔期已全滿

反擊酸民「球員教練欠你嗎？」　蔡其昌：身為球迷應多給鼓勵

反擊酸民「球員教練欠你嗎？」　蔡其昌：身為球迷應多給鼓勵

伍佰cue歌迷「波浪舞」堅持親自示範　唱完急趕大家回家：我下班了！XD

伍佰cue歌迷「波浪舞」堅持親自示範　唱完急趕大家回家：我下班了！XD

孫淑媚.鍾欣凌.丁寧組女團飆〈Golden〉　以體型取團名「SML」..笑虧：她是XL

孫淑媚.鍾欣凌.丁寧組女團飆〈Golden〉　以體型取團名「SML」..笑虧：她是XL

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

值得一試的全聯高CP值湯品

值得一試的全聯高CP值湯品

「文里補習班」開課啦！一起品嘗五款不同的湯，看看哪款湯是你的暖心小夥伴吧~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面