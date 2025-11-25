黃國昌率青年團訪日　柯文哲籲：中日衝突應理性對話非火上加油

▲民眾黨主席黃國昌率民眾黨「眾青遠航—國際領袖培育計畫」訪問團，赴日本東京展開為期4日參訪行程。（圖／民眾黨提供）



記者陳家祥／台北報導

民眾黨主席黃國昌今（25日）率領青年團出訪日本，進行為期4天的訪問交流。黃國昌表示，此行籌備已久，最近，中日因為台灣的問題進一步升高對立衝突，但民眾黨認為，最重要核心關鍵是，在目前區域不斷緊張的時候，各方其實都應該冷靜，更要避免彼此的對立造成進一步衝突。他也說，前主席柯文哲認為，區域的和平、安全、穩定，對於台灣的安全至關重要，當中日彼此在發生對立衝突的時候，應該呼籲的事情是各方都能理性對話，而不是在旁邊火上加油。

此次民眾黨青年團出訪行程，由黃國昌擔任團長、台北市議員陳宥丞擔任副團長，將與日本各黨派政要見面接觸，亦會透過與青年學子的座談，深入理解台灣青年所關心的就學、就業發展等議題。此外，日本已邁入超高齡社會，台灣應如何推動可長可久的長照保險制度與照顧體系，促進世代共榮，也是身兼黨主席與立法委員的黃國昌，此行所關注的重點。

針對近日逐漸升高緊張情勢的中日關係，黃國昌說，他理解目前日本跟中國彼此之間對立衝突的情勢不斷升高，在目前中國跟日本彼此之間有不同的國家利益，有不同的史觀、也有不同的民族情感。對日本來講，能源大部分仰賴進口，也仰賴行經台灣的運輸，因此對台海的局勢會非常關切。

對中國來講，過去有日本侵略中國的歷史，雙方彼此之間也存在長期的領土爭議。最近，因為台灣的問題進一步升高對立衝突，但民眾黨認為，最重要核心關鍵是，在目前區域不斷緊張的時候，各方其實都應該冷靜，更要避免彼此的對立造成進一步衝突，期許台灣在目前的區域環境中，應該扮演和諧平等的角色，而不應該成為對立的衝突點，「畢竟，區域要安全，台灣才能安全」。

黃國昌說，希望這次率青年團赴日訪問，能讓青年世代收穫滿滿，從日本取經回來、跟日本各界友人做進一步的交流，讓台日深厚的友誼奠定更深厚的基礎。

針對前主席柯文哲有沒有給什麼建議？黃國昌說，他跟柯主席可以說是無所不談，不僅僅是黨務，台灣目前內憂外患的交迫，特別是民進黨政府繼續違法濫權，要怎麼解決這件事情一直都是他跟柯主席共同關心的。

黃國昌說，他跟柯主席彼此間沒什麼話題不談的，很深入針對各項議題交換意見，討論完後其實比較多的事項是執行，政治的核心在執行力，我們每天都在執行每天該做的工作。主席非常有份際，中央黨部到目前為止，不管是主席在擔任主席時還是到現在，都沒有他的辦公室，主席有另外他的辦公空間，但不會造成彼此溝通上的隔閡。

黃國昌提到，這次訪日，柯主席也非常關心，他認為區域的和平、安全、穩定，對於台灣的安全至關重要，當中日彼此在發生對立衝突的時候，應該呼籲的事情是各方都能理性對話，而不是在旁邊火上加油，會讓對立更加激化，「對我們來講，台灣應該在東亞區域和平穩定上，要扮演和諧的平衡點，而不要成為對立的衝突點」。

台北市議員陳宥丞表示，台北市議會長期與日本各層級官員及議員保持互動，幾乎每個月都有日本參訪團來訪，民眾黨議員上任後也將過去赴日參訪的經驗，就缺工、缺料與交通治理等議題提出政策，包括行人路權改善、共融停車區等。此次青年團出訪，是延續市政層級的交流，希望從考察中思考如何面對台灣的超高齡就業與人工成本問題；而這趟行程並非臨時規劃，民眾黨團隊從半年前就積極準備，青年選拔、實地採點、訪查都逐一完成。

青年團代表廖先嶸表示，此次出訪將以青年的視角推動台日間在政治、文化與社會等面向的深度交流，行程中將與日本朝野國會議員、政府部門、智庫與企業進行會談，汲取日本在聯合政府運作上的經驗，也將針對能源永續、關稅制度、社會福利與科技治理等議題交換意見。他強調，台灣青年必須擁有更開闊的國際視野，讓世界看到台灣，同時把國外的優點化為台灣進步的動能；期盼此次訪日能為未來更多青年交流的平台與合作機會奠定基礎。

隨團出訪還有曾任台中市新聞局長、新竹市行政處長，現為逢甲大學兼任助理教授的吳皇昇。他表示，非常感謝民眾黨給予機會參與此次青年團訪日交流。這不只是外交行程，更是政策上的深度對話，包括聯合政府、地方創生，以及近期社會矚目的長照悲歌，都值得向日本學習更多經驗。吳皇昇強調，民眾黨展現的是理性科學的治理路線，與他長期在政策研究上的價值觀完全一致，因此在數月前已正式加入民眾黨。