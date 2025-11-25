　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

竹縣長藍三強競逐　林思銘：相信鄭麗文會照制度走、全民調決勝負

▲▼國民黨立委林思銘受訪。（圖／記者陳煥丞攝）

▲國民黨立委林思銘受訪。（圖／記者陳煥丞攝）

記者崔至雲／台北報導

國民黨新竹縣長人選近日備受關注，包含新竹縣副縣長兼縣黨部主委陳見賢、立委徐欣瑩與立委林思銘，都已表態有意角逐。林思銘受訪時表示，黨內預計在12月初公布提名辦法，他相信新任主席鄭麗文會依循制度，最終一定能選出最棒的人選代表國民黨出征。

林思銘表示，現在新竹縣的2026縣長選舉可說相當熱鬧，國民黨目前已有三位表態者，包含非常優秀的陳見賢、徐欣瑩，以及他本人。

他指出，這一場選舉攸關藍軍在新竹縣能否延續執政，因此這一戰格外重要。民進黨可能推出的對手，不論是鄭朝方，或是在新竹深耕已久的前時代力量立委王婉諭，都是相當有實力的挑戰者，因此這一仗其實並不像外界所想像的那麼輕鬆好打。

林思銘透露，原本陳見賢傾向以徵召方式出戰，但是黨有黨的機制，依據他向黨中央了解的狀況，這一次的選舉黨內絕對會舉辦初選，而即將公布的提名辦法，也會對整個初選的機制做出詳盡規範。預計在12月初提名辦法就會正式出爐，過程將先進行協調；若協調不成，便會以全民調方式決定，由民意來做最終抉擇，選出最適合的人選。

有媒體問到，八年前，林為洲原本是民調最高的人選，但黨中央有各種考量，直接徵召楊文科出戰，是否擔心同樣的事在2026年再發生？林思銘表示，當時新竹縣同樣是多強角逐，林為洲確實民調最高，但黨中央基於多方考量，例如他並非客家籍等因素，最終未獲得提名。

「我相信今年的初選辦法不會再出現那種突然改變的情形。」林思銘說，鄭麗文已經講得非常清楚，一定會按照提名辦法的機制來走；若協調無共識，就會直接以全民調方式舉辦初選。他認為鄭麗文非常有智慧，也非常遵守制度，因此八年前的情況，今年一定不會再發生。

另外，針對外界傳言陳見賢已經整合地方議員？林思銘表示，陳見賢具備行政優勢，本身身兼副縣長與黨部主委，因此在地方上，包括議員與黨公職確實與他走得較近。他又手握提名權，因此不論是準備參選、尋求連任的縣市議員、鄉鎮市長等，支持他的人自然比較多。

不過林思銘也強調，選舉不只有看黨公職站在哪一邊，更重要的是民意的檢驗。他表示，仍應以全民調的方式測試，讓民意決定誰最適合擔任新竹縣縣長，誰最有能力為新竹縣爭取建設，打造科技亮麗、幸福宜居的新竹縣。

11/23 全台詐欺最新數據

430 1 3783 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

竹縣長藍三強競逐　林思銘：相信鄭麗文會照制度走、全民調決勝負

國民黨主席鄭麗文日前參加秋祭追思共諜吳石等人，昨再以紀念建黨131週年向總裁及蔣經國先生致敬，前往慈湖、大溪陵寢謁陵，並痛批「民進黨是台灣民主的破壞者」。對此，民進黨今（25日）回應，這句話從曾經主張「國共都一樣，國民黨不把台灣人當人看，是一個喪盡天良的殘暴政權」的鄭麗文口中講出來，根本是天大的笑話，壞法治、親獨裁、毀選舉，國民黨才是台灣民主最大破壞者。

