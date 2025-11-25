　
地方 地方焦點

竹市首屆「新竹政策黑客松」登場　與青年共創智慧未來

▲「科技共創，智匯新竹–114年新竹政策黑客松競賽」於(22)日登場。（圖／新竹市政府提供）

▲「科技共創，智匯新竹–114年新竹政策黑客松競賽」於(22)日登場。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市政府首度舉辦的「科技共創，智匯新竹–114年新竹政策黑客松競賽」於(22)日登場，自開放報名即吸引青年熱烈參與，共計67組、268位青年投入挑戰。經過初審遴選，最終有26組、104位參賽者脫穎而出，展開為期兩天一夜、48小時不中斷的創意衝刺。代理市長邱臣遠出席表示，期待透過青年無限的創意量能，為竹市帶來更多前瞻、跨域的治理想法，推動城市朝向更智慧、更宜居的方向前進。

邱臣遠表示，市府團隊持續落實市長高虹安所推動的「智慧治理」、「青年活力」施政策略，積極打造讓市民有感的智慧科技城。市府高度重視青年創意與公共參與，今(114)年首度辦理的「新竹政策黑客松」特別祭出高額總獎金新台幣50萬元，希望透過競賽及許願池方式，凝聚各界夥伴的創新、智慧與巧思，共同擘劃新竹的城市藍圖。

邱臣遠指出，真正的城市進步，來自於市民的參與與共創。今年「新竹政策黑客松」近六成團隊選擇以新竹交通為主題，顯示青年關心公共議題，也精準點出市府與中央正全力面對的交通挑戰，題目選擇與民生需求高度契合。黑客松不僅是一場競賽，更是一個讓市府與青年朋友直接對話、共同激發創意的平台。過去梅竹黑客松由國立陽明交大、國立清華大學與市府共同推動，今年首度由市府主辦並成功爭取中央經費，打造第一屆「新竹政策黑客松」。希望藉由匯聚更多青年創意，讓活動能年年延續，為智慧新竹注入持續不斷的科技創新能量，帶動城市持續向前。

市府期盼，能藉由這樣的機制，打造更多兼具科技思維與青年活力的政策方案，讓青年創意能與政策需求精準對接，並強化公益資源與資訊的數位串連應用，促使更多青年願意在地發展，同時優化政府服務，邁向智慧治理的友善宜居城市。

勞青處表示，此次黑客松活動期盼參賽者針對新竹在地需求提出創意解方，讓參賽成果不僅貼近市民生活，也讓提案創造長遠價值。活動設定三大主題，包含：一、「全民反詐，安心家園」，面對詐騙案件層出不窮的社會情況，鼓勵青年以創意方案設計防詐機制；二、「AI創新，智慧城市」，鼓勵運用人工智慧、大數據、物聯網等科技工具，提升市府治理效率與市民生活便利性；三、「政策主題，集思廣益」，由青年自由擷取市民「許願池」中提出的政策改善項目，自主發想，促進城市共同參與與共創。

首屆新竹政策黑客松奪冠隊伍出爐

首屆新竹政策黑客松奪冠隊伍出爐

新竹市政府首辦「114 年新竹政策黑客松」競賽活動，集結超過100位青年創客、歷經48小時不斷電的挑戰，(23)日圓滿落幕，由「LinkGeNe」團隊以「Ango：安行－一站式智慧殯葬流程管理平台」方案勇奪冠軍。勞青處長吳達偉出席頒獎典禮，恭賀所有獲獎團隊的優異表現，並期許青年朋友記住這兩天的熱血與專注，持續以敏銳的洞察力與行動力，成為推動公共政策創新的重要力量。

新竹市勞青處

