竹市青年社團補助成果豐碩　攜手校園激發創意量能

▲青年學生社團發展補助計畫是新竹市政府的青年亮點政策。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市政府自去(113)年起推出「安心Go Young青年學生社團發展補助計畫」深獲師生好評，為簡化申請流程，日前召開今年第二次策進會議，邀請全市各高中職及大專校院社團輔導老師參與，透過市府與學校之間的力量，推動青年多元發展、凝聚未來方向，為明年度的社團補助及推動奠定更穩固的基礎。

代理市長邱臣遠表示，竹市16歲到40歲的青年約14萬人，占全市總人口31%，若加計市內5所大學約5萬名學生，預估實際居住的青年人數超過20萬。在市長高虹安推動的「青年活力」施政策略下，市府今年元旦成立「新竹市青年發展中心」，以單一窗口、簡政便民，專責提供青年服務，並推動「青年三創」青年政策，以青年創意、青年創業及青年創造為核心，整合相關資源，並推出多元計畫與活動，全方位打造青年宜居的友善城市。

勞青處表示，青年學生社團發展補助計畫是市長高虹安上任後推出的青年亮點政策，竹市擁有13所高中職及5所大專校院，透過經費挹注，幫助學生社團及學生自治組織解決經費問題，進而鼓勵青年積極提出方案、自主籌劃，多元學習與發展，獲取課堂中學不到的知識經驗。感謝各校學生社團及輔導老師們的熱情投入與積極配合，今年度補助計畫累計申請案件破百件，成果豐碩。市府原補助金額新台幣150萬元，今年除了加碼社團補助經費新台幣100萬元，總補助金額增加至新台幣250萬元外，也在今年舉辦入校宣導及線上說明會10場。為了讓申請更加簡化，特別邀請各校參加補助計畫策進會議，傾聽第一線社團輔導代表建議，希望來年的補助能更加符合青年所需。

勞青處說明，今年8月31日首次舉辦青春熱血的「2025新竹市青年社團成果發表會」，集結12組青年學生社團精彩演出，還有8組創意展示攤位，涵蓋舞蹈、熱音、吉他、嘻哈音樂、火舞、魔術、漫畫、動畫、設計、自然保育等多元類型，精彩呈現竹市青年學子的創意能量與學生社團一年來的精采成果，活動獲得學生及市民朋友熱烈迴響。

青發中心說明，為進一步強化學生社團組織力、領導力以及溝通、撰寫計畫能力，將於今年12月20日舉辦「2025高中職大專校院社團幹部訓練活動」，規劃專業課程及團隊實作，幫助新上任的學生社團幹部，能提升團隊合作、策劃與執行力，活動參與者可獲得超商商品卡200元，獲獎隊伍另可獲得獎品，歡迎青年朋友踴躍參加，即日起至11月17日開放報名（報名連結https://reurl.cc/GGZpeG）。更多青年活動資訊，請追蹤「新竹市政府青年發展讚」臉書粉絲專頁( https://www.facebook.com/YouthHsinchu )。