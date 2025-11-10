竹市青年志工隊培訓成果豐碩　邱臣遠肯定以行動改變城市

▲志工培訓陳信如講師與青年志工大合照。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

青春接力，用行動點亮風城！為激發青年以創意思考與行動力投入公共事務，今(114)年度新竹市政府首次推動青年志工隊，今年8月起陸續辦理城市導覽、環境行動及文化體驗共8場次服務方案及3場次青年志工培訓課程。新竹市勞青處表示，日前舉辦的志工培訓課程以「發聲力X企劃力X行動力」，帶領學員從服務經驗出發，學習以Podcast與短影片創作方式紀錄志工行動，為今年度青年志工培訓課程劃下圓滿句點。

代理市長邱臣遠表示，市府秉持市長高虹安推動的「青年活力」施政策略，積極促進青年公共參與。今年推出的「青年三創」青年政策，以「青年創意」、「青年創業」及「青年創造」為主軸。其中，青年志工培訓及服務是「青年創造」項目之一，期盼青年「從參與中學習、從行動中成長」，透過志工行動認識城市、連結社會，發揮正向影響力。

勞青處表示，竹市青年志工隊今年辦理8場次服務方案，累積超過300人次參與，包含「風城走讀新竹志」，透過導覽舊城街區、認識地方產業及觀光；「風城淨行新竹岸」，透過淨灘、實際走訪南寮海岸，了解永續及減碳議題；「光映香山青年藝行」，走入竹市香山區，認識傳統工藝，實作玻璃。市府辦理不同主題服務方案，盼青年們從導覽志工實務、海岸淨灘行動，到玻璃工藝製作，可在行動中學習觀察、理解與關懷。

青發中心說明，志工培訓課程以多媒體溝通為核心，分別邀請入圍第六十屆廣播金鐘獎的「夥伴注意Huobanjuyi」團隊創辦人陳信如，以及「HMT你好明天」團隊創辦人楊庭瑄，帶領學員從企劃構思、錄製技巧到剪輯製作的完整流程。希望青年志工夥伴以自身參與志願服務的經驗為題，學習如何撰寫企劃書、設計節目腳本、錄製聲音與剪輯影片，將在地文化導覽、海岸淨灘及工藝體驗等行動轉化為生動故事，展現青年觀點與城市溫度。許多青年在課堂中分享，透過老師的帶領，學會錄製及剪輯Podcast，將自己的聲音跟影像分享給大家，「原來志願服務不像傳統想像，只是付出，而是可以用不同管道，分享說出、記錄與傳遞訊息。」

參與服務方案的青年志工陳同學表示，青年志工隊活動讓他更認識竹市不同面貌，從火車站、城隍廟、眷村老屋，到南寮漁港與香山玻璃工藝，每一次走讀與體驗，都是重新認識城市之過程；另，參加青年志工培訓之周小姐分享，志工培訓非常活潑，透過影像創作與Podcast錄製，學會如何讓自己的觀點被看見、並能將志工的服務行動推展分享給更多人。

青發中心補充，竹市成立青年志工隊除了招募有志青年外，更希望青年透過系列服務方案，成為實際改變城市執行者及參與公共事務的重要途徑。市府將持續招募青年志工，並規劃學習與實踐的跨領域服務方案。今年12月6日將舉辦績優青年志工表揚會，感謝志工以實際行動支持城市發展，鼓勵更多青年投入志願服務，強化公共參與意識。歡迎16歲至40歲的青年朋友加入竹市青年志工隊，一同關心城市、行動服務，為風城注入更多青春能量。（報名網址：https://hiyue.pse.is/7vh9xz）。更多青年活動資訊，請追蹤「新竹市政府青年發展讚」臉書粉絲專頁( https://www.facebook.com/YouthHsinchu )。