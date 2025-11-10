　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

竹市青年志工隊培訓成果豐碩　邱臣遠肯定以行動改變城市

▲志工培訓陳信如講師與青年志工大合照。（圖／新竹市政府提供）

▲志工培訓陳信如講師與青年志工大合照。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

青春接力，用行動點亮風城！為激發青年以創意思考與行動力投入公共事務，今(114)年度新竹市政府首次推動青年志工隊，今年8月起陸續辦理城市導覽、環境行動及文化體驗共8場次服務方案及3場次青年志工培訓課程。新竹市勞青處表示，日前舉辦的志工培訓課程以「發聲力X企劃力X行動力」，帶領學員從服務經驗出發，學習以Podcast與短影片創作方式紀錄志工行動，為今年度青年志工培訓課程劃下圓滿句點。

代理市長邱臣遠表示，市府秉持市長高虹安推動的「青年活力」施政策略，積極促進青年公共參與。今年推出的「青年三創」青年政策，以「青年創意」、「青年創業」及「青年創造」為主軸。其中，青年志工培訓及服務是「青年創造」項目之一，期盼青年「從參與中學習、從行動中成長」，透過志工行動認識城市、連結社會，發揮正向影響力。

勞青處表示，竹市青年志工隊今年辦理8場次服務方案，累積超過300人次參與，包含「風城走讀新竹志」，透過導覽舊城街區、認識地方產業及觀光；「風城淨行新竹岸」，透過淨灘、實際走訪南寮海岸，了解永續及減碳議題；「光映香山青年藝行」，走入竹市香山區，認識傳統工藝，實作玻璃。市府辦理不同主題服務方案，盼青年們從導覽志工實務、海岸淨灘行動，到玻璃工藝製作，可在行動中學習觀察、理解與關懷。

青發中心說明，志工培訓課程以多媒體溝通為核心，分別邀請入圍第六十屆廣播金鐘獎的「夥伴注意Huobanjuyi」團隊創辦人陳信如，以及「HMT你好明天」團隊創辦人楊庭瑄，帶領學員從企劃構思、錄製技巧到剪輯製作的完整流程。希望青年志工夥伴以自身參與志願服務的經驗為題，學習如何撰寫企劃書、設計節目腳本、錄製聲音與剪輯影片，將在地文化導覽、海岸淨灘及工藝體驗等行動轉化為生動故事，展現青年觀點與城市溫度。許多青年在課堂中分享，透過老師的帶領，學會錄製及剪輯Podcast，將自己的聲音跟影像分享給大家，「原來志願服務不像傳統想像，只是付出，而是可以用不同管道，分享說出、記錄與傳遞訊息。」

參與服務方案的青年志工陳同學表示，青年志工隊活動讓他更認識竹市不同面貌，從火車站、城隍廟、眷村老屋，到南寮漁港與香山玻璃工藝，每一次走讀與體驗，都是重新認識城市之過程；另，參加青年志工培訓之周小姐分享，志工培訓非常活潑，透過影像創作與Podcast錄製，學會如何讓自己的觀點被看見、並能將志工的服務行動推展分享給更多人。

青發中心補充，竹市成立青年志工隊除了招募有志青年外，更希望青年透過系列服務方案，成為實際改變城市執行者及參與公共事務的重要途徑。市府將持續招募青年志工，並規劃學習與實踐的跨領域服務方案。今年12月6日將舉辦績優青年志工表揚會，感謝志工以實際行動支持城市發展，鼓勵更多青年投入志願服務，強化公共參與意識。歡迎16歲至40歲的青年朋友加入竹市青年志工隊，一同關心城市、行動服務，為風城注入更多青春能量。（報名網址：https://hiyue.pse.is/7vh9xz）。更多青年活動資訊，請追蹤「新竹市政府青年發展讚」臉書粉絲專頁( https://www.facebook.com/YouthHsinchu )。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/08 全台詐欺最新數據

更多新聞
407 2 1192 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
鳳凰直撲穿台！宜蘭縣今晚8時宣布明天是否停班課
不是周三！鳳凰直撲「北部這2天風雨最猛」　天氣粉專：觸台後減
快訊／7縣市豪大雨特報！台北市雨勢升級
快訊／北捷白髮婦打2歲女童！畫面曝光
快訊／鳳凰北上過程還會增強　估明天上午發布陸警
樂天女孩泳池照太犯規！　彭彭罕露性感

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

跨專業守護受虐兒！　成醫兒科余文豪奪紫絲帶獎新銳獎

「鳳凰」來襲　桃園消防局籲市民做好防颱措施

驚艷！在台菲律賓移工團體手作耀眼秀服　展現家鄉文化

竹市青年志工隊培訓成果豐碩　邱臣遠肯定以行動改變城市

工業區淪製毒溫床！海巡攻堅毒窟逮8人　起獲毒品+製毒工具

成軍不到半年！　長榮中學直排輪曲棍球隊勇奪市長盃亞軍

台南查核芬普尼問題蛋佳里店7盒已下架　全市通路未再販售

600名棋士齊聚台南！　第22屆俊傑盃家齊高中開賽總獎金破20萬元

台南市學校午餐蛋品全面清查確認未使用芬普尼雞蛋　黃偉哲：食安風險零容忍

0403震災中繼屋落成啟用！15日優先入住戶選屋　估12月可入住

歐陽妮妮想生三胎遭拒絕　張書豪扛家事+顧娃：很辛苦

KT巫師啦啦隊李今珠「樂意來台發展」　金海莉喝正宗珍奶超開心

宋逸民.陳維齡婚姻險告吹：忍耐很久　吳東諺「結婚第8天就想離」白家綺反擊

TSMC特製鞋太狂！　魏哲家一亮相全場暴動：明年一定買得到

驚險！埔里2飛行傘玩家傘具「空中交纏」墜林　1人誤判路線釀禍

檸檬汁喝起來全是奶味？　打去問才知忘加檸檬了XD

太強了！婚禮主持人拋彩帶　天女散花瞬間秒收回

被唸「別人做得到妳做不到」　女兒用爸薪水打臉：歸剛欸

跨專業守護受虐兒！　成醫兒科余文豪奪紫絲帶獎新銳獎

「鳳凰」來襲　桃園消防局籲市民做好防颱措施

驚艷！在台菲律賓移工團體手作耀眼秀服　展現家鄉文化

竹市青年志工隊培訓成果豐碩　邱臣遠肯定以行動改變城市

工業區淪製毒溫床！海巡攻堅毒窟逮8人　起獲毒品+製毒工具

成軍不到半年！　長榮中學直排輪曲棍球隊勇奪市長盃亞軍

台南查核芬普尼問題蛋佳里店7盒已下架　全市通路未再販售

600名棋士齊聚台南！　第22屆俊傑盃家齊高中開賽總獎金破20萬元

台南市學校午餐蛋品全面清查確認未使用芬普尼雞蛋　黃偉哲：食安風險零容忍

0403震災中繼屋落成啟用！15日優先入住戶選屋　估12月可入住

違規用「芬普尼」可罰30萬　農業部追查雞蛋污染來源

LIVE／鳳凰海警「大台北花東防豪雨」　氣象署最新說明

跨專業守護受虐兒！　成醫兒科余文豪奪紫絲帶獎新銳獎

秋田必玩2條鐵道！搭微笑列車穿過綠色隧道　玩具列車賞療癒山景

連吃3天止痛壓不下！神級髮型師「右肩廢了」…竟是鈣化搞鬼

快訊／馬太鞍溪臨時便道水位上漲　16時30分起預警性封閉管制

21年投入逾5.2億！信義房屋「社區一家」打造台灣最長壽社造行動　1422件提案創新高見證無限可能

調查官涉洩密「三顧」遭偵辦　「再生緣」聲明：司法將還原事實

桃園機場論壇聚焦航廈設施升級與旅客服務創新　以智慧、永續與連結為機場注入更多文化與情感

不斷更新／鳳凰直撲穿台！宜蘭縣今晚8時宣布明天是否停班課

男人「當兵經」可以講30年！　一個眼神就能合唱空軍軍歌

地方熱門新聞

虎尾就業中心推趣味互動學補助

妃妃姐姐太空萌樂園爆場青壯世代不該再被夾成「三明治」

從產地到舞台　霧峰草地音樂會以文化軟實力拚觀光

桃園社工趙佳儀獲「紫絲帶獎」殊榮

海巡出港查驗精準揭露查獲通緝犯

外送專法公聽會！業者喊：外送員非低薪血汗　月入可達6萬6

桃園大棟山「大湖之森」步道　完工啟用倒數

嘉華高中　警局長陳明志獲傑出校友　紅土操場將拆除變身PU

假警傳LINE說你帳戶遭盜用　

600名棋士齊聚台南！第22屆俊傑盃家齊高中開賽

鳳凰颱風逼近　農改場籲農友加強防颱準備

台南查核芬普尼問題蛋佳里店7盒已下架全市通路未再販售

桃園年勞工趣味競賽　55隊逾2,000人熱情參與

阿北遺失健保卡　警夜送到家讓他喜出望外

更多熱門

相關新聞

竹市青年社團補助成果豐碩

竹市青年社團補助成果豐碩

新竹市政府自去(113)年起推出「安心Go Young青年學生社團發展補助計畫」深獲師生好評，為簡化申請流程，日前召開今年第二次策進會議，邀請全市各高中職及大專校院社團輔導老師參與，透過市府與學校之間的力量，推動青年多元發展、凝聚未來方向，為明年度的社團補助及推動奠定更穩固的基礎。

打工求職謹記「三備七不」

打工求職謹記「三備七不」

求職不踩雷、防詐不入坑

求職不踩雷、防詐不入坑

邱臣遠：以多元關懷行動回應漁工需求

邱臣遠：以多元關懷行動回應漁工需求

竹市青年創新論壇圓滿落幕　展現自造者聚落成果

竹市青年創新論壇圓滿落幕　展現自造者聚落成果

關鍵字：

新竹市勞青處

讀者迴響

熱門新聞

燒下體刀插背逼跳《心電心》　19歲男遭私刑51小時慘死

即／北捷白髮婦暴行再一樁　雨傘毆打博愛座女童被起訴

電線桿基座套3顆輪胎！車行老闆解答放入方式

賭上大氣系招牌「台北至少放2天颱風假」

震撼！　三上悠亞加盟台籃啦啦隊

颱風假關鍵！　鳳凰陸警預估區域曝

專訪／炎亞綸曝新動向　斷聯20年好友哭了「默認是鬼鬼」

洪榮宏「隱居豪宅」罕公開破百萬觀看！胡瓜1舉動網讚爆

那對夫妻妮妮突不適送醫

鳳凰大甩尾轉彎逼台　影響時間延後了

快訊／氣象署17:30發布鳳凰颱風海上警報　估提前周三下半天登陸

鳳凰大甩尾「略過中央山脈」直撲台！他愣：狠角色

鳳凰接近「將快速減弱」　最新可能登陸點曝

台女優認「約砲黃明志」被餵快樂水！

鳳凰放慢要轉彎了　最快今傍晚海警、明陸警

更多

最夯影音

更多
歐陽妮妮想生三胎遭拒絕　張書豪扛家事+顧娃：很辛苦

歐陽妮妮想生三胎遭拒絕　張書豪扛家事+顧娃：很辛苦
KT巫師啦啦隊李今珠「樂意來台發展」　金海莉喝正宗珍奶超開心

KT巫師啦啦隊李今珠「樂意來台發展」　金海莉喝正宗珍奶超開心

宋逸民.陳維齡婚姻險告吹：忍耐很久　吳東諺「結婚第8天就想離」白家綺反擊

宋逸民.陳維齡婚姻險告吹：忍耐很久　吳東諺「結婚第8天就想離」白家綺反擊

TSMC特製鞋太狂！　魏哲家一亮相全場暴動：明年一定買得到

TSMC特製鞋太狂！　魏哲家一亮相全場暴動：明年一定買得到

驚險！埔里2飛行傘玩家傘具「空中交纏」墜林　1人誤判路線釀禍

驚險！埔里2飛行傘玩家傘具「空中交纏」墜林　1人誤判路線釀禍

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

新手保暖湯品一步到味！

新手保暖湯品一步到味！

「文里補習班」開課啦！今天來冬令進補！一起製作暖呼呼又營養的麻油薑絲菇菇湯

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面