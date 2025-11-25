　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

首屆新竹政策黑客松奪冠隊伍出爐　展現青年創客無限創新能量

▲勞青處長吳達偉出席頒獎典禮，恭賀所有獲獎團隊的優異表現。（圖／新竹市政府提供）

▲勞青處長吳達偉出席頒獎典禮，恭賀所有獲獎團隊的優異表現。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市政府首辦「114 年新竹政策黑客松」競賽活動，集結超過100位青年創客、歷經48小時不斷電的挑戰，(23)日圓滿落幕，由「LinkGeNe」團隊以「Ango：安行－一站式智慧殯葬流程管理平台」方案勇奪冠軍。勞青處長吳達偉出席頒獎典禮，恭賀所有獲獎團隊的優異表現，並期許青年朋友記住這兩天的熱血與專注，持續以敏銳的洞察力與行動力，成為推動公共政策創新的重要力量。

新竹市代理市長邱臣遠表示，市府團隊積極落實市長高虹安提出的「智慧治理、青年活力」施政策略，致力打造安居科技城。本屆新竹政策黑客松以「全民反詐，安心家園」、「AI創新，智慧城市」、「政策主題，集思廣益」三大方向為主題，並邀請總統盃黑客松得獎者、原點社會企業股份有限公司創辦人黃暐程，分享實戰經驗。另外，透過業師帶領，協助青年運用政府開放資料探索城市痛點，在48小時內完成議題研究、政策構想建置與提案演練，展現青年跨域協作與創新的能量。

勞青處表示，本次入選決賽的26組隊伍表現亮眼，不僅提出具創新性與可行性的政策建議，更以跨域合作展現行動力。經過激烈競賽，最終由「LinkGeNe」隊伍以「Ango：安行－一站式智慧殯葬流程管理平台」方案奪冠，該隊成員有趙祖威、賴聖元、吳賢政、林佑亦，提案內容以「一站式智慧殯葬流程管理平台」發想，組員們以親身經歷複雜殯葬流程出發，希望建立一站式平台，將新竹市殯葬資源進行盤點、殯葬業者資訊透明化、提醒各階段殯葬流程及應備文件，讓家屬在面對親人逝世時能有更便捷的資源可運用，打造三方共好平台，讓家屬安心、業者透明、政府資源更有效率。

第二名是來自國立清華大學同學吳伊晴、鄭名緯、張圓培、吳柏勳組成的隊伍「王者清華」，提出「EASY GO 竹塹暖心」方案，聚焦建立新竹市志願服務平台，以一站式建立志工服務媒合平台，優化工作流程與提升效率，期望能優化使用者體驗，促進民眾加入志工行列，另一方面則能有效協助NGO組織招募志工效率，並能協助政府有效掌握志工資源。

第三名則由隊伍「我覺得行」勝出，該隊成員有徐曼妮、黃羽婕、游毓堂、林奇葦，提出「市民參與智慧方案平台」方案勝出，主題為市民陳情專線1999及陳情信箱每月龐大的案量，外掛陳情回報分案系統，運用AI資料收集進行分案建議，以最新科技協助人工分案的繁瑣，以提升政府行政效率。

評審國立中央大學資訊工程學系教授蔡宗翰表示，創意獎共選出三組優秀隊伍，分別為「新Hsin長」、「麻瓜逆襲」及「Ho-Kago Tea Time」。創意獎得獎隊伍分別以用「新」長照APP、防詐AI小管家和公共設施維護資訊透明化地圖平台等方案，以獨特巧思與創新視角脫穎而出，充分展現青年世代的創意能量，深獲評審肯定，榮獲創意獎。

青發中心表示，此次首次舉辦新竹政策黑客松競賽，吸引67組、共268位青年報名，展現青年對城市創新議題的高度關注與熱情。市府未來將持續推動更多青年培力與創新活動，鼓勵青年以行動參與市政，攜手打造更進步、更具前瞻性的宜居環境。更多青年活動資訊，請追蹤「新竹市政府青年發展讚」臉書粉絲專頁( https://www.facebook.com/YouthHsinchu )。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/23 全台詐欺最新數據

更多新聞
430 1 3783 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／M痘連爆！7名青壯男中招
陳曉離婚陳妍希9月　暴瘦臉凹陷
「3皇3家」黯然搬離30年起家厝　舊址養蚊18個月降租求生
馬英九、洪秀柱批高市早苗　凌濤怒：為何罵關心台灣安全的日本
角頭慘死家屬認屍痛哭！友人：他對親友很照顧

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

市場金馬獎在花蓮！東大門夜市獲唯一五星金賞　花蓮共摘914星

竹市首屆「新竹政策黑客松」登場　與青年共創智慧未來

漁蚵首度同船放流　2萬5千尾魚苗啟動守護海洋資源

首屆新竹政策黑客松奪冠隊伍出爐　展現青年創客無限創新能量

光復鄉站起來！青年創業再生行動徵件啓動　在地民眾踴躍參與

台南修繕志工頂著高溫拚公益　勞工局送風扇衣降熱危害

陳以信拋草山熱氣球帶你到月球　推內山熱氣球觀光打造山區新經濟

花蓮南勢阿美族獨有傳統！捕鳥祭狩獵12月登場　最好鳥肉送耆老

垃圾山毒煙惹議議員要求環保局長停職　黃偉哲：查明原因、追究責任

台南市550位園長主任齊聚研習　強化正向管教落實虐童零容忍

子瑜回台開演唱會..媽媽喊「像嫁女兒」　哽咽「會想大家」下秒：快把音樂關掉XD

TWICE高雄開唱創5億觀光產值　陳其邁預告：明年世運檔期已全滿

伍佰cue歌迷「波浪舞」堅持親自示範　唱完急趕大家回家：我下班了！XD

反擊酸民「球員教練欠你嗎？」　蔡其昌：身為球迷應多給鼓勵

庾澄慶唱〈情非得已〉回憶殺　笑喊「變歷史」蘇有朋急否認

孫淑媚.鍾欣凌.丁寧組女團飆〈Golden〉　以體型取團名「SML」..笑虧：她是XL

市場金馬獎在花蓮！東大門夜市獲唯一五星金賞　花蓮共摘914星

竹市首屆「新竹政策黑客松」登場　與青年共創智慧未來

漁蚵首度同船放流　2萬5千尾魚苗啟動守護海洋資源

首屆新竹政策黑客松奪冠隊伍出爐　展現青年創客無限創新能量

光復鄉站起來！青年創業再生行動徵件啓動　在地民眾踴躍參與

台南修繕志工頂著高溫拚公益　勞工局送風扇衣降熱危害

陳以信拋草山熱氣球帶你到月球　推內山熱氣球觀光打造山區新經濟

花蓮南勢阿美族獨有傳統！捕鳥祭狩獵12月登場　最好鳥肉送耆老

垃圾山毒煙惹議議員要求環保局長停職　黃偉哲：查明原因、追究責任

台南市550位園長主任齊聚研習　強化正向管教落實虐童零容忍

泰達幣糾紛逼2男口交+互吃排泄物...4嫌交保　長髮女惡煞曝光

閣樓挖出「超人第1期」首刷漫畫　2.8億天價成交破紀錄

美式賣場限時黑五再掀搶購潮！星級餐廳都用這款！會員狂呼：這波不囤不行

看不到政院財劃法試算表　劉和然問蘇巧慧：若新北吃虧妳敢反對？

塔利班控巴基斯坦空襲！　阿富汗東部10平民喪生「含9兒童」

黃明志遭爆「深夜私約辣模去飯店」　不忍開嗆揭真相：荒謬無比

假郵局來電要「核對個資」　屏東女奔派出所求證沒上當

幫12歲兒「買1600萬房」免繳贈與稅！　律師破關鍵

最爽版本「取消所有節日」換周休三日　PTT炸鍋：對國旅絕對有幫助

影／蕭美琴下班衝超市狂買　台日友好專區發現Q版中分頭賴清德

蘇巧慧：我不斷為新北400萬市民著想　國民黨卻只為台北市長著想

地方熱門新聞

潤唇品含蘇丹紅　台南封存無患子5977支唇膏

39小時大停水！台南18行政區受影響停水243k戶、壓降78k戶

中豐交流道工程進度超前　可望年底通車

行動挺日！新竹前議員砸360萬贊助鄉民赴日

馬太鞍堰塞湖水量持續減少　鋼便橋估春節前通車

屏東火車站後站停車場違規營業　縣府稽查開罰

2025橫山書藝雙年展　林俊臣教授策展年末登場

日月潭自行車Come!BikeDay嘉年華邁第14屆

台南烏樹林垃圾山悶燒多日林燕祝怒批台南火燒山還要燒多久？

三天逮7人！永康警啟用唾液快篩揪毒駕查扣80g毒品狠打零容忍

展覽錯字、投影歪斜還耗資百萬？蔡宗豪痛批文化局品質失守

垃圾山毒煙惹議議員要求環保局長停職

面積廣火載量高悶燒難解台南消防輪班苦戰烏樹林火場超過66小時

成大勇奪THE跨領域科學排名全球第35、全台第1

更多熱門

相關新聞

竹市青年志工隊培訓成果豐碩

竹市青年志工隊培訓成果豐碩

青春接力，用行動點亮風城！為激發青年以創意思考與行動力投入公共事務，今(114)年度新竹市政府首次推動青年志工隊，今年8月起陸續辦理城市導覽、環境行動及文化體驗共8場次服務方案及3場次青年志工培訓課程。新竹市勞青處表示，日前舉辦的志工培訓課程以「發聲力X企劃力X行動力」，帶領學員從服務經驗出發，學習以Podcast與短影片創作方式紀錄志工行動，為今年度青年志工培訓課程劃下圓滿句點。

竹市青年社團補助成果豐碩

竹市青年社團補助成果豐碩

打工求職謹記「三備七不」

打工求職謹記「三備七不」

求職不踩雷、防詐不入坑

求職不踩雷、防詐不入坑

邱臣遠：以多元關懷行動回應漁工需求

邱臣遠：以多元關懷行動回應漁工需求

關鍵字：

新竹市勞青處

讀者迴響

熱門新聞

黃志明嚴重車禍身亡

打炮團1人爆HIV陽性　整團秒炸鍋衝醫院篩檢

新北校園暴力！高三學長拖行學妹強剪髮

鴻海澄清：工業富聯訂單與展望未下調

快訊／南韓「國民爺爺」逝世　享耆壽91歲

「3皇3家」黯然搬離30年起家厝　舊址養蚊18個月降租求生

祈錦鈅離婚原因曝光「被身心壓力壓垮」已完成離婚手續

快交屋了！銀行突全面拒貸「真相超離譜」

北韓3高中生「姦殺女軍人」遭立即處決

請病假跑去約會！施柏宇延誤拍戲惹怒劇組

「暴跌9℃」短袖變外套　2波變溫最低點曝

國1「2大+2小車追撞」　現場慘況曝

中使館引聯合國憲章嗆「有權直接對日動武」　日本外務省回應了

即／習近平晚間與川普通話

港台巨星齊聚台北世紀婚禮！新人超狂背景揭曉

更多

最夯影音

更多
子瑜回台開演唱會..媽媽喊「像嫁女兒」　哽咽「會想大家」下秒：快把音樂關掉XD

子瑜回台開演唱會..媽媽喊「像嫁女兒」　哽咽「會想大家」下秒：快把音樂關掉XD
TWICE高雄開唱創5億觀光產值　陳其邁預告：明年世運檔期已全滿

TWICE高雄開唱創5億觀光產值　陳其邁預告：明年世運檔期已全滿

伍佰cue歌迷「波浪舞」堅持親自示範　唱完急趕大家回家：我下班了！XD

伍佰cue歌迷「波浪舞」堅持親自示範　唱完急趕大家回家：我下班了！XD

反擊酸民「球員教練欠你嗎？」　蔡其昌：身為球迷應多給鼓勵

反擊酸民「球員教練欠你嗎？」　蔡其昌：身為球迷應多給鼓勵

庾澄慶唱〈情非得已〉回憶殺　笑喊「變歷史」蘇有朋急否認

庾澄慶唱〈情非得已〉回憶殺　笑喊「變歷史」蘇有朋急否認

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

值得一試的全聯高CP值湯品

值得一試的全聯高CP值湯品

「文里補習班」開課啦！一起品嘗五款不同的湯，看看哪款湯是你的暖心小夥伴吧~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面