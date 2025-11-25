首屆新竹政策黑客松奪冠隊伍出爐　展現青年創客無限創新能量

▲勞青處長吳達偉出席頒獎典禮，恭賀所有獲獎團隊的優異表現。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市政府首辦「114 年新竹政策黑客松」競賽活動，集結超過100位青年創客、歷經48小時不斷電的挑戰，(23)日圓滿落幕，由「LinkGeNe」團隊以「Ango：安行－一站式智慧殯葬流程管理平台」方案勇奪冠軍。勞青處長吳達偉出席頒獎典禮，恭賀所有獲獎團隊的優異表現，並期許青年朋友記住這兩天的熱血與專注，持續以敏銳的洞察力與行動力，成為推動公共政策創新的重要力量。

新竹市代理市長邱臣遠表示，市府團隊積極落實市長高虹安提出的「智慧治理、青年活力」施政策略，致力打造安居科技城。本屆新竹政策黑客松以「全民反詐，安心家園」、「AI創新，智慧城市」、「政策主題，集思廣益」三大方向為主題，並邀請總統盃黑客松得獎者、原點社會企業股份有限公司創辦人黃暐程，分享實戰經驗。另外，透過業師帶領，協助青年運用政府開放資料探索城市痛點，在48小時內完成議題研究、政策構想建置與提案演練，展現青年跨域協作與創新的能量。

勞青處表示，本次入選決賽的26組隊伍表現亮眼，不僅提出具創新性與可行性的政策建議，更以跨域合作展現行動力。經過激烈競賽，最終由「LinkGeNe」隊伍以「Ango：安行－一站式智慧殯葬流程管理平台」方案奪冠，該隊成員有趙祖威、賴聖元、吳賢政、林佑亦，提案內容以「一站式智慧殯葬流程管理平台」發想，組員們以親身經歷複雜殯葬流程出發，希望建立一站式平台，將新竹市殯葬資源進行盤點、殯葬業者資訊透明化、提醒各階段殯葬流程及應備文件，讓家屬在面對親人逝世時能有更便捷的資源可運用，打造三方共好平台，讓家屬安心、業者透明、政府資源更有效率。



第二名是來自國立清華大學同學吳伊晴、鄭名緯、張圓培、吳柏勳組成的隊伍「王者清華」，提出「EASY GO 竹塹暖心」方案，聚焦建立新竹市志願服務平台，以一站式建立志工服務媒合平台，優化工作流程與提升效率，期望能優化使用者體驗，促進民眾加入志工行列，另一方面則能有效協助NGO組織招募志工效率，並能協助政府有效掌握志工資源。



第三名則由隊伍「我覺得行」勝出，該隊成員有徐曼妮、黃羽婕、游毓堂、林奇葦，提出「市民參與智慧方案平台」方案勝出，主題為市民陳情專線1999及陳情信箱每月龐大的案量，外掛陳情回報分案系統，運用AI資料收集進行分案建議，以最新科技協助人工分案的繁瑣，以提升政府行政效率。

評審國立中央大學資訊工程學系教授蔡宗翰表示，創意獎共選出三組優秀隊伍，分別為「新Hsin長」、「麻瓜逆襲」及「Ho-Kago Tea Time」。創意獎得獎隊伍分別以用「新」長照APP、防詐AI小管家和公共設施維護資訊透明化地圖平台等方案，以獨特巧思與創新視角脫穎而出，充分展現青年世代的創意能量，深獲評審肯定，榮獲創意獎。



青發中心表示，此次首次舉辦新竹政策黑客松競賽，吸引67組、共268位青年報名，展現青年對城市創新議題的高度關注與熱情。市府未來將持續推動更多青年培力與創新活動，鼓勵青年以行動參與市政，攜手打造更進步、更具前瞻性的宜居環境。更多青年活動資訊，請追蹤「新竹市政府青年發展讚」臉書粉絲專頁( https://www.facebook.com/YouthHsinchu )。