新北高職生拖行學妹強剪頭髮　教育局啟動班級輔導機制

新北市永和區某高職昨（24日）爆發嚴重校園暴力事件，兩名高職學生因口角衝突，一名學生竟剪下對方頭髮，並拉住頭髮強行拖行。新北教育局今表示，此事造成受害學生多處擦挫傷，學校第一時間介入處理並完成校安通報，協助受傷學生送醫護室擦藥驗傷，並啟動輔導機制，後續通知雙方家長至派出所說明與協調。

新北市某高職一名高三王姓男學生，昨上午在校內便利商店與一名高一女學生發生肩碰擦撞，王男情緒失控，昨上午10時許到女學生教室門口叫囂，隨後更持剪刀闖入教室，當眾剪下女學生頭髮，並抓住頭髮強行拖行，女學生一路從3樓被拖到2樓，甚至依家長描述「幾乎是整個人被拉著走」，過程嚇壞同班同學。

新北市教育局表示，經過了解，本案為某高職兩名學生昨天上午在便利商店因碰撞發生口角後，行為學生因情緒激動，前往對方教室理論，過程中用剪刀剪下對方部分頭髮，兩生一路拉扯至1樓學務處，造成受害學生多處擦挫傷。學校第一時間介入處理並完成校安通報，協助受傷學生送醫護室擦藥驗傷，後續校方通知雙方家長至派出所說明與協調。

教育局指出，根據校方表示，事發後立即緊急應變分別安置兩名學生，啟動輔導機制並立即通知家長到校，協助雙方家長依司法程序處理相關責任。校方持續關懷兩名學生情緒狀況，確保學生學習權益。

教育局強調，已經要求學校持續關懷受傷學生身心狀況，同步啟動班級輔導，並透過集會、課程融入等方式強化法治教育、情緒管理及同儕衝突預防等議題，營造安全且友善的校園環境。