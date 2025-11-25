高三學長「被撞一下肩膀」暴走！拖行學妹3層樓、強剪頭髮

▲新北某高中驚爆暴力事件。（圖／翻攝自Facebook／許明偉）

記者閔文昱／綜合報導

新北市永和區一所高中24日爆發嚴重校園暴力事件。一名高三王姓男學生，因不滿上午在校內便利商店與一名高一女學生發生肩碰擦撞，情緒失控，於10時許到女學生教室門口叫囂，隨後更持剪刀闖入教室，當眾剪下對方頭髮，並抓住頭髮強行拖行，女學生一路從3樓被拖到2樓，甚至依家長描述「幾乎是整個人被拉著走」，過程嚇壞同班同學。

根據女學生家屬與在地社團「我是新莊人」團長許明偉轉述，女學生全身多處挫傷與瘀青，頭皮紅腫、頭髮被剪下一大搓，甚至連額頭與腰臀部都有傷痕，事後情緒極度崩潰、連走樓梯都發抖。家屬痛訴「明明只是去學校上課，怎麼會變成這樣」，堅決提告並陪同女兒至派出所驗傷，指控加害學生涉強制罪、傷害罪，希望警方調閱校內監視器還原真相。

校方表示，事發後已立即安置兩名學生、通報家長到校，並完成校安與兒保通報；強調事件為突發衝突，並非長期霸凌，但仍會啟動輔導機制、協助兩方學生後續處理。新北市教育局也回應，學校已協助女學生送醫驗傷，並要求校方持續追蹤受傷學生的身心狀況、啟動班級輔導，並加強情緒管理及法治教育。

不過，許明偉批評，教育局公文與家長實際陳述落差甚大，指出女學生不是「拉扯一路到學務處」而是「從3樓整路被拖到1樓才被剪髮」，且暴力程度遠超文件描述。他強調精神疾病並非「暴力免死金牌」，呼籲教育單位應將事件視為「校園霸凌＋暴力案件」嚴正處理，為被害學生爭取應有的安全與保障。

警方目前已受理家屬提告，將依傷害、妨害自由等方向偵辦，必要時調閱校內監視器釐清責任。案件持續調查中。