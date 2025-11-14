　
新北小六生「揮美工刀嗆老師」　教育局曝衝突原因：家長已致歉

▲▼南韓學生,補習班教師。（示意圖／VCG）

▲新北傳出師生衝突事件，教育局表示，家長已經向老師致歉。（示意圖／VCG）

記者許敏溶／台北報導

新北市板橋區某國小昨（13日）傳出美術課時，師生因故發生衝突，該名老師還PO「課堂驚險！」文章，指學生揮刀還被踢了一下。新北教育局今（14日）證實此事，指學生因誤會教師指責，情緒失控而發生衝突，立即被導師與同學制止，未造成人員受傷，現已依規定啟動校安機制，學生家長也已表達歉意。

新北市板橋區一名美術課女教師PO文指出，昨天在某國小上課過程中，遭到某位六年級學生對她怒罵，學生態度惡劣，一度還被學生持美工刀朝她逼近，甚至作勢要打人，還大聲嗆「當老師了不起嗎？就可以罵學生…」、「我繳學費來上課是來讓你罵的嗎？」該師腳背被學生踢了一下，事後則到醫院驗傷自保。

對此，新北市教育局今天表示，本案發生在昨天上午板橋區某國小美術課間，班上學生因誤會教師指責，情緒失控發生衝突，立即被導師與同學制止，未造成人員受傷，學務及教務人員後續到場協助，並依規啟動校安機制。

新北市教育局指出，因師生管教衝突間，造成教師右側足部挫傷，學校已啟動輔導機制，並持續關懷老師及學生身心狀況，提供必要支持與協助。而校方在第一時間由輔導處進行介入特教資源輔導，了解學生情緒狀況與行為原因，並請家長到校共同關心，「學生家長已表達歉意，承諾加強親子溝通與後續輔導。」

新北教育局強調，已經請學校強化情緒管理與安全教育課程，並將持續關注掌握後續處置情形，確保校園安全。

11/12 全台詐欺最新數據

板橋小六生「揮美工刀嗆老師」　教育局曝原因：家長已致歉

相關新聞

新北市7區40校今停課　教育局：採遠距教學或順延補課

新北市7區40校今停課　教育局：採遠距教學或順延補課

鳳凰颱風持續朝台灣進逼，新北市今（11日）共有七個行政區停班停課。新北市教育局表示，今天共有40校停課，包含1間私立學校及39間公立學校，各校都依據防颱應變指引與相關規定，視設備及天候狀況採取遠距線上教學、彈性學習或順延補課等方式進行，確保學生學習進度不中斷。另台北市今天共有15校、1中心停課。

快訊／林口雙語幼兒園爆虐童　教育局「開罰30萬」資料移送調查

快訊／林口雙語幼兒園爆虐童　教育局「開罰30萬」資料移送調查

北模試題「媽媽是代理孕母」挨轟　教育局澄清：非官方命題

北模試題「媽媽是代理孕母」挨轟　教育局澄清：非官方命題

新北某國小老師「暴力管教」重摔學生　教育局證實：最重解聘

新北某國小老師「暴力管教」重摔學生　教育局證實：最重解聘

快訊／教育局：車禍傷者9人就讀三峽國中　還有1名幼兒園幼童

快訊／教育局：車禍傷者9人就讀三峽國中　還有1名幼兒園幼童

