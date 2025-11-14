新北小六生「揮美工刀嗆老師」　教育局曝衝突原因：家長已致歉

▲新北傳出師生衝突事件，教育局表示，家長已經向老師致歉。（示意圖／VCG）

記者許敏溶／台北報導

新北市板橋區某國小昨（13日）傳出美術課時，師生因故發生衝突，該名老師還PO「課堂驚險！」文章，指學生揮刀還被踢了一下。新北教育局今（14日）證實此事，指學生因誤會教師指責，情緒失控而發生衝突，立即被導師與同學制止，未造成人員受傷，現已依規定啟動校安機制，學生家長也已表達歉意。

新北市板橋區一名美術課女教師PO文指出，昨天在某國小上課過程中，遭到某位六年級學生對她怒罵，學生態度惡劣，一度還被學生持美工刀朝她逼近，甚至作勢要打人，還大聲嗆「當老師了不起嗎？就可以罵學生…」、「我繳學費來上課是來讓你罵的嗎？」該師腳背被學生踢了一下，事後則到醫院驗傷自保。

對此，新北市教育局今天表示，本案發生在昨天上午板橋區某國小美術課間，班上學生因誤會教師指責，情緒失控發生衝突，立即被導師與同學制止，未造成人員受傷，學務及教務人員後續到場協助，並依規啟動校安機制。

新北市教育局指出，因師生管教衝突間，造成教師右側足部挫傷，學校已啟動輔導機制，並持續關懷老師及學生身心狀況，提供必要支持與協助。而校方在第一時間由輔導處進行介入特教資源輔導，了解學生情緒狀況與行為原因，並請家長到校共同關心，「學生家長已表達歉意，承諾加強親子溝通與後續輔導。」

新北教育局強調，已經請學校強化情緒管理與安全教育課程，並將持續關注掌握後續處置情形，確保校園安全。