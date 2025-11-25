不去日本！他曝不少陸人改飛「這1國」　一票台人撞期：崩潰中

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者蔡玟君攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

日前中國政府呼籲民眾「暫時避免前往日本旅遊」，就傳出有12條中日航線取消。對此，旅日達人林氏璧表示，他看了中、日、台網友的反應，發現都蠻一致，都是「一片叫好」，讓他直呼「大家難得達成了共識。」另外林氏璧也提到，不少去不了日本的中國網友，打算改去韓國或國旅，引發討論。

林氏璧在粉專「日本自助旅遊中毒者」指出，看到中國媒體報導，第三方平台航班管家DAST數據顯示，截至24日上午10點，已經有 12 條中日航線「未來一週取消所有班次」，包含名古屋、福岡、札幌、大阪等航線。

後續他也補充，許多航線平常就只有一週 2～3 班，因此才會出現整週「取消率 100%」的情況。另外，他看這則新聞意外讓台、中、日三地網友罕見達成共識，留言清一色都是「太好了」「拜託繼續！」其中，有許多台灣和日本人都在計畫去日本原本因為旅客過多不想去的地方。中國人則在計畫去韓國或是國旅。

貼文引發討論，「明明是外交觀光戰 結果一片祥和？」「真是一個大家都開心的政策」、「我都想買機票去日本了！太開心了」、「現在去日本賞楓的真幸運」、「太棒了！月底剛好要去日本 讚讚」、「是個三贏的局面呢～真是太好了。」

一票要飛韓國的網友則哀號，「呃⋯⋯我寒假才安排了第一次去首爾玩耶！」「原本要去韓國，現在改成12月初去大阪京都東京了」、「明年年初要去日本跟韓國，真的不知道該開心還是難過欸！很怕韓國行有點恐怖」、「下個月要去韓國的我正在崩潰中。」