中共官媒指日台交流協會「媚日」　林佳龍：戰狼語言、不知道在講什麼

▲外交部長林佳龍。（圖／記者莊喬迪攝）

記者詹詠淇／台北報導

日中關係緊張，央視新媒體《玉淵譚天》點名日台交流協會，更聲稱日本砸131億日圓在台搞媚日宣傳、要建立媚日份子。對此，外交部長林佳龍今（24日）指出，用這種戰狼式語言、粗暴批評，都涉及到情緒性攻擊，「我們也不知道他在講什麼」。

總統賴清德、外交部長林佳龍上周吃日料，用輕鬆方式表達台灣人民對日本的支持。談及還有什麼實際行動聲援日本，林佳龍今（24日）晚間出席「外交部與美國各州政府辦事處協會感恩之夜」時受訪表示，我們除了以自己的行動，包括觀光旅遊、教育、文化和經貿關係加強台日間關係。

林佳龍指出，外交部也認為台日間透過總和外交的三鏈戰略彼此鏈結，因為台灣處於印太第一島鏈、全球民主價值鏈和非紅民主供應鏈第一線。我方可透過政策面與日本鏈結，加強彼此關係。

林佳龍說，除了安全、經貿方面的交流合作，台日間有將近100個備忘錄跟協議，台日間包括人流、物流、金流與交通流，可說是高度整合，期待台日能加強經濟整合，特別是自由貿易協定或經濟合作協定，為共同市場努力。

談及央視底下新媒體點名批評日台交流協會，稱其過去3年來大肆在台投資，要建立媚日份子、採取媚日行動，林佳龍認為，用這種較戰狼式語言或粗暴批評，都涉及到情緒性攻擊。

林佳龍指出，對於外交行為，每個國家都有其立場，可透過較和平、禮貌的方式進行，這種指控太過情緒性，「我們也不知道他在講什麼」，最重要的是，台日間是理念相近國家，且有共同利害關係，彼此共同維護台海、太平洋第一島鏈的和平穩定。