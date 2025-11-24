美建議助菲升級軍事基地　林佳龍：推動重點！研究強化台菲日安全關係

▲外交部長林佳龍。（圖／記者莊喬迪攝）

記者詹詠淇／台北報導

美國國會轄下的「美中經濟暨安全檢討委員會」（USCC）建議，要求台灣資助美軍在菲律賓經濟的升級，以及日本西南諸島的建設，外交部次長吳志中今（24日）上午於立法院外交及國防委員會指出，有收到政策建議。外交部長林佳龍晚間受訪表示，外交部會參考，研究強化台菲日安全關係，這是未來推動重點。台美間合作，當然也擴及到周邊國家，一旦台海有事，第一島鏈也會有事，因此第一島鏈可說是同一個戰區。

林佳龍晚間出席「外交部與美國各州政府辦事處協會感恩之夜」時受訪表示，USCC很有權威，所做的智庫調查報告跟建議，外交部會作為參考。台美間合作，當然也擴及到周邊國家，我們怎麼樣去加強台灣跟菲律賓、日本在安全上的關係，這也是未來要推動的一個重點，會參考他們相關的建議來進行研究。

談及日中關係緊張，日本希望在與台灣距離非常近的與那國島部署飛彈隊，我方與日本有無可能簽訂正式軍事同盟？林佳龍說，目前並沒有這樣的制度性安排。不過台灣與美國和第一島鏈周邊國家交流合作非常頻繁與密切，因為一旦台海有事，第一島鏈也會有事，包括日本、菲律賓在我們鄰接區。

林佳龍指出，特別是台灣與日本間有宮古海峽，跟菲律賓間有巴士海峽，只要機艇在台灣周遭，都會影響到鄰近國家，因此可以說第一島鏈也是同一個戰區。

林佳龍表示，美國的印太戰略，特別是印太司令部與日韓菲澳紐也都有安全的條約，跟台灣有台灣關係法，這之間會產生很多未來在第一島鏈上，大家要各自扮演的角色。台灣也認為，除了台美間雙邊關係，怎樣透過美國鏈結第一島鏈周邊國家來加強台灣民主韌性，也是台灣樂於看到的發展。