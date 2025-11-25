　
台人衝日本「機票超難訂」　業者感動曝現況

▲▼京都清水寺，日本旅遊，京都旅遊。（圖／記者蔡玟君攝）

▲現在正值日本楓葉季，京都清水寺是紅葉名所。（圖／資料照／記者蔡玟君攝）

記者陳俊宏／綜合報導

中日關係持續緊張，對此，日本媒體人矢板明夫表示，這一波外交風暴意外讓台灣與日本的關係更「貼近」，不少日本店家表示，中國客減少雖然會影響營收，但看到台灣人還是照常支持，他們心裡真的很感動。他也提到，台灣人去日本需求暴衝，現在要訂飛日本的機票真的很難，不少航線都被搶光，這種情況至少會持續到明年4月。

矢板明夫在臉書說，最近日中關係緊繃，旅遊也被波及，中國政府對日本發出了一連串旅遊警示，結果很多中國旅客乾脆取消行程，日本不少景點一下子變得清靜起來，本來日本有些景點相當依賴中國客，觀光業者當然多少有點緊張。

矢板明夫指出，不過，這個空缺並沒有想像中可怕，反而讓另一群熟悉的旅客變得更受歡迎——那就是台灣人；台灣人愛去日本大家都知道，東京買東西、大阪吃美食、北海道滑雪、九州泡湯，早就已經是生活的一部分，加上日幣便宜，對台灣人來說，現在正是「不去日本說不過去」的時候。

▼東京知名淺草寺。（圖／資料照／記者陳俊宏攝）

▲▼東京淺草寺、雷門。（圖／記者陳俊宏攝）

矢板明夫提到，也因為中國遊客突然少了很多，台灣旅客的存在變得更明顯，「甚至有旅遊業的朋友跟我說，日中關係緊張後，台灣人去日本的需求直接暴衝，現在要訂飛日本的機票真的很難，不少航線都被搶光，這種情況至少會持續到明年4月。」

矢板明夫認為，日本業者之所以特別感謝台灣旅客，原因也很簡單，台灣人被公認是「好客源」，不喧嘩吵鬧、願意排隊、消費習慣穩定，不會給日本商家造成太大負擔；對剛失去大量團客的日本店家來說，台灣客雖然不像中國團那麼「浩浩蕩蕩」，但卻帶來更穩定、更舒心的生意。

矢板明夫表示，這一波外交風暴意外讓台灣與日本的關係更「貼近」，不少日本店家表示，中國客減少雖然會影響營收，但看到台灣人還是照常支持，他們心裡真的很感動；有些地方政府甚至開始更積極吸引台灣旅客，推出繁體中文導覽、台灣限定活動，甚至跑來台灣辦宣傳，誠意十足。

矢板明夫指出，對台灣人來說，這當然也是好跡象，日本越來越重視台灣市場，代表我們未來去日本旅遊時，可能會看到更多「專為台灣人設計」的活動與設施，不只會更方便，服務也會更貼心。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

