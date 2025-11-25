　
國際

李在明：南北韓關係惡化至「隨時可能發生衝突境地」

▲▼南韓總統李在明、金惠景夫婦出訪阿拉伯聯合大公國和埃及，並前往南非出席G20峰會。（圖／達志影像）

▲南韓總統李在明。（圖／達志影像）

記者閔文昱／綜合報導

南韓總統李在明24日於專機上接受記者訪問時直言，當前南北韓關係已惡化至「隨時可能發生偶發性衝突的極其危險境地」。他指出，北韓拒絕所有形式的對話與交流，更將南韓定義為「不共戴天的仇人」，雙方的緊急聯絡管道與軍事熱線也已完全切斷，這在韓戰後極為罕見。

李在明表示，南北韓缺乏最基本的信任，促使北韓在軍事分界線沿線架設鐵絲網，加劇對立氣氛。他並將當前局勢部分歸咎於前政府與政界的錯誤行為，包括提出「吸收式統一論」、對北韓派出無人機，以及重啟擴音喊話，讓矛盾持續升溫。

▲▼從南韓京畿道坡州的暸望台，望向北韓邊境。（圖／達志影像）

▲從南韓京畿道坡州的暸望台，望向北韓邊境。（圖／達志影像）

面對高度緊張的局勢，李在明重申，南韓無意推動「吸收式統一」，當務之急是恢復溝通、實現和平共處，再談統一的長期課題。他強調，政府需投入更多努力與耐心，盡力重新打開對話大門。他也透露，首爾在11月17日曾提議與平壤舉行軍事會談，以避免邊境衝突擴大至更嚴重的軍事對抗，但北韓至今未給予回應。

針對是否調整美韓聯合軍演規模以緩和局勢，李在明鬆口表示，「依照情況」確實可能考慮延後或縮減規模，甚至在和平機制穩固後停止演習。他提到，平壤一直將美韓軍演視為挑釁，若能創造穩定和平環境，「不必戰鬥的和平體制」將讓軍演不再必要。

此外，李在明談及南韓在美中對立中的外交方向，認為韓美同盟是根基，但同時需穩定管理與中國的關係，維持務實、以國家利益為中心的平衡外交。他也呼籲北京與東京在近期因台灣議題發生的外交摩擦中保持冷靜，避免誤解升高風險。

11/22 全台詐欺最新數據

女密友「想維持床伴關係」　預藏美工刀刺人

李在明下月搬回青瓦台　國防部搬家得花5億

李在明G20會馬克宏　盼韓法升級戰略夥伴關係

李在明直球詢問「統一秘訣」　德總理回應

南韓總統李在明出席G20峰會　會晤多國領袖

共抗中國崛起　南韓成「台灣有事」後援基地

南北韓李在明軍事熱線美韓軍演和平對話

