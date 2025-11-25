　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

爭績效獎金併入工資！台水4退休員工求償230萬　吞敗理由曝光

▲台水公司第11區管理處。（圖／ETtoday資料照）

▲台水公司第11區管理處4名退休員工認為績效獎金應該併入工資。（圖／ETtoday資料照）

記者唐詠絮／彰化報導

台灣自來水公司第11區營業處有4名退休員工，因不滿公司未將「績效獎金」計入退休金平均工資，提起民事訴訟請求給付2.268676個月退休金差額，4人合計共要求補償230萬7,122元，但法院審理後認定，績效獎金屬恩惠性、勉勵性給與，不具勞務對價性及經常性，判決原告敗訴，全額駁回其請求。

依據判決書內容，該4名員工原任職於台灣自來水公司第十一區管理處，皆於2019年間退休，並適用《勞動基準法》「舊制」退休金制度。原告主張，公司2019年度發放的績效獎金（2.268676個月薪個月月薪）應計入退休金平均工資，但公司未將其納入計算，導致退休金短少。

原告主張，績效獎金依《經濟部所屬事業經營績效獎金實施要點》發放，其計算基礎來自「員工貢獻」的盈餘，具勞務對價性，且公司長期穩定發放，已屬經常性給與，應視為工資一部分。四人依《勞基法》及《退撫辦法》規定，請求公司補發差額及法定利息。

台灣自來水公司抗辯指出，劉、賴為派用人員，兼具公務員身分，應適用《退撫辦法》計算退休金。績效獎金屬「恩惠性給予」，非固定或經常性給與，亦不具勞務對價性，不應納入平均工資。退休金計算係依經濟部函頒的「給與項目表」辦理，該表未列入績效獎金。

法院審理，依《勞基法》第2條及第29條規定，指出工資須具「勞務對價性」與「給與經常性」，而績效獎金發放取決於公司年度盈餘，且須經外部審議，非必然發放，性質與年終獎金、紅利相近，屬勉勵性給與。

法院認為，績效獎金發放與否繫於公司年度盈餘，且受政策因素、經營環境等影響，非員工提供勞務即必然獲得，故不具對價性。儘管台水公司近年均發放績效獎金，但此係因經營績效穩定，不代表其已成為固定給與。

儘管原告以最高法院判決及學者意見，主張績效獎金應屬工資，但法院認為個案背景與本件不同，且學者意見無拘束力，不予採納。四人請求之退休金差額（劉65萬8,602元、賴75萬2,692元、李40萬7,180元、張48萬8,648元）判決駁回。全案可上訴。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/22 全台詐欺最新數據

更多新聞
419 1 5747 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
3高中生「性侵殺害」女軍人　北韓下令：立即處決
祈錦鈅爆婚變！苦撐1年「是時候告別了」
快訊／台股勁揚大漲！　站上2萬7
快訊／開車到幼兒園接小孩！台中男突昏倒宣告不治
中國客沒了！北海道「幾乎沒影響」　業者笑回：台灣人很多
「肉償抵餐」台女網紅要被踢出紐約豪宅！　將原形畢露

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

南投角頭「瘋寬」亡！曾用老虎鉗剪人手指　派比特犬攻擊討債人

苗栗警也上網拍「12米高電信鐵塔」　底標5000元...關鍵原因曝

彰化街頭驚現搞怪男「青蛙跳過馬路」練體能　網驚：玩命嗎？

國3凌晨聯結車翻覆「封閉交流道」　海量拖吊車5hrs才排除

屏東男欠國庫21萬　執行署出招「查封+扣押」！家屬一次繳清

快訊／開車到幼兒園接小孩！台中男突昏倒失去心跳　搶救無效亡

爭績效獎金併入工資！台水4退休員工求償230萬　吞敗理由曝光

遇國道塞車…外國男「下車站路肩跳舞」！後車傻眼：不要命這樣玩

人妻劈腿2男！　小王「71歲老翁」強到她腿軟

廈門「猝死台男」過往起底！　兒拒認屍友揭內幕

子瑜回台開演唱會..媽媽喊「像嫁女兒」　哽咽「會想大家」下秒：快把音樂關掉XD

TWICE高雄開唱創5億觀光產值　陳其邁預告：明年世運檔期已全滿

反擊酸民「球員教練欠你嗎？」　蔡其昌：身為球迷應多給鼓勵

伍佰cue歌迷「波浪舞」堅持親自示範　唱完急趕大家回家：我下班了！XD

孫淑媚.鍾欣凌.丁寧組女團飆〈Golden〉　以體型取團名「SML」..笑虧：她是XL

女星顏曉筠騎車遭撞影片曝！慘摔倒地滑行「被迫按下暫停鍵」

天琴颱風估將生成！再一波變天14℃最冷時間出爐

南投角頭「瘋寬」亡！曾用老虎鉗剪人手指　派比特犬攻擊討債人

苗栗警也上網拍「12米高電信鐵塔」　底標5000元...關鍵原因曝

彰化街頭驚現搞怪男「青蛙跳過馬路」練體能　網驚：玩命嗎？

國3凌晨聯結車翻覆「封閉交流道」　海量拖吊車5hrs才排除

屏東男欠國庫21萬　執行署出招「查封+扣押」！家屬一次繳清

快訊／開車到幼兒園接小孩！台中男突昏倒失去心跳　搶救無效亡

爭績效獎金併入工資！台水4退休員工求償230萬　吞敗理由曝光

遇國道塞車…外國男「下車站路肩跳舞」！後車傻眼：不要命這樣玩

人妻劈腿2男！　小王「71歲老翁」強到她腿軟

廈門「猝死台男」過往起底！　兒拒認屍友揭內幕

南投角頭「瘋寬」亡！曾用老虎鉗剪人手指　派比特犬攻擊討債人

苗栗警也上網拍「12米高電信鐵塔」　底標5000元...關鍵原因曝

彰化街頭驚現搞怪男「青蛙跳過馬路」練體能　網驚：玩命嗎？

電支大魔王來了！　LINE Pay勁揚逾6％

陸國安部盯上遊戲圈　發文警示：境外遊戲將台灣從中國劃分出去

《吉伊卡哇》首度推出電影版！　人魚篇登上大銀幕＿上映時間曝光

國3凌晨聯結車翻覆「封閉交流道」　海量拖吊車5hrs才排除

屏東男欠國庫21萬　執行署出招「查封+扣押」！家屬一次繳清

祈錦鈅爆婚變！苦撐1年「是時候告別了」劃界線：人生終將沒有彼此

為何總把「我是I人」掛嘴邊？不想被賦予社交責任的逃避感

【八點檔女星車禍】顏曉筠騎車遭撞！慘摔倒地滑行

社會熱門新聞

新北校園暴力！高三學長拖行學妹強剪髮

快訊／國道今晨事故　成立緊急應變小組

狗頭幫老大「瘋寬」自戕陳屍殯儀館後方

臺雅老董猝死曝光婚外情　手機驚爆天價金援小三

女密友「想維持床伴關係」美工刀刺人

57歲爸猝死廈門！兒拒認屍　友心疼曝真實為人

即／台中某飯店驚傳女墜12F　卡3樓欄杆

返美上課被拒載！台生槓上星宇航空

新北女遇假檢警被騙走8300萬　安全回報無人理才驚覺上當

恐怖貓園遭開罰　41隻品種貓將開放認養

獨／裝甲兵失聯第4天　家人衝谷關焦急等候

「我還是很緊」　學生媽狂追男師挨告跟騷

即／饗食天堂傳意外！高雄女倒地OHCA送醫

即／台中男子突昏倒撞車　無呼吸心跳

更多熱門

相關新聞

4歲白血病童「以後想當消防員」　喜願協會合作彰化縣府圓夢

4歲白血病童「以後想當消防員」　喜願協會合作彰化縣府圓夢

彰化一名4歲的白血病病童榤寶，在住院期間就喜歡玩各式玩具汽車，本次「Make-A-Wish Taiwan喜願協會」便與彰化縣政府合作，今(24日)上午讓榤寶體驗搭乘警車、消防車，一圓孩子的夢，縣長王惠美也特地現身鼓勵。

恐怖貓園遭開罰　41隻品種貓將開放認養

恐怖貓園遭開罰　41隻品種貓將開放認養

23年失聯父猝逝廈門　兒拒認屍陷僵局

23年失聯父猝逝廈門　兒拒認屍陷僵局

彰化女撞「行人庇護島」　8個月已被撞11次

彰化女撞「行人庇護島」　8個月已被撞11次

彰化果菜市場免費送3000份水果禮袋　女排隊疑低血糖突暈倒送醫

彰化果菜市場免費送3000份水果禮袋　女排隊疑低血糖突暈倒送醫

關鍵字：

彰化台水績效獎金退休金勞退地院民事求償

讀者迴響

熱門新聞

鴻海澄清：工業富聯訂單與展望未下調

新北校園暴力！高三學長拖行學妹強剪髮

快訊／南韓「國民爺爺」逝世　享耆壽91歲

快訊／國道今晨事故　成立緊急應變小組

「暴跌9℃」短袖變外套　2波變溫最低點曝

即／習近平晚間與川普通話

港台巨星齊聚台北世紀婚禮！新人超狂背景揭曉

「3皇3家」黯然搬離30年起家厝　舊址養蚊18個月降租求生

請病假跑去約會！施柏宇延誤拍戲惹怒劇組

快訊／18化粧品驗出蘇丹紅「濃度極高」　歐萊德、古寶無患子都有

中使館引聯合國憲章嗆「有權直接對日動武」　日本外務省回應了

今降9℃越晚越冷　「雨最多」時間曝

川普Threads突爆量　留言竟都是台人

狗頭幫老大「瘋寬」自戕陳屍殯儀館後方

天琴颱風最快明生成　預估路徑曝

更多

最夯影音

更多
子瑜回台開演唱會..媽媽喊「像嫁女兒」　哽咽「會想大家」下秒：快把音樂關掉XD

子瑜回台開演唱會..媽媽喊「像嫁女兒」　哽咽「會想大家」下秒：快把音樂關掉XD
TWICE高雄開唱創5億觀光產值　陳其邁預告：明年世運檔期已全滿

TWICE高雄開唱創5億觀光產值　陳其邁預告：明年世運檔期已全滿

反擊酸民「球員教練欠你嗎？」　蔡其昌：身為球迷應多給鼓勵

反擊酸民「球員教練欠你嗎？」　蔡其昌：身為球迷應多給鼓勵

伍佰cue歌迷「波浪舞」堅持親自示範　唱完急趕大家回家：我下班了！XD

伍佰cue歌迷「波浪舞」堅持親自示範　唱完急趕大家回家：我下班了！XD

孫淑媚.鍾欣凌.丁寧組女團飆〈Golden〉　以體型取團名「SML」..笑虧：她是XL

孫淑媚.鍾欣凌.丁寧組女團飆〈Golden〉　以體型取團名「SML」..笑虧：她是XL

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

值得一試的全聯高CP值湯品

值得一試的全聯高CP值湯品

「文里補習班」開課啦！一起品嘗五款不同的湯，看看哪款湯是你的暖心小夥伴吧~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面