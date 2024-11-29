激勵員工完成夢想！國泰藝能大賞「搭建圓夢舞台」打破上司員工界線、激發凝聚力

▲2024國泰藝能大賞總決賽於11/23在新北市三重體育館熱烈登場！（圖／記者湯興漢攝，下同）

生活中心／綜合報導

在數千名員工的期盼下，2024國泰藝能大賞總決賽於11/23在新北市三重體育館熱烈登場！這場盛會不僅是國泰人在工作之餘的圓夢舞台，更是凝聚團隊士氣、激發創意的重要時刻。自2005年首屆「國泰人壽員工歌唱大賽」以來，這個不斷升級的活動就成為國泰員工間的年度盛事，從單純的歌唱比賽，到後來加入的啦啦隊表演，再到如今的「國泰藝能大賞」，每一屆都見證著國泰人不僅在專業上追求卓越，更在創意與團隊合作上展現無窮潛力。每一年全台國泰業務單位及內勤部門皆踴躍參與，這不僅代表著員工對這項活動的高度熱情，也反映出國泰在人員凝聚和激勵士氣上的成功。

含金量爆表的評審陣容＋選手賽前培訓

「國泰藝能大賞」為同仁打造最高規格的圓夢舞台！

今年比賽分為歌手組與啦啦隊組，從300多組的海選階段一路殺進決賽的24組隊伍來自全台各地，從最南的屏東枋寮到最北的基隆都有代表同仁參賽，他們不僅在歌唱上拚盡全力，更將啦啦隊的創意與活力融入其中，打造出多元且富有視覺衝擊的表演！而總決賽更是請到陳子鴻、包小松、林隆璇、卓義峯以及蔡家蓁擔任評審老師，此陣容只能以含金量爆表來形容。

▲總決賽評審請到（由左至右）包小松、林隆璇、陳子鴻、蔡家蓁以及卓義峯擔任評審老師。

職工福利委員會主任委員劉大坤資深副總經理表示，「國泰藝能大賞」今年來到第18屆，這個舞台是為國泰人而設，即便大家並非專業歌手、表演者，手上也有許多客戶需要服務，但仍在忙碌之餘為了夢想以及團隊榮耀投入大量時間練習，並與單位裡的主管、同事協同合作，令他相當感動。「參賽者不僅單打獨鬥，背後還有啦啦隊的全力支持，大家共同在舞台上展現創意與默契，使得這些表演更加生動有趣。」能站上決賽的個人與團體，都是經過各區海選、初賽關關選拔而來，劉大坤也笑道，「今年分區決賽時，就有評審說，自己不太像是來當評審，更像是買票進來看一場精采的表演秀！」為了給同仁以及在台下加油的家人朋友有更印象深刻的參與經驗，總決賽更請到專業團隊製作LED動畫設計，決選前更請到專業團隊傳授發聲技巧、肢體語言與台風等訓練，選手們還能體驗到專業演唱會配備的入耳式監聽系統，讓不少國泰人都直呼，「沒想到進到國泰人壽還有機會一圓我的歌手夢！」

▲▼歌手搭配啦啦隊的競賽與表演，為所有參與的單位凝聚前所未有的向心力！

談起「國泰藝能大賞」對員工的影響，劉大坤表示，透過這樣的活動，讓員工感受到更多凝聚力與幸福感，是國泰人壽的企業文化中相當重要的一環。「我們也發現，透過這些活動讓員工展示自我、發揮創意，有很多新進員工因此快速與主管、主管和同事打成一片，從而增強對團隊的認同，激發他們在工作上的自信，這些創新的元素與精神，甚至也能帶給我們的保戶乃至於業務同仁服務的社區，形成很正向的循環！」

▲職工福利委員會主任委員劉大坤資深副總經理（左6）樂見，這樣的活動能增強同仁對團隊的認同，激發他們在工作上的自信，形成正向循環。

新進員工勇闖「藝能大賞決賽」展現拚搏精神！

練習過程中的「成長與凝聚」超越比賽結果

此次闖進決賽的歌手與團隊，有不少人是剛加入國泰人大家庭的新進員工，來自「北一區部專基隆」以Rocker之姿帶來張惠妹版〈What’s Up〉演出的蔡依璇，今年4月甫加入業務同仁的行列，就受到單位經理方俊閔以及業務主管周澤獻的鼓勵，她表示，進入公司前常聽人家說國泰是幸福企業，「當時以為只是廣告宣傳，沒想到加入之後不管是平日的工作業務或是這次的藝能大賞，都讓我感受到前輩們肯教、肯帶領我們的滿滿溫暖！」去年也曾報名歌手組競賽的周澤獻，今年就傳授給蔡依璇許多經驗與指導。方俊閔感性道，「我們團隊相信——有共識就可以更加共事，所以依璇和啦啦隊的大家都願意自主撥出時間練習。」

▲▼與團隊一起努力的過程，讓蔡依璇（上圖前排中）直呼很像在演動漫《海賊王》，甚至把國泰的吉祥物意象以及方俊閔經常掛在嘴邊的「努力奮鬥」刺青在手臂上，她邊說邊捲起袖子露出刺青，讓主管方俊閔（前排右）、周澤獻（前排左）相當感動也讓其他同仁驚呼不已，徹底感受到她決定繼續在國泰努力奮鬥的決心。

以日本超人氣妹妹頭舞團Avantgardey為發想，並且結合國泰最新年度的巴黎高峰會，「桃園區部展蘆竹」帶來的啦啦隊表演，也獲得觀眾超熱情掌聲！擔任此次啦啦隊隊長的業務同仁鄧仲禹表示，「高峰會」是每年國泰最具代表性的獎項，今年將首度帶領同仁前進歐洲「巴黎」，因此決定將表演主題與這項競賽相結合，甚至連主管都下場表演，展現團隊們努力爭取業績的精神！單位經理林松清則認為，「準備過程比結果更有意義，因為活動過程中也拉近了主管與業務同仁的距離。」鄧仲禹點頭認同，「這代表主管不是只重視我們的業績而已，更希望能和我們一起爭取榮譽，不知不覺也讓我們單位更有向心力！」

▲林松清與鄧仲禹認為在活動過程裡，無形中也拉近了主管與業務同仁的距離。

歌手組＆啦啦隊組名次揭曉

主管欣慰「同仁下班自主練習」團隊與榮譽感把大家團結在一起！

經過一整天的激烈戰況，歌手組與啦啦隊組的名次終於出爐！歌唱組第一名由「北四區部專朝陽」的業務同仁管紹宇拿下，他演唱的是阿密特〈血腥愛情故事〉，感染力十足的聲線，加上一身吸血鬼伯爵服飾搭配啦啦隊喪屍風格，獲得評審一致青睞。拿到冠軍的他激動到哽咽，他表示自己是今年3月報到的新人，沒有夥伴們的幫忙與支持，自己絕對無法單獨完成比賽。「我們團隊每天開完早會後，就立刻投入練習，從準備服裝、道具到排練，為了讓自己手邊的工作和比賽都能順利進行，這一個多月下來跟大家學到了很多有效率的工作模式，最想和他們說『我愛你們』！」

▲▼管紹宇（上圖中間站立者）以感染力十足的聲線，加上與啦啦隊隊員天衣無縫的演出，獲得評審一致青睞。

「北一區部展汐科」則以精心佈置的拉丁風佈景與氛圍，再結合流行街舞整齊劃一的舞步，加上令人意想不到的劇情設計，令評審留下深刻印象，一舉拿下啦啦隊組冠軍殊榮。單位經理蘇明宏表示，自己曾經領軍團隊參加六屆比賽，去年獲得第二名，今年衝著第一名而來，如今目標達成，他認為最大的關鍵是，「雖然只有20多位員工參加比賽，但我們單位90多位同仁也都在這段過程中出錢出力，展現出強大的團隊精神。」由於大家平日都要忙著拜訪客戶，很多人都是利用下班時間自我練習，確保在下一次練習時能跟上團隊腳步。「我覺得是『團隊』和『榮耀感』把大家團結在一塊，每年也都有新人在參加後更融入團隊，已經是一代傳一代的傳承活動了（笑）。」

▲「北一區展汐科」以精心佈置的場景、整齊劃一的舞步以及意想不到的劇情設計，一舉拿下啦啦隊組冠軍殊榮。

從職場到舞台的正向循環

「國泰藝能大賞」見證員工與團隊的共同成長！

做為「幸福企業」的實踐者，國泰透過藝能大賞以及趣味競賽等年度活動，期許員工自我精進之餘，更希望引領他們提升心理健康，感受到更多幸福感與凝聚力。「一個人的成就固然重要，但團隊凝聚的力量，以及員工是否能塑造自我價值，也是國泰企業文化相當看重的一環。」正如資深副總經理劉大坤所說，這場比賽讓員工在舞台上發光發熱、在生活與工作中找到了更多自信與動力，這樣有來有往的正向循環，也將國泰人的精神與力量傳遞給保戶甚至是服務社區！

透過甫落幕的「國泰藝能大賞」牽起每個單位的革命情感，國泰也期許每一位國泰人能在未來的挑戰中持續突破，為自己和團隊帶來更多的價值與動力。