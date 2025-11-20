　
    • 　
>
公益 公益 互助 溫馨

直擊荷蘭！永齡霹靂舞銘日之馨　8選手移地訓練、挑戰IBE賽場

▲永齡霹靂舞銘日之馨計畫8位台灣潛力舞者，遠赴荷蘭移訓與國際師資Menno等交流訓練，挑戰IBE國際賽場。（撰稿／記者胡至欣；剪輯／記者劉亮亨）

記者胡至欣／綜合報導

隨著霹靂舞正式躍上奧運殿堂，台灣的街舞熱潮持續燃燒，永齡基金會啟動「霹靂舞銘日之馨計畫」，把夢想拉上實戰軌道，打造最紮實的訓練系統，協助台灣舞者對接世界。今年邁入第二屆，進一步擴大選手規模，涵蓋成人組、青年組、青少年組等年齡層，更遠赴荷蘭與國際舞者取經。

▲▼直擊荷蘭！永齡霹靂舞銘日之馨　　　台8選手移地訓練、挑戰IBE賽場 。（圖／記者劉亮亨攝）

▲永齡霹靂舞銘日之馨8位舞者赴荷蘭移訓。（圖／翻攝自YouTube／永齡基金會；以下同）

永齡霹靂舞銘日之馨計畫總教練暨顧問黃柏青轉述主理人曾馨瑩女士的期許：「希望這一次的行程，所有的選手們都可以收穫滿滿、順利滿載而歸，但最重要的是保持好奇心，該認真的時候就全力以赴，該放鬆時也盡情地享受，回來的時候不只大家的行囊滿滿，心裡也多了很多值得回味的片段。我們再次謝謝夫人（曾馨瑩）。」

▲▼直擊荷蘭！永齡霹靂舞銘日之馨　　　台8選手移地訓練、挑戰IBE賽場 。（圖／記者劉亮亨攝）

由柏青小龍領隊，8位潛力之星飛越半個地球，踏上荷蘭展開移地訓練之旅。他們拜師荷蘭傳奇舞者–三屆Red Bull BC One冠軍B-Boy Menno，以及 Lorenzo、Sem Delivery、Grafitti、Virgil、Jessy、Federico 等國際名師，課程涵蓋舞蹈、律動、音樂性到藝術塗鴉，全方位啟發靈感、磨練創意。

▲▼直擊荷蘭！永齡霹靂舞銘日之馨　　　台8選手移地訓練、挑戰IBE賽場 。（圖／記者劉亮亨攝）

「我從自己的角度去想，如果我是學生，什麼內容會讓我想留下來學。」談到教學理念，銘日之馨國際師資B-Boy Menno希望透過課程讓每位舞者理解不同文化的節奏與能量，並在自己的舞蹈中找到共鳴。他說：「我找來身邊最有才華的舞者與夥伴，想帶大家看到，每個人都有不同的風格與方法，但能彼此啟發，帶來新的靈感與方向。」

▲▼直擊荷蘭！永齡霹靂舞銘日之馨　　　台8選手移地訓練、挑戰IBE賽場 。（圖／記者劉亮亨攝）

選手們紛紛表示，此次移訓讓他們在技術與觀念上都獲得了極大的提升。年紀最小的B-Boy林李納（8歲世界冠軍）特別提到，他最喜歡塗鴉課程，認為畫畫和跳舞在思考上是相通的。B-Boy張弘毅（青少年組）則對Menno的課程印象最深，指出老師分享了許多場外觀念，讓他「大開眼界」。

▲▼直擊荷蘭！永齡霹靂舞銘日之馨　　　台8選手移地訓練、挑戰IBE賽場 。（圖／記者劉亮亨攝）

B-Boy劉愷翰（U15世界中學生運動會銀牌）表示，他學到了更多其他舞風的知識，能應用到自己的Breaking舞步中。B-Girl許馥雅（RedBull BC One Taiwan女子組冠軍）觀察到每位國際老師對Breaking的獨特概念和視角，讓她得以將這些多元觀點融入自身的風格。B-Boy吳定杰（RedBull BC One Taiwan男子組冠軍）則認為，課程激發了他產生其他想法，去思考更多更新穎的動作。

▲▼直擊荷蘭！永齡霹靂舞銘日之馨　　　台8選手移地訓練、挑戰IBE賽場 。（圖／記者劉亮亨攝）

選手們也前往挑戰一年一度的霹靂舞嘉年華IBE，以「以戰養戰」累積實力，用汗水與節奏，在世界舞台留下足跡。黃柏青特別說明參賽的意義：「所有精英的Breaking B-Boy B-Girl都會被邀請在一起。在這個比賽當中，如果你能夠拿到冠軍，你在這裡面能夠展露頭角，就可以獲得自己的一個名號。」

▲▼直擊荷蘭！永齡霹靂舞銘日之馨　　　台8選手移地訓練、挑戰IBE賽場 。（圖／記者劉亮亨攝）

對於永齡基金會的支持，選手們充滿感謝。B-Girl李軒綾（青年女子組冠軍）坦言，若沒有永齡贊助，她可能沒有機會來到歐洲參加此類賽事，這是一個非常難得的體驗。B-Girl楊加力（Red Bull BC One Taiwan二連霸國手）則表示，在這個年紀還能持續追夢，並獲得永齡的持續支持，讓她覺得非常幸運。B-Boy孫振（巴黎奧運國手）則強調，能夠發自內心喜愛自己跳出來的東西，如果能被大家喜歡，他會感到更加開心。

▲▼直擊荷蘭！永齡霹靂舞銘日之馨　　　台8選手移地訓練、挑戰IBE賽場 。（圖／記者劉亮亨攝）

從奧運國手孫振，到年紀最小的爆發型舞者林李納，這支橫跨兒童到成人的團隊，全員一起把舞技帶去國外磨亮。永齡霹靂舞銘日之馨計畫將持續陪伴選手們追夢、走向世界，成為他們淬鍊成長的堅實後盾。

11/18 全台詐欺最新數據

永齡基金會霹靂舞銘日之馨曾馨瑩IBE街舞比賽B-Bo荷蘭嘻哈舞者Menno舞蹈B-GirlBreaking

