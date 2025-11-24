　
社會 社會焦點 保障人權

陳歐珀明天還要出庭今交保　法官給理由：重罪證人已問完

▲▼ 陳歐珀 。（圖／記者黃哲民攝）

▲民進黨前立委陳歐珀（中）涉貪被羈押禁見174天交保，身形明顯消瘦。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

民進黨前三連霸立委陳歐珀涉收賄與詐領公費助理補助款共874萬餘元，偵審期間被羈押禁見174天，始終不認罪，台北地院合議庭今（24日）仍准他交保500萬元，禁止他向同為被告的妻子及其他共犯、後續要作證的證人探詢案情，因陳明天上午又得從宜蘭到北院出庭，合議庭提前1天准他交保理由，是陳涉收賄案情的重要證人已詰問完畢，「顯已大幅降低重罪串供證人之可能性」。

陳歐珀於台北地檢署偵辦本案時，今年（2025年）6月4日被聲押禁見獲准，8月28日起訴後繼續羈押禁見、至今共174天，也是全案唯一在押被告，北院明（25日）上午9點30分表定開庭審理，法官今上午提前提訊陳，訊後裁准交保500萬元，限制住居於宜蘭市住處，並限制出境、出海8個月，左腳須佩戴電子腳環科技監控防逃。

陳歐珀還須持法院配發的個案手機，每周一、三、五上午9點到12點前，以限制住居地的門牌號碼為背景，自拍臉部上傳科技設備監控中心定期報到1次，必要時，科控中心會以視訊電話確認陳本人、或要求重新拍照上傳，目的同樣是防逃。

▲陳歐珀的妻子徐慧諭遭移送北檢。（圖／記者劉昌松攝）

▲陳歐珀的妻子徐慧諭（中）也是同案被告。（圖／記者劉昌松攝）

而在防止勾串方面，法官裁定陳歐珀不得與妻子有任何探詢案情行為，也不得與其餘同案被告及後續要作證的證人，有任何接觸、騷擾、恐嚇或探詢案情行為。

但如何確保陳歐珀不會跟同住妻子討論案情？依檢方起訴內容，陳歐珀的妻子徐慧諭與丈夫涉共同詐領公費助理補助款411萬2170元，徐並被單獨起訴涉公益侵占「勁宜蘭發展協會」110萬元，但她沒被起訴參與丈夫涉向物流業者收賄413萬5922元、向汽車租賃業者收賄50萬元等案情。

此外，法官指陳歐珀雖始終否認收賄、洗錢等犯行，但與他被控涉嫌收賄案情有關的重要證人，例如洪英正、洪文宗與薛蓬生、蕭明仁等同案被告，日前已在審理中完成作證，「顯已大幅降低重罪串供證人之可能性」，事證已獲相當程度保全。

法官認為，不能僅以還有證人待詰問，就繼續羈押陳歐珀，否則恐有過度限制被告人身自由，而有違反比例原則之虞，命陳交保500萬元並限制住居，應足以形成足夠心理壓力及拘束力，可替代羈押確保後續審理與執行程序順利進行，無繼續羈押必要。

法官諭知陳歐珀若違反交保附加條件，或無故不遵期出庭，得成為再執行羈押事由。陳在女兒迅速為他辦妥手續後，下午4點40分獲釋、相偕離開，身形明顯消瘦，記者問他瘦幾公斤，他沒回答，明天上午將是他交保後首度出庭。

民進黨前立委陳歐珀涉收賄，被依貪汙、洗錢及財產來源不明等罪起訴，求刑24年2月。陳歐珀自今年6月4日遭聲押禁見至今已174天，今（24）日北院裁定陳歐珀500萬元交保，限制出境出海並實施科控，不得與同案被告陳妻徐慧諭、其餘同案被告及證人有任何接觸、騷擾、恐嚇或探詢案情之行為。

陳歐珀三連霸貪污收賄洗錢羈押禁見科技監控防逃勾串

