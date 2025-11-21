勞工處正副處長一起貪！助惡企業「違規不用罰」　搜出現金禮券

▲新竹縣政府勞工處前處長、前副處長為企業關說、免除裁罰。（圖／調查局提供）

記者楊永盛、葉品辰／新竹報導

新竹縣政府勞工處爆出貪污醜聞，前處長劉家滿、前副處長林東山涉嫌收受企業提供的高額禮券、替特定廠商「喬」掉勞檢罰單，新竹地方法院今（21）日下午由依《貪污治罪條例》等罪，判處劉家滿合併應執行4年徒刑、褫奪公權4年；林東山有期徒刑2年、褫奪公權3年，可獲緩刑5年。

檢方起訴指出，身為公務員的劉家滿竟當起仟崧家園康復之家與芊馨園護理之家的「隱名股東」，每年領取高額分紅，更與副處長林東山透過遠東新世紀化纖廠顧問許柏炤，收受遠化提供的大筆年節遠百禮券。日後遠化遭勞檢違規時，3人共同關說放水，使企業多次免於開罰；其中包含員工申訴超時加班、交接班未給加班費等違法情事，原承辦人擬罰15萬元，卻遭上級干預撤銷。

▲檢方查扣遠百禮券、股東分紅等罪證。（圖／調查局提供）

此外，去（2024）年職安署查獲遠化違反《勞基法》，劉家滿以「改裁部分違規」方式，再度讓企業免除5萬元罰鍰。對於仟崧家園遭查獲的違規，他也以「忙於評鑑」為由退回處分書；3名芊馨園員工指控遭高薪低報，縣府承辦人擬罰26萬元，卻遭劉、林聯手退回，讓業者全身而退。

法院認定，劉、林兩人對所主管業務，明知應依法裁罰卻藉由退回裁罰書、拒絕用印等方式替企業「消災解厄」，甚至跨越權責範圍替非所轄機構擋罰，全案今日宣判，劉家滿合併應執行4年徒刑、褫奪公權4年；林東山2年徒刑、褫奪公權3年，可獲緩刑5年，但須在判決確定後2年內需繳交60萬元給公庫，遠東化纖總廠公關許柏炤也被判3年徒刑、褫奪公權3年。