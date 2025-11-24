陳歐珀重獲自由！涉收賄遭關174天500萬交保　戴電子腳環監控





▲民進黨前立委陳歐珀（中）任內涉收賄，北院裁定500萬交保。（資料照／記者劉昌松攝）

記者黃哲民、劉人豪／台北報導

民進黨前立委陳歐珀涉收受物流公司413萬5922元及50萬元賄款，並詐領助理費411萬2170元，合計874萬8092元，被依貪汙、洗錢及財產來源不明等罪起訴，求刑24年2月。陳歐珀今年6月4日遭聲押禁見至今已174天，今（24）日北院裁定陳歐珀500萬元交保，限制出境出海並裝電子腳環科技監控。

陳歐珀2023年因被指收受im.B吸金案主嫌無償提供辦公室及座車，黯然宣布退出連任選舉，涉案情節仍在他字案偵辦中，聯興國際從1999年開始，租用基隆港東岸碼頭，經營貨櫃裝卸、倉儲、船務等業務，號稱全國前三大貨櫃碼頭營運商之一。

陳歐珀本案被指從2016年到2020年間，涉收取物流廠商聯興國際公司提供的不正利益，並利用立委與立法院交通委員會委員職權之便，提案修法或召開公聽會，協助聯興公司降低碼頭租金、爭取疫情補助等好處。

2018年1月初，德國籍貨櫃輪「梅爾斯」撞壞聯興公司設置於基隆港碼頭的「橋式起重機」等設備，陳歐珀涉配合業者，趁機推動《商港法》修法，將民營公司的設施遭損壞時，納入可求償營業損失的範圍。

北檢今年6月4日兵分14路搜索，約談陳歐珀、民進黨前副秘書長許仁圖等10人到案，複訊後以涉犯《貪污治罪條例》職務上行為收受賄賂及不正利益、財產來源不明與《洗錢防制法》洗錢等罪嫌，且有逃亡與勾串滅證之虞，聲押禁見陳歐珀獲准。北檢8月28日依貪汙、洗錢及財產來源不明等罪起訴，對陳歐珀求刑24年2月。

陳歐珀自6月4日遭聲押禁見，期間經延長羈押禁見至今已174天，今北院裁定陳歐珀500萬元交保，限制出境出海，並裝電子腳環科技監控。