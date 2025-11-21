　
社會 社會焦點 保障人權

貪污收押3個月「小英男孩」親友當人頭收賄　檢調再搜泓德能源

▲▼「小英男孩」鄭亦麟涉綠能收賄。（圖／記者劉昌松攝）

▲鄭亦麟涉綠能收賄弊案遭收押，檢調為查明案情，再次搜索涉案公司。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

「小英男孩」鄭亦麟因涉嫌收受綠能業者上百萬元賄款，還有數百萬元財產來源不明，8月底遭台北地檢署聲押禁見獲准至今3個月，由於鄭亦麟疑似安插親友當人頭員工收錢，檢調為查證案情，20日晚間再度前往上市公司泓德能源(6873)進行搜索，由檢察官親自訊問相關人員後請回。

鄭亦麟年僅34歲，曾任行政院能源及減碳辦公室主任，後來在綠能科技產業推動中心副執行長時期，負責台灣風電綠能業務，也在台船環海當過董事，2025年初改任經濟部主導成立的台灣智慧電能公司總經理，因涉貪收押遭解職。

檢調接獲情資，東煒建設2022年間計畫在台北市內湖區興建安康數據中心，需要提高電力，但向台電申請提高饋線容量不易，因此找上遊走綠能產官界的鄭亦麟協助，果然以較簡便的方式獲得較高的饋線容量，東煒建設同時也取得泓德能源同意，共同發展安康數據中心，但這計畫在2023年因故告吹。

▲▼「小英男孩」鄭亦麟涉綠能收賄案，泓德能源總經理周仕昌。（圖／記者劉昌松攝）

▲泓德能源總經理周仕昌先前已被檢察官命交保100萬元。（資料照／記者劉昌松攝）

專案小組懷疑鄭亦麟涉嫌以親友當人頭，收受東煒建設、泓德能源等業者支付上百萬元顧問費，8月25日首波搜索鄭亦麟住處及東煒、泓德等處，鄭亦麟當時還對辦案人員嗆聲「知道我的背後是誰嗎」，並將手機從20幾層樓住處往外扔。

鄭亦麟被檢察官以涉貪罪嫌重大且有勾串滅證之虞等理由，連同東煒建設創辦人陳健盛、陳冠滔父子聲押禁見獲准，再經法院10月裁定延押到12月26日為止，而泓德能源總經理周仕昌則在首波約談後獲得交保100萬，曾任泓德能源經理的鄭亦麟好友徐子敬則獲請回。

11/19 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

鄭亦麟小英男孩綠能貪污台電東煒泓德財產來源

中國停止進口日本水產品　林佳龍：我們要支持日本！

中國停止進口日本水產品　林佳龍：我們要支持日本！
小禎聽「和Emma像」神回一句全笑翻　男友和女兒愛鬥嘴：便便裝進妳大腦XD

小禎聽「和Emma像」神回一句全笑翻　男友和女兒愛鬥嘴：便便裝進妳大腦XD

愛情長跑10年！金宇彬.申敏兒要結婚了　手寫信告白..宣布「12月20日辦婚禮」

愛情長跑10年！金宇彬.申敏兒要結婚了　手寫信告白..宣布「12月20日辦婚禮」

雄中司儀：校長腹肌有11塊！　運動會跳上車舞幽默讚校長

雄中司儀：校長腹肌有11塊！　運動會跳上車舞幽默讚校長

「知道我幾歲嗎」翁倩玉被撩笑開花　曝人生智慧：笑多一點，學習原諒

「知道我幾歲嗎」翁倩玉被撩笑開花　曝人生智慧：笑多一點，學習原諒

