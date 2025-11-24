是臥底也是妻子！女警潛伏5年「假戲真做」　與監控對象閃婚隱居

▲ 1998年漢普郡水貂放生事件造成生態破壞，克莉絲汀被揭露曾參與其中。（示意圖／達志／美聯社）

在動保行動現場，她是熱心助人的志工；在警察內部，她卻是一名祕密蒐證的臥底探員。英國倫敦警察廳特別示威小組（SDS）前成員、代號「特工26號」的臥底警員克莉絲汀格林（Christine Green，化名），於1994年起以虛構身分潛入極端動物保護組織「動物解放陣線」（Animal Liberation Front，簡稱ALF），期間長達五年，不僅成功深入核心圈，甚至與一名激進分子發展出感情，最終假戲真做、結為連理，兩人目前定居瑞典偏遠島嶼，過著遠離世俗的生活。

根據《每日郵報》報導，克莉絲汀當年扮演環保運動志工角色，身穿拼布吊帶褲、紮染T恤與軍靴，自稱是快遞員，活躍於反皮草與獵狐抗議活動現場。她駕駛廂型車協助運送物資、負責財務事務，快速獲得團體成員信任。這名臥底警員為倫敦警察廳旗下「特別示威小組」（SDS）成員，該單位成立於1968年，任務是監控政治運動、社運與極端團體。她是小組中極少數女性成員，也是唯一與監控對象發展出親密關係的女性臥底。

與她交往的男子，為當時倫敦ALF的核心人物，曾於1993年因在狩獵現場頭撞獵人導致其鼻骨斷裂而遭判刑三個月。據稱兩人於臥底期間即已成為情侶，關係密切。2000年左右，克莉絲汀以「赴澳洲奔喪」為由退出運動圈，實際上是任務結束後辭職離隊，與該名男子搬往英國康沃爾同居。

2018年，克莉絲汀的假名正式曝光。公開文件顯示，她曾獲授權參與一場1998年造成數千隻水貂外逃、重創英國生態的放生行動。倫敦警察廳後來致歉承認未事先知會地方警方。外界批評警方揭露她身分卻未公開指揮官名單，克莉絲汀則反擊，強調多年臥底工作造成嚴重心理創傷，並為傷害曾經信任她的動保人士公開道歉。

如今兩人與三隻狗居於瑞典偏遠島嶼，過著不與外界往來的生活，對媒體詢問也未回應。儘管克莉絲汀選擇缺席正在進行中的「臥底警察行動調查」，但本案也被調查團隊視為典型案例，說明女性臥底同樣存在情感介入風險，並對相關授權程序與指揮監督責任展開全面檢視。

