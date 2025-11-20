勞動部揪「空服員病逝4缺失」　長榮航空：已完成檢討調整

▲長榮航空孫姓空服員今年9月抱病上班，返台後不幸病逝。（示意圖／記者李毓康攝）

記者周湘芸／台北報導

長榮航空孫姓空服員今年9月抱病上班，返台後不幸病逝，讓長榮航空空服員勞動環境引發關注。勞動部今天公布調查結果，並提出長榮航空4大缺失。長榮航空表示，已積極調查，並以最快速度落實各項改善措施，完成檢討與調整。

勞動部今公布調查結果，並提出4項問題，第一、長榮航空過度運用勤惰管理制度，已嚴重影響組員申請病假；第二、對於組員於值勤期間的突發疾病，緊急應對與處置作業規範不夠周詳，且未能落實；第三、孫姓空服員抵台後，沒有獲得最適當的處置，叫救護車、披毛毯被拒絕；第四、今年兒童節時，孫姓空服員有出勤上班，卻沒有記載那一天的國定假日。

長榮航空表示，自事件發生以來，積極調查並以最快速度落實各項改善措施。針對勞動部調查報告所指出，制度上未臻合理之處，公司也將積極配合，並迅速完成檢討與調整。

針對出勤規範與考評制度，長榮航空指出，在蒐集各界意見後，已在日前做出調整，發布前也遵循勞動部建議與工會溝通。後續法規若有所更動，將會配合修訂，以確保公司制度符合相關規範的要求。

長榮航空表示，針對機上執勤規範未臻清楚之處，公司也已在事件調查後修訂手冊內容，並透過加強宣導以及納入訓練課程等方式，確保空勤組員充分理解與確實遵循規範內容。長期以來，組員手冊皆持續滾動式檢討不足之處，以訂定得更加清楚明確，利於空勤組員遵循。

針對勞動部表示空勤組員的國定假日挪移有違法疑慮，長榮航空也說，桃市府已來函要求說明，公司將再向主管機關陳述相關法規適用情形，以釐清適法性問題。