生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台鐵招58名電務助理技術員　月薪最高4.7萬＋4.4個月獎金

▲▼台鐵善化電車線受公路有電線掉落影響受損，派員搶修電車線。（圖／台鐵公司提供）

▲台鐵招募電務助理技術員。（資料圖／台鐵公司提供）

記者李姿慧／台北報導

台鐵電務技術人力面臨民間電子科技廠搶人，出現嚴重人力缺口，台鐵祭出起薪加上加給最高4萬7,660元薪資，以及上看4.4個月獎金，要招募58名電務助理技術員，11月和12月將陸續舉辦筆試和技術類測驗。

為補充電務基層人力，強化鐵路營運，台鐵公司公告要招募助理技術員正取58名，職等為從業人員10階，另規劃備取68名，分發地點包含北部及花東地區單位，報名時間自114年9月15日至114年10月8日止。

台鐵公司表示，這次電務助理技術員招募職缺起薪40,010元起，擔任現場維修工作者，另有依規定加發危險加給、夜點費、地域加給，合計最高7,650元，每年得再依年終考核結果晉薪。

另可視台鐵營運獲利及員工個人績效表現核發從業人員經營績效獎金，最高4.4個月，並享有勞保、健保及按月提撥勞工退休金、員工及眷屬優待乘車購票、休假補助、三節禮金、職福會各項福利互助補助等福利。

▲▼台鐵招募58名電務助理技術員。（圖／台鐵公司提供）

▲台鐵招募58名電務助理技術員。（圖／台鐵公司提供）

台鐵指出，這次筆試將採作文及專業科目進行測驗，定於114年11月1日筆試、114年12月7日辦理術科測驗。

為協助考生充分準備，台鐵規劃招募甄試將提供術科測驗影片，考生完成報名並通過資格審查後，可在甄試網站的考生服務網頁下載觀看影片，有志於鐵道事業的民眾可至台鐵公司官網甄試網站下載簡章及完成報名。

09/11 全台詐欺最新數據

