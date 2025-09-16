面試3家全上！他提離職「主管急喊加薪」　全場開勸：不值得

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

不少人一份工作一做就是5年起跳，有網友表示，他已經7年沒換工作，想測試行情就隨便去面試，沒想到3家全錄取，開的薪水都比現職高至少10K。最後他選了月薪多15K、還有加班費的新公司，因此提了離職。沒想到主管立刻來提加薪慰留，甚至有上層說要成立新部門、讓他直接升遷當主管。不過，多數人紛紛勸退，引發話題。

這位網友在Dcard發起閒聊「提離職，主管說要加薪挽留」，文中透露，一開始面試只是想看看身價落在哪，履歷作品都沒很用心準備，結果居然面試3家全錄取，讓他超意外，而且新公司給的薪資直接比現在多10K以上。

後來他選了月薪比現職多15K，還有加班費的公司，不等兩個月的年終就提了離職。但因為他目前的工作內容複雜，這幾年都只有他一個人扛，公司也沒培養接手的人。

因此，主管聽到他要離職，趕緊出招要留人，「問我說，加薪多少才願意留下來？還說我沒做對他們很麻煩。」甚至有上層主管畫大餅，「提議成立新部門，讓我直接升遷加薪後，管理新部門。」

但其他網友看了都很直白地搖頭，點出「平常不調薪，等你要走才要加，這種公司根本不值得留」、「現在答應你，等你錯過新公司報到日，就可能各種理由縮水」、「留下來未來只會被用更兇，因為公司知道你產值高、卻願意妥協。」

更多人分享自身經驗，提醒他「慰留大多只是緩兵之計，好等找到人接手」、「加薪留下只是表面，之後可能用加工作量回收」、「提過離職，信任感就已經破掉了，就算留下也不會好過」。不少人更強調，在台灣最有效的升遷加薪方式就是「跳槽」，而不是等公司良心發現。