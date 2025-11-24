87歲嬤跌坐路邊　里港警攙扶安撫…她緊牽不放惹鼻酸

▲陳婦緊握鄭智謙的手。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

87歲陳姓阿嬤跌坐路邊，里港警分局員警獲報趕趕往處理，發現她並未受傷，但體力不支，員警攙扶回派出所休息，提供礦泉水，連絡家屬帶回，臨走前，她一直緊牽員警的手，依依不捨，相當感激。

里港警分局九如分駐所員警鄭智謙、蔡宗穎於日前上午巡邏時接獲民眾報案，稱於九如鄉東寧路段有一名老婦跌坐路旁，兩名員警獲報後立即趕抵，發現老婦疑似因體力不支而蹲坐路旁。

員警上前細心關懷後，確認身分為轄內87歲陳姓老婦，協助其坐穩休息並進行初步檢查，所幸她並無受傷，亦表示身體無礙，無需送醫。考量其體力虛弱，鄭員溫柔攙扶她起身，先帶返派出所休憩，並提供礦泉水、座椅，並不斷安撫其不安的情緒。

在警方的暖心陪伴下，她逐漸恢復體力，情緒也明顯放鬆。鄭、蔡兩員協助確認住處並同步與家屬聯繫，請家屬前至派出所將她帶回。返家前，她因心中感激，一度緊緊牽著鄭員的手，甚至不願鬆開，令在場人員動容。

分局長邱逸樵表示，年長者容易因健康或記憶狀況而迷途、跌倒，提醒家屬應多加留意長者外出情況，並可替長者配戴識別手環等工具，以利警方於第一時間提供協助。警方會持續以關懷與行動，成為民眾最可靠的依靠。