陸A流南北流竄「進入感染上升期」　5至14歲陽性率遠高於其餘組合

▲北京首都醫科大學宣武醫院發熱門診。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸疾控中心最新流感監測指出，無論南北方，本季流行株均由H3N2病毒株為主，疫情已進入快速上升期，托幼與校園群聚病例明顯增加。疾控中心研究員彭質斌表示，目前流感仍屬季節性流行，未發現未知病原或新發傳染病，並提醒不同亞型間無交叉保護，民眾應儘早接種當季流感疫苗。

《科技日報》報導，近日，有外媒報導，流感甲型H3N2病毒演變成新變種K亞分支，正導致一些國家的流感季比往常更嚴重。

▲大陸民眾接種流感疫苗。（圖／CFP）

大陸疾病預防控制中心發布的最新監測週報顯示，2025年第46週南方省份共檢出3439份流感陽性標本，其中，3362份為甲型H3N2（A型流感，下同）；北方省份檢出3563份陽性標本，3535份為甲型H3N2，顯示該亞型在全國流行株中佔據明顯優勢。

彭質斌指出，外界所稱病毒「進化變強」並不準確，目前仍屬季節性流行階段，監測中未發現未知病原或由現有病原引起的新發傳染病。他表示，2025至2026年流行季以甲型H3N2為主流株，並伴隨H1N1與乙型流感（B型流感）共同流行，疫情規模預計將持續上升。

彭質斌提醒，流感疫苗為多價設計，不同亞型間無交叉保護，即便曾感染某亞型仍需接種疫苗，以降低感染與重症風險。

此外，大陸疾控中心數據顯示，流感活動已進入快速上升期，多數省份達中度流行，部分省份已達高流行水準。托幼機構與學校的聚集性疫情明顯增多，其中，5至14歲年齡組的陽性率顯著高於其他組別。

北京地壇醫院主任醫師宋蕊提醒，患者發燒後急於退燒可能掩蓋病情變化，正確作法應是先尋找病因再治療，「一感冒就吃消炎藥是不正確觀念，阿莫西林、頭孢等抗菌藥物對病毒感染無效。」