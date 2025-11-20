推薦去日本玩！他喊有流感+熊害「要有良知吧」　林氏璧用數據回應

▲很多人常去日本旅遊。（資料照／記者施怡妏攝）

記者曾筠淇／綜合報導

日本近日熊害事件頻傳，另還有流感的狀況，作為旅遊專家，應該勸大家不要去日本嗎？日本旅遊達人林氏璧就發文表示，如果日本真的危險到不建議前往，應該由中華民國外交部直接告訴國民才是，面臨一個問題時，不應該無限上綱的去恐懼，而是要理性計算風險高低，「這是我的道德良知」。

林氏璧在臉書粉專「日本自助旅遊中毒者」上貼出一張截圖，原來是有人留言「快去日本迎接流感跟野熊喔！身為專業旅遊者，也要有點道德良知吧！」林氏璧隨即就回應，「是的，日本非常危險，您千萬不要去」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過林氏璧也在臉書上認真說明，以日本流感和熊害的狀況來看，現在真的不能推廣大家去日本旅遊嗎？如果日本已經危險到不建議前往的地步，應該是由中華民國外交部來告訴國民，而不是靠他的道德良知。

關於日本流感，林氏璧說，他都有持續分享旅行前、旅行中要注意什麼；至於熊害，則應該看看數據。林氏璧引用日本環境省17日更新統計數據，「從今年4月到10月，共有196人遭遇『熊害』，截至11月3日為止，已有13人遇襲身亡，創下自統計以來新高紀錄。其中最多來自於秋田縣，高達56人，其次是岩手縣34人、福島縣20人，受害者遍及日本全國47個都道府縣中的21個」。

林氏璧認為，旅客應該先考慮自己要去哪裡，如果目的地是大城市，應該不太會有遇到熊的問題，「再來考慮分子分母，日本有1.24億人，4到10月之中平均每個月近30人遇熊害，2人死亡。你覺得這個機率是高是低？」且台灣每個月約有60萬人去日本，截至目前似乎沒傳出台灣旅客因熊害死亡或重傷的案例。

林氏璧最後也呼籲，面對一個問題時，不應無限上綱的恐懼、把恐懼無限放大，而是要理性計算其風險高低，「這是我的道德良知」。

本文經臉書粉專「日本自助旅遊中毒者」授權引用