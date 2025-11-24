中國飛日本12條航線已全數取消航班　下週取消率單日最高21.6％

▲數據顯示，已有12條中日航線在今（24）日起全線停飛。（圖／翻攝澎湃新聞）

記者魏有德／綜合報導

受近期大陸官方赴日風險警示與市場退訂潮影響，中國飛往日本的航班出現大規模取消。根據第三方平台數據顯示，已有12條中日航線在今（24）日起全線停飛，包括前往名古屋、福岡、札幌與大阪等目的地。未來一週取消率預計在27日升至 21.6% 的最高點。部分大陸旅行社透露，大量團客近期取消行程，市場需求明顯降溫。

▲上海浦東機場。（圖／CFP）

《澎湃新聞》報導，11月24日，澎湃新聞獲悉，根據第三方出行平台航班管家DAST數據，截至24日10時，已有12條中日航線取消所有航班，涉及名古屋、福岡、札幌、大阪等地。

航班管家監測顯示，天津濱海（取消率65％）、南京祿口（取消率59.4％）、廣州白雲（31.3％）、上海浦東（取消率30.1％）與無錫碩放（28.6％）等多條往返關西國際機場的航線，取消率居前。

據了解，大陸外交部、駐日使領館、文旅部與教育部於14日至16日連續發出提醒，建議大陸民眾近期避免赴日。多家旅行社透露，近期赴日團體旅遊退訂量激增，大陸國航、東航、南航等航空公司已推出無損退訂措施，並視市場需求評估後續班次調整。有內部人士表示，目前正持續觀察旅客退改簽動向。

▲中國飛日本一週航班取消率。（圖／翻攝澎湃新聞）

日本觀光局數據顯示，2025年前三季度大陸赴日旅客達748.72萬人次，為日本最大客源國。日本野村綜合研究所研究員木內登英提醒，如中國旅客大幅減少，日本GDP或縮減0.36%。

此外，大陸第三方旅遊平台「去哪兒」數據顯示，受赴日需求下降影響，旅客的出境目的地排序出現變化，韓國躍居熱門第一，東南亞及港澳等地的機票預訂量也快速上升。