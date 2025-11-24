華航「團票新公告」被激讚德政！達人列3優點　網：不用被情勒了

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者彭懷玉攝）

記者周亭瑋／綜合報導

旅遊達人「蓋瑞哥 機票獵人」今（24）日貼出華航近期的新公告，宣布團體票正式開放付費選位，讓他忍不住大讚，「根本是德政。」而消息也掀起熱烈討論，不少網友笑回，「真的不要再情勒式換位了，登機前先選好才是王道。」

蓋瑞哥在粉專曬出華航公告，表示團票開放付費選位了。過去團客常為了坐在朋友旁邊，上演「大風吹」換位，光協調就佔去大量時間，如今能事先付費選位，登機效率自然提高，連特殊餐點發錯的狀況都能減少，「這對領隊、空服員，根本是德政。」

而對於一般旅客，蓋瑞哥認為，更是一件好消息，未來若遇到有人想情勒換位子，一律微笑回應「下次記得要用新台幣，守護你們的愛情！」

對此，網友們紛紛笑回，「就有遇過一直問空姐，第一排有沒有空位，心理就想說...是不會付錢先選位喔」、「要付費的時候，就說我們可以分開坐」、「把需求化成營收，這可以」、「講到錢就是傷感情~哈哈哈」。

