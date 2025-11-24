　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

華航「團票新公告」被激讚德政！達人列3優點　網：不用被情勒了

▲桃園機場,桃園國際機場,中秋連假前人潮,機場。（圖／記者彭懷玉攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者彭懷玉攝）

記者周亭瑋／綜合報導

旅遊達人「蓋瑞哥 機票獵人」今（24）日貼出華航近期的新公告，宣布團體票正式開放付費選位，讓他忍不住大讚，「根本是德政。」而消息也掀起熱烈討論，不少網友笑回，「真的不要再情勒式換位了，登機前先選好才是王道。」

蓋瑞哥在粉專曬出華航公告，表示團票開放付費選位了。過去團客常為了坐在朋友旁邊，上演「大風吹」換位，光協調就佔去大量時間，如今能事先付費選位，登機效率自然提高，連特殊餐點發錯的狀況都能減少，「這對領隊、空服員，根本是德政。」

而對於一般旅客，蓋瑞哥認為，更是一件好消息，未來若遇到有人想情勒換位子，一律微笑回應「下次記得要用新台幣，守護你們的愛情！」

對此，網友們紛紛笑回，「就有遇過一直問空姐，第一排有沒有空位，心理就想說...是不會付錢先選位喔」、「要付費的時候，就說我們可以分開坐」、「把需求化成營收，這可以」、「講到錢就是傷感情~哈哈哈」。

▲▼ 飛機,機位,機票,航空。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

另外，配合全民普發1萬元即將上路，台灣虎航表示，單筆行程滿新台幣萬元以上，有機會再兌換價值新台幣500元的回饋金；而線上旅展在支付方面，亦有多元回饋。

星宇航空則在旅展搶先首賣同款1：200比例模型，以碳纖維為設計主題、曜石灰搭配大地金新尾翼塗裝，機身印上象徵新世代機型的「1000」字樣，完整呈現六輪主起落架與新一代Rolls-Royce Trent XWB發動機。

至於長榮航空機加酒自由行品牌「長榮大旅行家」，與指定旅行社攜手推出香港迪士尼20週年自由行產品，兩天一夜加香港迪士尼樂園一日門票，含稅價9888元起；三天兩夜入住迪士尼好萊塢酒店與市區酒店各一晚，四人同行一人免費，再享每人一張升等連玩2日門票、提早入園證及每房一份2合1酒店住客餐飲優惠等，含稅價1萬5888元起。

11/22 全台詐欺最新數據

419 1 5747 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

擬放寬近親禁婚至四等親　醫示警「畸形兒風險高」萬萬不可
中國飛日本12條航線已全數取消航班　下週取消率單日最高21.
「好心人」幫代領普發1萬！　他到郵局才知慘了
快訊／八點檔女星出車禍　恐怖瞬間曝
吳怡農：若黨內操盤手這麼會選大罷免不會如此　已跟社會脫鉤
快訊／台積電翻黑！灌近4萬張絕殺單

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

網購小包裝麵條缺貨！農會竟免費升級3倍量　他傻眼：倉儲是阿嬤？

斷崖式降溫來了！明晚急凍剩12度　回暖時間點曝

台北飯店貴爆！他改住網咖包夜爽睡「只要390元」：出門就捷運

郵局臨櫃開放領普發1萬　首日上午湧27.3萬人

華航「團票新公告」被激讚德政！達人列3優點　網：不用被情勒了

聽團仔集合！高雄新一波跨年卡司公布　滅火器將獻唱全新創作

「挺陳為民！」見測速照相密度轟國恥　他喊：藝人比民代為國為民

韓國TWICE鐵粉「來台追子瑜」　運將突關跳表！結局驚呆她：太瘋啦

暨大附設珠仔山日照中心獲核定　埔里鎮公所提供場館創全國首例

LOPIA感謝祭「日本和牛買1送1」搶爆！總經理三度道歉　海巡回留言

孫淑媚.鍾欣凌.丁寧組女團飆〈Golden〉　以體型取團名「SML」..笑虧：她是XL

桃園養生館「密室藏妹」！應召女穿清涼女僕裝爬出畫面曝

基隆宮廟傳爆炸！老翁「天公爐前仰倒」　臟器外露搶救中

李安賀范冰冰封后..她：好喜歡你電影　「收650條祝賀訊息」導演曝：6天前拿到簽證

子瑜唸中文信：心中火苗快熄滅...　吐心聲「很多次想要放棄，也很想家」

子瑜嗨喊：終於帶成員來高雄了　TWICE首度在台開唱超感動！

最暖繼父！ 李千娜曝黃尚禾「成21歲愛女橋樑」　兒女支持再婚：不是要成為他們爸爸

經典賽生力軍！徐若熙參戰意願很高　吉力吉撈願披國家隊戰袍

台中居酒屋陷火海「5桶瓦斯猛燒」！1員工燙傷　2人受困

週休三日連署過關！勞動部12／7前須回應

天琴颱風估將生成！再一波變天14℃最冷

周休三日連署過關　他點名「這些產業」受惠

快訊／8級強風來了　今變天雨擴大

旅遊愛上台灣「搬來住卻超後悔」！外國人曝4缺點

「一堆32K工作都誰做？」　釣出一堆中南部人：請跟我道歉

哪個國家「去一次就不想再去」？網點名它

週休三日連署過關！他點名「1行業」行不通

公車一次來2台怎麼攔？手勢這樣比秒懂

「冷冬」機會增大！　最新預測曝

快訊／熱帶低壓生成！估明早增強為「天琴」颱風　最新路徑曝

陳為民轟「台灣測速照相密度」是國恥！律師揭真相

5年後重訪日本見「4景象」感覺變了　他：越來越像台灣

天琴颱風最快明生成　預估路徑曝

「全台最完整古城」建城150年　新華廈均價站2字頭

「全台最完整古城」建城150年　新華廈均價站2字頭

今年是恆春鎮建城150年，鎮上4座國定古蹟古城門，是台灣現存最完整的古城，當地除文化體驗外，還有不少觀光資源，房市買氣常年穩定，有不少在地人及退休族群購屋。專家表示，當地新推案以華廈為主，均價站上2字頭。

印度全面恢復陸公民旅遊簽證 「高門檻」複雜流程仍待觀察

印度全面恢復陸公民旅遊簽證 「高門檻」複雜流程仍待觀察

網路全靠別人！男友「出國只傳早晚安」她傻了

網路全靠別人！男友「出國只傳早晚安」她傻了

日本流感往上升！林氏璧：東京感染急擴大

日本流感往上升！林氏璧：東京感染急擴大

打造安心銷售通路「鹿野農村社區小舖」熱鬧開幕

打造安心銷售通路「鹿野農村社區小舖」熱鬧開幕

梁朝偉夫婦、邱淑貞都在台北婚宴　李明依曝新人身分

週休三日連署過關！勞動部12／7前須回應

八點檔女星林口出車禍！騎機車遭撞倒地

天琴颱風估將生成！再一波變天14℃最冷

返美上課被拒載！台生槓上星宇航空

「我還是很緊」　學生媽狂追男師挨告跟騷

服務生送錯餐「謝金燕回答超霸氣」

大改版倒數！LINE Pay Money5重點一次看

周休三日連署過關　他點名「這些產業」受惠

好市多黑五首日破200人排隊　優惠品曝光

快訊／8級強風來了　今變天雨擴大

黃子佼和被害人全和解

旅遊愛上台灣「搬來住卻超後悔」！外國人曝4缺點

中使館引聯合國憲章嗆「有權直接對日動武」　日本外務省回應了

快訊／上班快改道！　國1追撞塞爆

