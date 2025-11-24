　
地方 地方焦點

全國各縣市最後一塊拼圖　民進黨南投縣黨部新住民諮詢站揭牌

▲民進黨南投縣黨部新住民諮詢站揭牌。（圖／民進黨南投縣黨部提供，下同）

▲民進黨南投縣黨部新住民諮詢站揭牌。（圖／民進黨南投縣黨部提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

民進黨南投縣黨部「新住民諮詢站」日前揭牌啟用，也是該黨全國各縣市黨部新住民諮詢站的最後一站；綠營縣黨部指出，即起全國從南到北、東部及離島均設有服務窗口，讓新住民可隨時獲得諮詢協助，象徵民進黨對全體新住民的關懷與重視。

民進黨南投縣黨部於18日舉行「新住民諮詢站」揭牌儀式暨茶會，由縣黨部主委陳玉鈴、立法委員羅美玲、中央黨部新住民事務部主任張瑜庭、縣議員陳宜君等多位黨公職共同揭牌。

張瑜庭表示，民進黨除推動政策，也重視與地方社群的連結，期盼南投諮詢站能照顧到更多在地的新住民，讓大家在生活上遇到需要協助時，都能有值得信任、依靠的服務窗口，更能成為大家的交流平台及溫暖的避風港，讓關心與支持真正落實在每個角落。

▲民進黨南投縣黨部新住民諮詢站揭牌。（圖／民進黨南投縣黨部提供）

羅美玲表示，她身為馬來西亞新住民代表，更能深刻體會該族群在台可能遇到的諸多挑戰，因此長期提供服務、推動新住民各項權益政策與法案，協助新住民融入台灣社會，同時也作為政府與新住民之間的橋樑；南投縣黨部成立新住民諮詢站，希望能更擴大服務範圍、串聯跨區的力量，提供新住民朋友更多元的協助與服務，呼籲大家遇到任何疑難雜症，千萬不要客氣，隨時歡迎到諮詢站來聊聊與討論。

陳玉鈴表示，新住民來台普遍面臨語言、醫療、教育、就業等問題，如今又多了一處服務據點，縣黨部將竭盡所能提供新住民更多的協助，希望新住民都能就近獲得支持。

11/22 全台詐欺最新數據

擬放寬近親禁婚至四等親　醫示警「畸形兒風險高」萬萬不可
中國飛日本12條航線已全數取消航班　下週取消率單日最高21.
「好心人」幫代領普發1萬！　他到郵局才知慘了
快訊／八點檔女星出車禍　恐怖瞬間曝
吳怡農：若黨內操盤手這麼會選大罷免不會如此　已跟社會脫鉤
快訊／台積電翻黑！灌近4萬張絕殺單

民進黨南投縣黨部新住民諮詢站羅美玲

