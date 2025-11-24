吳怡農：若黨內操盤手這麼會選大罷免不會如此　已跟社會脫鉤

▲吳怡農。（圖／記者李毓康攝）

記者郭運興／台北報導

壯闊台灣創辦人吳怡農今（24日）專訪被問到「過往被批評佛系打法，因此很多人不支持你選台北市長」，他直言，很多名嘴甚至黨內的操盤手，太久沒有去了解或不願意去看清楚選民結構，佛系打法沒有錯，如果這些黨內操盤手、名嘴這麼會選，大罷免不會有這樣的結果，「我們沒有爭取到社會的支持」，而且判斷差多少？傳統政黨其實無意中，已經跟社會大眾有一些脫鉤了，這是所有政黨面臨的危機，主持人周玉蔻直言「你不夠勇敢，什麼傳統政黨，就是你們民進黨」。

吳怡農接受節目《新聞放鞭炮》專訪，主持人周玉蔻過程中提到「2023年立委補選吳怡農5000票輸給王鴻薇的一仗，明明可以贏，但為什麼要這麼佛系的打法？很多支持者因為這件事不支持你選台北市長，這個評價公平嗎」？吳怡農直言，自己當然不認同，因為大家的分析錯誤了，很多名嘴甚至黨內的操盤手，可能太久沒有去了解或是不願意去看清楚台北市選民結構，佛系打法沒有錯，而且差一點贏。

吳怡農強調，但是為什麼輸呢？自己必須導正大家的誤會，依照當時媒體人的說法，當時選法根本沒機會、應該是炮灰、應該是大敗，但其實他一直是領先的，但自己必須承認，做錯一件事情，就是沒有提早讓這些媒體人、名嘴了解自己的分析與策略，在中山松山選區，也是台北市的縮影，在這個地方訴求必須是理性的，避免挑起藍綠對抗仇恨，因為選區結構就是基本盤是藍大於綠，這是要面對的競爭現實。

吳怡農認為，自己失敗在沒有好好去溝通，因為當時這麼多人的攻擊跟看衰，影響了支持者的士氣，最後在他贏跟領先的中山區投票率比松山區投票率低了10%，很少在同一個選區看到投票率有這樣的差距，這個落差差到7、8千票，也就是說原本是贏的，但因為媒體界的攻擊，影響了基層的投票意願，這是自己做的不夠好的地方。

吳怡農表示，佛系打法不是自己說的，大家不要忘了，自己不是沒有挑戰對手，只是沒有攻擊、汙辱對手，但是絕對挑戰對手的立場與政見，這是大家可能的誤會，一直講佛系，大家好像不知道他選舉在做什麼？但是台北市民期待的是理性的討論。

吳怡農認為，如果這些黨內的操盤手、名嘴真的這麼會選的話，大罷免也不會有這樣的結果，清楚看到了催出6成投票率，結果是不同意大於同意票，「我們沒有爭取到社會的支持」，而且判斷差多少？有些比較資深的聲音在大罷免上的判斷百分之百的大錯特錯，以為至少罷免十幾席，投票前已經有很多操盤手在面試補選區的候選人，結果差這麼多，所以傳統的政黨其實無意中，這麼多年下來，已經跟社會大眾有一些脫鉤了，這是所有政黨面臨的危機，周玉蔻則直言「你不夠勇敢，什麼傳統政黨，就是你們民進黨」。