政治

「我是台北最需要的候選人」　吳怡農提蔡英文、柯文哲票數曝參選心聲

▲吳怡農。（圖／記者屠惠剛攝）

▲吳怡農。（圖／記者屠惠剛攝）

記者郭運興／台北報導

2026台北市長選戰備受矚目，民進黨目前僅壯闊台灣創辦人吳怡農表達意願。吳怡農今（24日）接受專訪提到前總統蔡英文、前台北市長柯文哲過往選舉，直言台北市選民結構不是1或0，希望大家看到的是，「我是現在台北市民最需要的候選人」，如果大家認為候選人條件是官位做得最高的大咖、最會吵架、最綠的，那自己不是這個人，但在台北市的選民結構，自己是可以因應多數期待的。

吳怡農今天接受節目《新聞放鞭炮》專訪談到北市選戰，他表示，台北市當然對綠營來說是非常艱困的地方，因為藍營的基本盤大於綠營的基本盤，不過在台北市有另外一群人重視的是候選人，不是黨徽，看到2016、2020年總統大選，多數台北市民選擇支持前總統蔡英文，喜歡蔡英文的理性論述、國際能見度、帶來的兩岸穩定，所以自己需要跟小英總統學習，還有前市長柯文哲第一任得票57%，所以台北市的選民結構不是1或0。

主持人周玉蔻則表示「先問尖銳的問題，民進黨提名你的機率，到底有沒有超過五成，很多人都唱衰你，怎麼去說服選對會是可以贏的候選人或是輸最少的候選人」，吳怡農表示，自己是唯一表達參選意願的人，當然不是唯一選對會考慮的人選，很奇怪的原因是為什麼沒有其他人表達意願？

吳怡農指出，這是一個更根本的問題，黨中央當時決定台北市是徵召區，所以沒有初選，因此不需要登記也可以被考量，這是黨內的規則，沒有辦法去改變，但是自己就是提出正式表述的意願，自己當然跟選對會兩位召集人、一些委員都事先表達參選意願，事後也遞交意願書，現在就是看「我的社會支持度」。

周玉蔻追問「如果民進黨沒有提名你，會不會抗爭參選到底」，吳怡農直言，如果自己的民調不如被提名人，最後沒有競爭力，當然支持第一名的人，這就是民主競爭，選對會不可能提名一個民調沒有競爭的人，自己相信很多單位都是做民調，自己做的民調還沒有做完，但是一定會做，因為需要知道自己現在的實力跟需要努力的地方。

吳怡農強調，自己必須很明確講，「如果我的民調沒有競爭力，憑什麼選下去，如果我不是最強的人，我當然全力支持最強的人」，如果下定決心要違紀參選，那也不用去遞意願書了，但因為自己相信黨內的制度、相信透過黨內的公平競爭、黨內的友誼賽，可以推出最好的先發球員。

吳怡農強調，希望大家看到的是，「我是現在台北市民最需要的候選人」，如果大家認為候選人條件是官位做得最高的大咖、最會吵架、最綠的，那自己不是這個人，但在台北市這樣的選民結構，自己是可以因應多數台北市民期待的。

吳怡農直言，市議員選得好不表示市長選得好，可是市長選得好一定代表有擴大了基本盤、爭取到更多市民的支持，議員也一定會選得好，如果民進黨的團隊都一樣的在乎擴大社會支持度，而不是只顧好傳統基本盤，大家的目標應該會一致，找到最有可能跨出去跟看人不看黨的市民溝通的候選人，「這就是為什麼會認為我在這場選戰是有競爭力的」。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

「我是台北最需要的候選人」　吳怡農提蔡英文、柯文哲票數曝參選心聲

關鍵字：

吳怡農周玉蔻台北市長蔡英文民進黨柯文哲

