　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

從保種到未來農場！花蓮食農博覽會登場　購物滿500加倍消費

▲▼花蓮縣長徐榛蔚親自出席「2025花蓮食農博覽會」展前記者會。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲花蓮縣長徐榛蔚親自出席「2025花蓮食農博覽會」展前記者會。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府為深化民眾對食農教育的認識與實踐，將於2025年11月27日至11月30日在日出大道F段（重慶市場旁）舉辦「2025花蓮食農博覽會」。縣長徐榛蔚日前親自出席展前記者會，宣布以「從保種智慧到未來農場」為主題的博覽活動正式啟動，邀請縣民共同參與花蓮農業行動、展望永續發展新未來。

▲▼花蓮縣長徐榛蔚親自出席「2025花蓮食農博覽會」展前記者會。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

縣長徐榛蔚表示，花蓮已成為台灣的重要農業大縣，縣府持續三屆推動食農教育，積極推展農業與教育並行的新模式。面對氣候變遷、人力短缺與土地利用壓力等挑戰，唯有結合科技創新與傳統智慧，才能確保農業的永續發展。她指出，品種改良固然能提升品質與產量，但更應重視種源保存與生物多樣性的維護，以保留地方風味與文化底蘊。

▲▼花蓮縣長徐榛蔚親自出席「2025花蓮食農博覽會」展前記者會。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

徐榛蔚強調，推動食農教育不僅是政策的延續，更是文化的傳承。期盼藉由學習與實踐，使更多民眾理解科技應用、在地文化與永續農業之間的連結，攜手建構兼具創新與人文的花蓮農業新願景。

▲▼花蓮縣長徐榛蔚親自出席「2025花蓮食農博覽會」展前記者會。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

「2025花蓮食農博覽會」共規劃40個主題攤位，展示花蓮縣在友善耕作、農業護地及地景經濟推動上的成果，並邀集小農與智慧農業業者共同參與。民眾可透過互動展覽、親子DIY體驗及講座，深入了解花蓮多樣地景下的耕作智慧與永續實踐，體驗「吃」與土地連結的意涵。

展區也設有保種示範及農業科技展示區，邀請專家分享花蓮在地作物多樣性與智慧農業成果，展現縣府以科技帶動農業轉型的決心。

▲▼花蓮縣長徐榛蔚親自出席「2025花蓮食農博覽會」展前記者會。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

活動期間（11月27日至30日）將推出集章抽獎、文化表演及食農闖關活動，並結合東大門夜市與金三角商圈推出加倍券優惠，購物滿500元即可在指定店家享雙倍消費價值。縣府誠摯邀請全國民眾共襄盛舉，一同探索「從保種智慧到未來農場」的花蓮食農願景。

記者會現場雲集縣內外關注友善耕作、種源保存與智慧農業的產業及教育單位代表，包括農業部花蓮農業改良場副場長宣大平、農業部農糧署東區分署副分署長陳吉村、花蓮縣議會副議長徐雪玉、縣議員徐子芳、笛布斯˙顗賚、林源富、無人機發展協會理事長黃治平、立委傅崐萁服務處主任邱惠敏、食力媒體創辦人童儀展，以及多位公所、農會理事長、總幹事與祕書，共同見證花蓮以分享與教育推動農業行動的決心。
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/18 全台詐欺最新數據

更多新聞
472 2 5736 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
又辣又美！迎接子瑜回家　黃捷露腰熱舞：本週我挺藍
快訊／出關首日就亮燈！　5檔PCB股漲停開趴
抽中賺108萬！　鴻勁申購中籤率出爐
知名韓系服飾欠稅153萬！百件流行款遭查封　氣質闆娘崩潰
胡彥斌「海邊親吻」小16歲網紅！　她美得像AI爆紅
快訊／高雄又一座垃圾山！　疑從台南偷倒
今晨又冷一波！　一周氣溫圖出爐

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

陳以信推「台南通 Tainan Pass」　主打一支手機整合市政服務

台南無刺虱目魚排外銷澳洲再開新局　黃偉哲：打進新藍海市場

逆轉惡視力　花蓮中西醫接力點亮靈魂之窗

從保種到未來農場！花蓮食農博覽會登場　購物滿500加倍消費

21歲女突頭暈倒地　東港警秒伸援手通報119+協助送醫

「救了全村的男人」大馬村長病倒要動手術　女兒：擔心的事發生了

「全村希望」大馬村長病倒送醫　女兒淚求：爸需休息！3萬人集氣

中日關係緊張新焦點　賴瑞隆、蔡秉璁籲高雄民眾用行動支持日本水產

大江購物中心打造「聖誕夢幻車站」　陪伴民眾迎接2026年

台電擬於觀音區設置超高壓變電所　吳進昌籲張善政傾聽民意

許瑋甯曝和邱澤「先登記再求婚」　「職業傷害」不用儀式感：會覺得有鏡頭

曾多次赴東南亞傳教！桃園殺妻男是傳教士　雙手平舉自首畫面曝光

汽車猛撞進花蓮早午餐店釀2傷！現場畫面曝光　女駕駛喊：誤踩油門

騎士等紅燈慘死！駕駛「催油門輾人落跑」棄車逃逸　警全面緝凶

胡瓜誤觸籃籃胸部遭炎上　郭忠祐還原現場：是角度問題

高市「台灣有事」論　國台辦：台灣民眾要認清其「危險性」

大陸人赴日喊卡「損失恐飆2.2兆日圓」　小旅行社80%訂單慘蒸發

國軍會驅離釣魚台周邊活動共軍？　顧立雄：進入我應變區都會處理

國防手冊印製費4279萬遭疑規避備查　顧立雄：沒有這情形

涉北市精舍命案出庭不答「愧疚嗎」　李威夫妻拒認罪11／25齊作證

陳以信推「台南通 Tainan Pass」　主打一支手機整合市政服務

台南無刺虱目魚排外銷澳洲再開新局　黃偉哲：打進新藍海市場

逆轉惡視力　花蓮中西醫接力點亮靈魂之窗

從保種到未來農場！花蓮食農博覽會登場　購物滿500加倍消費

21歲女突頭暈倒地　東港警秒伸援手通報119+協助送醫

「救了全村的男人」大馬村長病倒要動手術　女兒：擔心的事發生了

「全村希望」大馬村長病倒送醫　女兒淚求：爸需休息！3萬人集氣

中日關係緊張新焦點　賴瑞隆、蔡秉璁籲高雄民眾用行動支持日本水產

大江購物中心打造「聖誕夢幻車站」　陪伴民眾迎接2026年

台電擬於觀音區設置超高壓變電所　吳進昌籲張善政傾聽民意

嘉義跨年爆假圖卡「邀謝金燕、告五人」！　文化局澄清：已報警

泰山200米紫瀑再現！「蒜香藤爆開」本周末最美　新裝置一起拍

網紅「喬鏡頭」偷拍短裙妹！國小女童也不放過　數十女慘入鏡

北京日料店受害！訂位「一半以上」遭取消　業者嘆：恐難撐過明年

羅東房市自成一格「價沒跌」　在地指1產品仍是秒殺件

冬日節慶新品推薦！Gucci銀色馬銜扣芭蕾鞋、ISSEY MIYAKE袖子系列超Q

台中男闖議員服務處討債！連打10通電話門外徘徊　免罰理由曝

陳以信推「台南通 Tainan Pass」　主打一支手機整合市政服務

主動式台股ETF受益人、規模同創新高　4檔進場搶募

超人也會累！花蓮大馬村長災後56天病倒　緊急送醫動刀女兒曝現況

許瑋甯曝和邱澤「先登記再求婚」　不用儀式感：會覺得有鏡頭

地方熱門新聞

「救了全村的男人」大馬村長病倒動手術

「全村希望」大馬村長王梓安病倒送醫

黃偉哲進營區送暖！137旅台南役男嗨翻

賴瑞隆、蔡秉璁籲「用行動支持日本水產」

客製化果汁爆價差！3杯750變660南市府稽查要求明確標價

大江打造「聖誕夢幻車站」　迎接2026年

台電擬於觀音區設超高壓變電所　居民反對

探訪大埔城遺跡走讀集章趣活動最終場11／22、11／23開放報名

中寮袋裝柑橘即起全國4400間全家便利商店上市

2026台南耶誕跨年3演唱會＋3親子活動！黃偉哲攜F.F.O公布卡司陣容

市府「百倍奉還」活動登錄　鼓勵市民踴躍參與

21歲女突頭暈倒地　東港警秒伸援手

行人過馬路「新奇設置」　萬人讚好聰明

更多熱門

相關新聞

京站週年慶至12/15止，全館6折起！

京站週年慶至12/15止，全館6折起！

京站時尚廣場2025年週年慶，以「無痛消費 有感回饋！」為主題，要讓消費者買得最划算、回饋最豐厚、現省最有感！推出全館線上、線下滿千送百、限時加碼贈、銀行禮、超值商品陣容，給顧客超高回饋，再加碼祭出總價值超過百萬大獎，抽出百名卡友獲得1萬元京站商品贈券及1名超級幸運兒週慶期間消費。

更愛5000消費券！她曝關鍵差異「普發1萬很無感」

更愛5000消費券！她曝關鍵差異「普發1萬很無感」

為何雙11「沒有以前這麼熱？」　網點出原因

為何雙11「沒有以前這麼熱？」　網點出原因

雙11年末感謝祭」　點數11倍+美食買一送一

雙11年末感謝祭」　點數11倍+美食買一送一

南投露營嘉年華11/8國姓登場　現場註冊有好康

南投露營嘉年華11/8國姓登場　現場註冊有好康

關鍵字：

保種未來農場食農博覽會購物加倍消費

讀者迴響

熱門新聞

房仲二寶爸激戰女業務「一周六次」！她嬌喊：你晚上量體重會變瘦

川普突轉貼黃仁勳3句話

粿粿工作全無「SWAG出手了」！

嬤行動不便只在門口看　NET店員暖哭網

母迷信哥輕生…安倍遇刺案凶嫌妹曝家庭悲劇

LINE「15款免費貼圖」限時下載！啊兔、只會說OOO的鵝

台積電洩密？前工程師：非常棘手

高雄運動員爆穿中國隊服赴陸出賽！

川普：美國晶片產業被拿走　我不怪台灣

青龍獎／孫藝真奪影后！甜喊「玄彬本名」告白：我世上最摯愛的男人

冷沒多久今白天回溫！　南部上探30度

輾殺女騎士惡駕駛逃26小時　落網畫面曝

明晨還有一波低溫　下周冷空氣再襲「連凍5天」

怎麼看待鄭麗文、黃國昌下午會談？　前黨主席朱立倫6字回應

披薩店現況曝光！義老闆看台人上門「感動到要哭」

更多

最夯影音

更多
許瑋甯曝和邱澤「先登記再求婚」　「職業傷害」不用儀式感：會覺得有鏡頭

許瑋甯曝和邱澤「先登記再求婚」　「職業傷害」不用儀式感：會覺得有鏡頭
曾多次赴東南亞傳教！桃園殺妻男是傳教士　雙手平舉自首畫面曝光

曾多次赴東南亞傳教！桃園殺妻男是傳教士　雙手平舉自首畫面曝光

汽車猛撞進花蓮早午餐店釀2傷！現場畫面曝光　女駕駛喊：誤踩油門

汽車猛撞進花蓮早午餐店釀2傷！現場畫面曝光　女駕駛喊：誤踩油門

騎士等紅燈慘死！駕駛「催油門輾人落跑」棄車逃逸　警全面緝凶

騎士等紅燈慘死！駕駛「催油門輾人落跑」棄車逃逸　警全面緝凶

胡瓜誤觸籃籃胸部遭炎上　郭忠祐還原現場：是角度問題

胡瓜誤觸籃籃胸部遭炎上　郭忠祐還原現場：是角度問題

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全家便利商店健康志向新品開箱

全家便利商店健康志向新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱這些食物富含的營養素，以及介紹他們的美味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面