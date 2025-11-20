從保種到未來農場！花蓮食農博覽會登場　購物滿500加倍消費

▲花蓮縣長徐榛蔚親自出席「2025花蓮食農博覽會」展前記者會。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府為深化民眾對食農教育的認識與實踐，將於2025年11月27日至11月30日在日出大道F段（重慶市場旁）舉辦「2025花蓮食農博覽會」。縣長徐榛蔚日前親自出席展前記者會，宣布以「從保種智慧到未來農場」為主題的博覽活動正式啟動，邀請縣民共同參與花蓮農業行動、展望永續發展新未來。

縣長徐榛蔚表示，花蓮已成為台灣的重要農業大縣，縣府持續三屆推動食農教育，積極推展農業與教育並行的新模式。面對氣候變遷、人力短缺與土地利用壓力等挑戰，唯有結合科技創新與傳統智慧，才能確保農業的永續發展。她指出，品種改良固然能提升品質與產量，但更應重視種源保存與生物多樣性的維護，以保留地方風味與文化底蘊。

徐榛蔚強調，推動食農教育不僅是政策的延續，更是文化的傳承。期盼藉由學習與實踐，使更多民眾理解科技應用、在地文化與永續農業之間的連結，攜手建構兼具創新與人文的花蓮農業新願景。

「2025花蓮食農博覽會」共規劃40個主題攤位，展示花蓮縣在友善耕作、農業護地及地景經濟推動上的成果，並邀集小農與智慧農業業者共同參與。民眾可透過互動展覽、親子DIY體驗及講座，深入了解花蓮多樣地景下的耕作智慧與永續實踐，體驗「吃」與土地連結的意涵。

展區也設有保種示範及農業科技展示區，邀請專家分享花蓮在地作物多樣性與智慧農業成果，展現縣府以科技帶動農業轉型的決心。

活動期間（11月27日至30日）將推出集章抽獎、文化表演及食農闖關活動，並結合東大門夜市與金三角商圈推出加倍券優惠，購物滿500元即可在指定店家享雙倍消費價值。縣府誠摯邀請全國民眾共襄盛舉，一同探索「從保種智慧到未來農場」的花蓮食農願景。

記者會現場雲集縣內外關注友善耕作、種源保存與智慧農業的產業及教育單位代表，包括農業部花蓮農業改良場副場長宣大平、農業部農糧署東區分署副分署長陳吉村、花蓮縣議會副議長徐雪玉、縣議員徐子芳、笛布斯˙顗賚、林源富、無人機發展協會理事長黃治平、立委傅崐萁服務處主任邱惠敏、食力媒體創辦人童儀展，以及多位公所、農會理事長、總幹事與祕書，共同見證花蓮以分享與教育推動農業行動的決心。

