抓到「草仔粿」了！她回台被罰20萬喊：不知有豬肉　拖5月才繳清

▲黃女帶4片含豬肉的草仔粿入境遭罰20萬。（圖／翻攝自法務部行政執行署新北分署）

記者戴若涵／新北報導

台北市一名黃姓大陸配偶6月間從對岸返台時，攜帶4片內餡含有豬肉成分的草仔粿入境，遭裁罰20萬元，但她逾期未繳納，案件被移送法務部行政執行署新北分署辦理強制執行，黃女終於在11月14日一次繳清所有罰鍰。

新北分署指出，60多歲黃姓婦人住在台北市，是入籍台灣的大陸配偶，6月間她從對岸返台時，帶了4片草仔粿入境，經邊境檢疫單位查驗後，發現內餡含有豬肉成分，違反動物傳染病防治條例之規定，遭裁罰20萬元。但黃女逾期沒有繳納，案件遂於9月間移送新北分署辦理強制執行。

新北分署受理後，立即調查黃女名下財產，並於10月核發執行命令，扣押其銀行帳戶，但僅扣得2730元，只好對黃女任職於老人養護中心的薪資債權進行扣押，但黃女已提前離職，也扣不到她的薪資。因黃女名下已沒有其他可供執行的財產，執行人員遂主動聯繫其提出清償方案。

黃女向執行人員表示，當時她返鄉探親後，受到同鄉友人請託攜帶草仔粿回台，並不知道裡面含有豬肉成分。經執行人員告知，相關行政處分已確定，仍須依法履行繳納義務，並提醒若未提出具體清償方案，執行分署將持續追查財產並依法採取強制措施後，黃女才緊急向同鄉友人籌措款項，最終於11月14日一次繳清全部罰鍰。

新北分署提醒民眾，入境時務必遵守檢疫規定，切勿接受他人請託

攜帶來源不明或可能含有動物性成分之食品，以免觸法受罰；亦呼籲義務人應儘早面對法律責任，避免因延誤而衍生強制執行與更大的財務壓力。