千萬副業「True飯11月底歇業」　館長氣轟原因：被民進黨害死

館長砸千萬餐飲副業「True飯」，證實將在11月底歇業，他氣得砲轟「真的被這個偉大的民進黨害死」，因非洲豬瘟關係，根本沒有肉可以賣，日營業額連薪水都不夠付，加上現在很多人還是不敢買、員工不好找，讓館長決定收攤止血，「我真的想說算了，沒有差啦！」

館長在YouTube開直播提到，由於這一次非洲豬瘟爆發，導致他店內7、8天沒豬肉可賣，並氣得砲轟「我真的被這個偉大的民進黨害死。」

館長說，便當店就是以豬肉製品為大宗，而且叉燒、脆皮燒肉、排骨和滷肉飯都是用溫體豬，不是用冷凍豬，「反正現在員工也難請，部分員工也移去另一個蛋捲店底下。」館長也提到，歇業後，廚房會繼續留下來，可以當作招待場所。

關於這次豬瘟衝擊期間，館長感嘆，客人只能買雞腿類的便當，日營業額萬元，連員工薪水都不夠付，儘管現在豬肉恢復供給，但客人也不敢買，於是乾脆決定只開到11月底，「我真的想說算了，沒有差啦！」

消息一出，有網友在直播聊天室質疑「便當店生意不好怪民進黨？」館長氣急敗壞回嗆，只要有賣豬肉的業者，「我保證都X到心裡口難開」、「賣豬肉業者都很慘」，儘管現在恢復供給豬肉，但進貨成本一團亂、肉品品質也有狀況，「我們沒有辦法繼續賣，你要我繼續賠喔？我實在受不了，都沒有什麼生意！」

事實上，館長砸千萬進軍餐飲業「TRUE飯」在2023年6月開幕，「獨門風烤脆皮燒肉」餐盒定價250元，當時他一度哀號，客人都嫌便當貴沒人買，但是實際攤開收支表，其實每個月都在賠錢，餐飲利潤低，人事成本高，租金也高，根本賺不了錢，直呼「如果還是弄不起來，我也不想開了」。未料如今因非洲豬瘟衝擊太大，館長只好忍痛收攤。