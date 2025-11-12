　
千萬副業「True飯11月底歇業」　館長氣轟原因：被民進黨害死

▲▼（圖／翻攝自YouTube／館長惡名昭彰）

▲館長親吐，「True飯」只營業到11月底。（圖／翻攝自YouTube／館長惡名昭彰）

網搜小組／劉維榛報導

館長砸千萬餐飲副業「True飯」，證實將在11月底歇業，他氣得砲轟「真的被這個偉大的民進黨害死」，因非洲豬瘟關係，根本沒有肉可以賣，日營業額連薪水都不夠付，加上現在很多人還是不敢買、員工不好找，讓館長決定收攤止血，「我真的想說算了，沒有差啦！」

館長在YouTube開直播提到，由於這一次非洲豬瘟爆發，導致他店內7、8天沒豬肉可賣，並氣得砲轟「我真的被這個偉大的民進黨害死。」

館長說，便當店就是以豬肉製品為大宗，而且叉燒、脆皮燒肉、排骨和滷肉飯都是用溫體豬，不是用冷凍豬，「反正現在員工也難請，部分員工也移去另一個蛋捲店底下。」館長也提到，歇業後，廚房會繼續留下來，可以當作招待場所。

關於這次豬瘟衝擊期間，館長感嘆，客人只能買雞腿類的便當，日營業額萬元，連員工薪水都不夠付，儘管現在豬肉恢復供給，但客人也不敢買，於是乾脆決定只開到11月底，「我真的想說算了，沒有差啦！」

消息一出，有網友在直播聊天室質疑「便當店生意不好怪民進黨？」館長氣急敗壞回嗆，只要有賣豬肉的業者，「我保證都X到心裡口難開」、「賣豬肉業者都很慘」，儘管現在恢復供給豬肉，但進貨成本一團亂、肉品品質也有狀況，「我們沒有辦法繼續賣，你要我繼續賠喔？我實在受不了，都沒有什麼生意！」

事實上，館長砸千萬進軍餐飲業「TRUE飯」在2023年6月開幕，「獨門風烤脆皮燒肉」餐盒定價250元，當時他一度哀號，客人都嫌便當貴沒人買，但是實際攤開收支表，其實每個月都在賠錢，餐飲利潤低，人事成本高，租金也高，根本賺不了錢，直呼「如果還是弄不起來，我也不想開了」。未料如今因非洲豬瘟衝擊太大，館長只好忍痛收攤。

11/12

457 2 5487 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

740萬奧迪自撞竟詐保140萬！　4連霸民代下場慘了
台北看守所誤放人犯！　緊急道歉
快訊／美國務院批准最新對台軍售　提供F-16、C-130戰機
快訊／台中跨年晚會　壓軸卡司公布！
富邦悍將教練團大補強！　日職3名將加入
快訊／記憶體股利空罩頂！　2檔今起關禁閉跌最重
五口走絕路！　女團購主狠詐1536萬惡行曝

嚴防鳳凰！中市府衝梧棲豬瘟案場築82公尺加固圍籬

嚴防鳳凰！中市府衝梧棲豬瘟案場築82公尺加固圍籬

非洲豬瘟風波甫落幕，鳳凰颱風可能帶來強風豪雨，台中市建設局針對梧棲非洲豬瘟案場加固圍籬全面封閉，全長約82公尺，大幅提升抗風強度；水利局也針對案場內的污水處理槽三層加蓋，避免污水外溢，確保案場防疫無虞。

老闆退休　必比登老字號「昶鴻麵點」熄燈

老闆退休　必比登老字號「昶鴻麵點」熄燈

卓榮泰與蘇俊賓共同檢視桃機邊境防疫措施

卓榮泰與蘇俊賓共同檢視桃機邊境防疫措施

張麗善稱「6公斤食品輸入免查驗」　防檢署：不因用途數量豁免

張麗善稱「6公斤食品輸入免查驗」　防檢署：不因用途數量豁免

「本土清零，『豬』事大吉！」　陳時中開吃

「本土清零，『豬』事大吉！」　陳時中開吃

關鍵字：

True飯館長非洲豬瘟歇業月底收攤

辛龍復出談劉真「曾想換心給她」　發誓「不再談戀愛不結婚」

辛龍復出談劉真「曾想換心給她」　發誓「不再談戀愛不結婚」
救災輾壞車卓榮泰「1人賠1台」　顧立雄：會依法做適當賠償

救災輾壞車卓榮泰「1人賠1台」　顧立雄：會依法做適當賠償

普發1萬入帳「竟被判可疑交易」帳戶遭凍　銀行局急令清查調整

普發1萬入帳「竟被判可疑交易」帳戶遭凍　銀行局急令清查調整

NewJeans全員宣布回歸ADOR！　有3人未經協商…公司持保留態度

NewJeans全員宣布回歸ADOR！　有3人未經協商…公司持保留態度

馬太鞍溪新堰塞湖提早2小時溢流　泥水狂奔驚人畫面曝光

馬太鞍溪新堰塞湖提早2小時溢流　泥水狂奔驚人畫面曝光

