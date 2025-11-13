禁運禁宰15天多出39萬頭毛豬　卓榮泰指示農業部穩定產銷供需

▲豬肉攤商。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

台中市日前爆發非洲豬瘟疫情，全台一度進入15天的禁運禁宰時期，到了6日才逐步解封。農業部今（13日）在行政院會中報告「解除非洲豬瘟禁運禁宰後之防疫措施、產銷調節」，行政院長卓榮泰指示，禁運禁宰累積39萬頭毛豬，農業部要依規劃執行產銷調節，有秩序地釋出毛豬維持合理價格；卓指出，目前大約在每公斤91.2到111元之間，農業部在穩定市場供需的同時也保障豬農、兼顧消費者權益。

農業部表示，為確保非洲豬瘟疫情解禁後國內豬肉供應與市場秩序穩定，農業部自解封後推動毛豬產銷調節措施，每週定期召開產銷調配會議，邀集肉品市場與產業團體共同研商，依市場需求及產業意見訂定每日上市頭數，每日滾動調整毛豬供應量，以維持供需平衡、價格穩定，兼顧民生需求與產業收益。

農業部提到，解禁後全國肉品市場的交易秩序恢復良好、買氣穩定，毛豬供應充足。農業部也即時掌握各地肉品市場每日交易狀況，包括盤中交易行情、收盤平均價格及實際交易頭數等，透過每日監測與每週協商滾動調整上市數量，確保產銷供需平穩。

為引導養豬戶有序出豬並提升流通效率，農業部同步推動「共同運銷獎勵措施」，鼓勵農民透過合作社或農會體系共同運銷，強化產銷協調，並以秩序出豬搭配滾動調節，穩定市場供應，確保國產豬肉價格平穩、供應無虞。

卓榮泰說，這次非洲豬瘟疫情迅速處理，以及三階段強化防疫措施，在經過強力防治之後，目前雖然沒有其他案例，危機稍減，但各項防疫工作仍不容鬆懈，接下來第四階段的防疫作為，中央與地方政府必須嚴格執行，強化預警監測的工作，毛豬產業的農友們也應該要自主落實生物安全檢測及措施。

卓榮泰也指示農業部、財政部、經濟部、交通部、海委會等相關機關，要落實執行各項強化邊境管理的精進措施，防堵非洲豬瘟病毒的入侵，阻絕疫情再次發生，也確保維持清零的狀態，並且對所有業者展開全面性協助以及支持。

卓榮泰表示，這段期間因禁運禁宰約39萬頭毛豬，從11月7日開始恢復拍賣，農業部依照所規劃執行的產銷調節，協調養豬戶、產業團體有秩序地釋出毛豬，維持合理拍賣價格，都大約在每公斤91.2到111元之間，在穩定市場供需的同時也保障豬農、兼顧消費者權益，感謝產業界在防疫還有產銷調節工作上的努力及配合。

卓榮泰強調，豬肉料理及小吃、製品是台灣的美食核心，請農業部適時向國人行銷推廣在地安全美味的優質國產豬肉，擴大消費者支持，也希望同仁們餐餐都有豬、口口都好吃。