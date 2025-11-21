普發1萬寫進「詐騙劇本」　民眾上當！戶頭80萬存款全被領光

▲普發1萬登記上路以來，假冒的釣魚網站如春筍般不斷冒出。（圖／記者劉維榛攝）

記者楊永盛、莊智勝／新竹報導

普發1萬元現金登記上路短短不到1個月，不只假冒的釣魚網站如春筍般冒出，甚至還被寫進詐騙集團劇本，更有民眾因此上當，導致帳戶內逾80萬元新台幣存款遭詐團提領一空，受害民眾驚覺有異，連忙報警。

新竹地檢署今(21日)指出，有民眾今年10月間接獲詐騙集團成員來電，假冒檢警並虛構「普發現金遭盜領」、「帳戶涉嫌洗錢」等情節，誘使民眾上當，提供個人銀行帳戶資料及存摺，供假檢警「監管帳戶」，未料戶頭內逾80萬元存款全遭詐團提領一空，民眾察覺自己上當後憤而報警。

新竹縣警局橫山分局受理後，立即報請新竹地檢署偵辦，並成立專案小組蒐證，迅速掌握車手行蹤，並於11月7日持搜索票拘提2名車手、1名收水手等3人到案，同時扣得帳戶存摺、行動電話等犯罪工具。3人經檢方訊問後，因涉嫌加重詐欺、洗錢等罪，且犯罪嫌疑重大，向新竹地院聲請羈押禁見獲准。

檢方呼籲，政府普發現金不會以電話通知、要求監管帳戶或進行轉帳認證，亦不會主動發送簡訊或電子郵件請民眾領取補助，或登入系統點擊連結。政府「普發一萬元」補助請認明正確官網：10000.gov.tw。並請切記「不明連結不點擊、個人資料不輸入」，民眾如接獲可疑電話或訊息，務必保持冷靜，立即撥打165 反詐騙專線或向當地派出所查證，避免成為下一位受害者。