地方 地方焦點

行人過馬路驚見「新奇設置」　嗶一下延長10秒！萬人讚好聰明

▲▼行人過馬路驚見「新奇設置」　敬老卡嗶一下延長10秒！萬人讚好聰明。（圖／新竹市政府）

▲行人過馬路驚見「新奇設置」，敬老卡嗶一下可延長10秒。（圖／新竹市政府）

記者許力方／綜合報導

為了擺脫「行人地獄」惡名，交通部近年致力改革，有網友近日路過一處路口發現，行人號誌燈柱上出現新設備，竟然可以「刷卡」，只要以敬老卡、愛心卡「嗶」一下，綠燈將會延長秒數，特殊設計吸引萬人按讚，大讚「好聰明」。

網友17日透過「路上觀察學院」發文，曝光這個新發現，在行經新竹市中央路、文化街路口時，發現行人號誌燈柱上貼了一張新告示牌，寫著「敬老卡、愛心卡刷卡後，下次行人綠燈將延長秒數」。讓他驚喜直呼「原來敬老卡還有這種作用。」

▲▼行人過馬路驚見「新奇設置」　敬老卡嗶一下延長10秒！萬人讚好聰明。（圖／新竹市政府）

文章吸引超過1.3萬人按讚留言，「好聰明的program」、「很好的設計啊，有時候有的路長到我們都沒辦法走完，更何況是老人家」、「這樣才不會被一堆人亂按」、「超棒的」、「哇！新竹市這麼先進」、「第一次看到，對行動不便，老年人幫助很大。」

事實上，新竹市政府這項設置，是今年7月在全國「首創」推出「敬老愛心號誌」裝置服務，持卡感應「嗶」一下就可額外獲得10秒通行時間，只是啟用3個月來，地方居民反映不知情，也有人說實際使用不多。

當時新市府說明，此舉因應新竹市65歲以上人口占總人口15.7%，要讓長輩能安心走在城市中，以科技導入生活，守護市民安全，代理市長邱臣遠說，是因為赴新加坡考察時對敬老感應號誌印象深刻，覺得值得引進台灣，返國後隨即指示評估可行性。

