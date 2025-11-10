鳳凰還沒來！1縣市「恐怖強風摧殘」路樹倒了　當地人：假放定了？

▲鳳凰颱風逼近，新竹人直呼「還沒登陸就吹翻天！」（示意圖／記者李毓康攝）



網搜小組／劉維榛報導

對於早已習慣被強風摧殘的新竹人來說，即將侵襲的鳳凰颱風特別有感！一票當地人直呼，今（10）日騎車上路根本被巨風吹著跑，「等陸上颱風警報發布的話，（颱風假）豈不是放定了？」「風大到...我覺得完全可以放假了」、「今天在新竹騎車上班的人，都是生命鬥士」。

一名網友在PTT表示，今天看到公道路上有樹被吹倒，回家還聽到外面的風聲，「咻咻咻地好可怕！」原PO直言，鳳凰颱風都還沒進來就這樣了，等陸上颱風警報發布的話，「（颱風假）豈不是放定了？」

底下網友紛紛回應，「拜託不要忘記我們桃竹苗共同生活圈」、「今天風真的屌」、「有機會全台放嗎」、「新竹最大陣風8級，還排不進今天前10名」、「昨晚還真的沒睡好，三不五時一陣大風很吵」。

不僅如此，新竹人也在Threads發文，「今天在新竹騎車上班的人，都是生命鬥士」、「新竹今天風大到...我覺得完全可以放假了」、「新竹的風可直接讓你四腳朝天」、「明天颱風新竹縣市到底放不放假？我今天快被風吹走」、「新竹的風真的很瘋，早上路樹吹倒，剛剛看廣角鏡直接吹凹，今天騎車真的是被吹著跑」。

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

中央氣象署預報員朱美霖表示，鳳凰颱風今天下午2時在鵝鑾鼻南南西方570公里海面，持續朝台灣接近，預計傍晚5時30分發布海上颱風警報，隨著颱風持續往北北東接近台灣西南方海域，將於明天上半天發布陸上颱風警報。

她指出，鳳凰颱風周三、周四最接近台灣，今、明天東北季風及颱風外圍環流產生共伴效應，將為北部及東半部帶來降雨，大台北及宜花有豪雨等級以上降雨，周三、周四中南部及花東也有顯著雨勢。

朱美霖指出，目前鳳凰颱風已在南海，結構重新組織中，今天到明天清晨北上過程仍有增強趨勢，但周三、周四接近台灣受到地形破壞，可能快速減弱，預計以輕度颱風等級通過台灣，對中南部及花東威脅仍不容小覷。

未來降雨趨勢，朱美霖表示，明天大台北及宜花仍有局部豪雨等級以上降雨，台東及恆春也有大雨或豪雨，明天下半天外圍環流影響，中南部雨勢較顯著，北台灣則會減緩。

關於是否可能放颱風假？氣象署預報員黃恩鴻接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，得看縣市政府的風雨考量，中南部、花東可能碰觸到暴風圈，而雨勢是北部、東半部最明顯，特別是東半部。