　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

立法院法制局建議：旁系血親禁婚　從6親等改「4親等內」

▲▼結婚,女性,精神科醫師。（圖／pexels）

▲立法院法制局建議，現行旁系血親禁婚的範圍，研議將旁系血親禁婚範圍適度限縮至「四親等」以內。（圖／pexels）

記者陶本和／台北報導

立法院法制局11月中旬釋出一份題為「近親禁婚規定之相關法制問題淺析」的研析報告。建議檢討現行旁系血親禁婚的範圍，研議將旁系血親禁婚範圍適度限縮至「四親等」以內。

高雄少年及家事法院近日判決一起婚姻無效訴訟，案中男子阿奇與妻子小容在民國107年結婚，但婚後調閱戶籍資料，發現阿奇的外祖母與小容的外祖母是親姊妹，二人旁系血親為六親等。依照民法第983條第1項第2款規定，旁系血親六親等內不得結婚。

法制局報告指出，因婚姻無效，使當事人面臨繼承權、財產分配等權益喪失，且子女可能淪為非婚生子女，認為嚴重衝擊既有家庭秩序。法制局也點出問題爭點，現代社會家庭結構變遷，親戚關係日漸疏遠，年輕世代鮮少跟親戚往來，當事人可能在不知情的情況下誤觸禁婚規定。

法制局表示，本案揭示現行法制兩大爭議：第一，我國87年修法基於優生學考慮，將旁系血親禁婚範圍訂為六親等以內，惟近世各國基於婚姻自由，多數立法例縮小禁婚親屬範圍，旁系血親之禁婚不超出三親等，我國旁系血親禁婚範圍是否過寬，容有檢討餘地。

法制局指出，第二，相較德、日等國違反近親禁婚規定之法律效果係採「得撤銷」，我國採「無效」之規定，對婚姻當事人及子女權益的保護，是否充分。因此，鑒於其攸關人民婚姻自由、身分安定及子女權益之保障，宜適時周延法制規範及健全相關制度，就此提出研析意見。

因此，法制局建議，考量現代社會親戚關係日漸疏遠，多數人對於四親等以外之親屬多缺乏認識，將旁系血親間之禁婚推到六親等，似嫌過遠，建議主管機關參酌德、日7及我國同性婚姻之立法例，研議將旁系血親禁婚之範圍適度限縮至「四親等以內」可行性，以符社會現況。

另外，法制局也建議，研議將違反近親禁婚規定之法律效果改為「得撤銷」，以維法律關係之安定。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/22 全台詐欺最新數據

更多新聞
419 1 5747 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
台北最老精品百貨正式收攤！全館出清特賣3折起
陳為民轟「台灣測速照相密度」是國恥！律師揭真相：只有1%進國
TWICE罕曬子瑜獨影！藏10年心聲　23秒片全看哭了
快訊／汐止200坪工廠大火　「都是易燃物」全面燃燒中
立院法制局建議：旁系血親禁婚　從6親等改「4親等內」
好市多黑五首日破200人排隊！第1波優惠品價格曝光
台中女嬰臀部掛「超巨大腫瘤」　驚人畫面曝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

分析侯友宜再戰2028　吳子嘉：韓國瑜99.9%不會選、盧秀燕沒意願

藍白要退回政院版財劃法？　卓榮泰：執政黨團都有點無力感

陸配李貞秀稱自己非外國人　劉世芳：依法中共國籍是外國籍

立法院法制局建議：旁系血親禁婚　從6親等改「4親等內」

批高市早苗不負責任　洪秀柱賀國民黨黨慶：兩岸探尋和平統一

川普烏俄28點和平計畫讓疑美論再起？　外交部：反對大國武力擴張領土

貓咪迷因太犯規！外交部「你好我吃一點」挺日水產　台日百萬網朝聖

達成3＋1條件才可能赴中　王世堅：我會是最後一個踏上中國的台灣人

中國喊台灣不可分割　網紅：不是禁日本水產？賴清德怎還吃得到？

國際自由聯盟通過2挺台決議　民進黨致謝：明確支持台灣民主韌性

孫淑媚.鍾欣凌.丁寧組女團飆〈Golden〉　以體型取團名「SML」..笑虧：她是XL

桃園養生館「密室藏妹」！應召女穿清涼女僕裝爬出畫面曝

基隆宮廟傳爆炸！老翁「天公爐前仰倒」　臟器外露搶救中

子瑜唸中文信：心中火苗快熄滅...　吐心聲「很多次想要放棄，也很想家」

子瑜嗨喊：終於帶成員來高雄了　TWICE首度在台開唱超感動！

李安賀范冰冰封后..她：好喜歡你電影　「收650條祝賀訊息」導演曝：6天前拿到簽證

經典賽生力軍！徐若熙參戰意願很高　吉力吉撈願披國家隊戰袍

最暖繼父！ 李千娜曝黃尚禾「成21歲愛女橋樑」　兒女支持再婚：不是要成為他們爸爸

台中居酒屋陷火海「5桶瓦斯猛燒」！1員工燙傷　2人受困

朱育賢力挺黃子鵬加盟台鋼：他值得這合約！盼FA流動讓中職更強

分析侯友宜再戰2028　吳子嘉：韓國瑜99.9%不會選、盧秀燕沒意願

藍白要退回政院版財劃法？　卓榮泰：執政黨團都有點無力感

陸配李貞秀稱自己非外國人　劉世芳：依法中共國籍是外國籍

立法院法制局建議：旁系血親禁婚　從6親等改「4親等內」

批高市早苗不負責任　洪秀柱賀國民黨黨慶：兩岸探尋和平統一

川普烏俄28點和平計畫讓疑美論再起？　外交部：反對大國武力擴張領土

貓咪迷因太犯規！外交部「你好我吃一點」挺日水產　台日百萬網朝聖

達成3＋1條件才可能赴中　王世堅：我會是最後一個踏上中國的台灣人

中國喊台灣不可分割　網紅：不是禁日本水產？賴清德怎還吃得到？

國際自由聯盟通過2挺台決議　民進黨致謝：明確支持台灣民主韌性

台北最老精品百貨12／14正式收攤！推全館出清特賣3折起

王品強鍋季12/1登場　5大鍋物品牌消費抽萬元金飾

跟進中國反制措施！　香港政府「暫停」與日本總領事館交流

與男友吵架衝超商猛灌高粱　南投女倒地嘔吐被緊急送醫

從鈔票「行員印章」找到被害人 警政署長慰勉東港警偵破詐團

傍晚變天「降雨機率增」　周三清晨最冷下探14度

分析侯友宜再戰2028　吳子嘉：韓國瑜99.9%不會選、盧秀燕沒意願

TWICE高雄開唱創5億觀光產值　陳其邁預告：明年世運檔期已全滿

東海女大生被撞死調解破局　巨業駕駛認超時上工「保險不賠」

當庭命少年下跪自搧耳光！爭議法官周靜妮遭重判撤職、停用3年

多賢中文喊話超Q　志效在旁幫解釋XD

政治熱門新聞

台日友誼double！外交部推貓咪迷因挺日水產

中國喊台灣不可分割　網紅：不是禁日本水產？賴清德怎還吃得到？

達成3＋1條件才可能赴中　王世堅：我會是最後踏上中國的台灣人

照顧農民！賴清德宣布公地放領重啟　符合3條件可申請

外交部：中國致函聯合國內容蠻橫無理　且違反《聯合國憲章》

鄭文燦復出選桃園「無風不起浪」　凌濤爆伏筆

綠委出席里長茶行開幕！柯志恩：是不是自倒自演

網酸「綠委商務艙vs黃國昌罰站照」　陳柏惟打臉曝原因

綠營當年沒挺周子瑜？　蔡英文勝選夜名句：沒人須為自己認同道歉

賴清德暗諷「拜共諜」　鄭麗文回擊了

喊兩岸探尋和平統一　洪秀柱再批高市早苗冒進

陳其邁為「垃圾山」怒告陳菁徽　他酸：綠跟垃圾待太久聞不到臭味

全民國防手冊不只花6447萬　普發前「初版」已印5千本、經費12萬

幕後／輝達落地掀台北投資熱！「備胎地」吸廠商熱議　這塊地最搶手

更多熱門

相關新聞

營建剩餘土石方強化管理　桃園修法堵廢土漏洞

營建剩餘土石方強化管理　桃園修法堵廢土漏洞

桃園市政府建管處23日表示，考量中央將於115年統一全國的土方管理系統，為避免資源浪費、管理疊床架屋，市府將善用中央資源來強化桃園土方執法效能，確保資訊流與管理面能無縫接軌，同時大幅強化「源頭管理」，增訂起造人連帶處罰規定，違規者最高可罰10萬元，並能按次處罰，展現執法決心。

教育部祭3招「防校園濫訴」　鄭英耀：年底前完成修法

教育部祭3招「防校園濫訴」　鄭英耀：年底前完成修法

台積電先進製程資料外洩　國民黨團擬修法：讓犯罪者罰到怕關到怕

台積電先進製程資料外洩　國民黨團擬修法：讓犯罪者罰到怕關到怕

衛福部推「受訓完整才能做醫美」　估600人執業遇挑戰

衛福部推「受訓完整才能做醫美」　估600人執業遇挑戰

陳亭妃推《企業併購法》修法中小企業要用「團體戰」迎戰國際

陳亭妃推《企業併購法》修法中小企業要用「團體戰」迎戰國際

關鍵字：

禁婚近親法制婚姻無效修法

讀者迴響

熱門新聞

梁朝偉夫婦、邱淑貞都在台北婚宴　李明依曝新人身分

週休三日連署過關！勞動部12／7前須回應

天琴颱風估將生成！再一波變天14℃最冷

「我還是很緊」　學生媽狂追男師挨告跟騷

快訊／8級強風來了　今變天雨擴大

大改版倒數！LINE Pay Money5重點一次看

周休三日連署過關　他點名「這些產業」受惠

快訊／上班快改道！　國1追撞塞爆

旅遊愛上台灣「搬來住卻超後悔」！外國人曝4缺點

直擊／子瑜隨TWICE返韓！點頭「回家唱得很開心」　200歌迷暖送機

火鍋誤加燃料！11人中毒送醫

中使館引聯合國憲章嗆「有權直接對日動武」　日本外務省回應了

哪個國家「去一次就不想再去」？網點名它

返美上課被拒載！台生槓上星宇航空

女大生騎車夜衝武嶺疑太累墜溝亡　學姐目睹崩潰

更多

最夯影音

更多
孫淑媚.鍾欣凌.丁寧組女團飆〈Golden〉　以體型取團名「SML」..笑虧：她是XL

孫淑媚.鍾欣凌.丁寧組女團飆〈Golden〉　以體型取團名「SML」..笑虧：她是XL
桃園養生館「密室藏妹」！應召女穿清涼女僕裝爬出畫面曝

桃園養生館「密室藏妹」！應召女穿清涼女僕裝爬出畫面曝

基隆宮廟傳爆炸！老翁「天公爐前仰倒」　臟器外露搶救中

基隆宮廟傳爆炸！老翁「天公爐前仰倒」　臟器外露搶救中

子瑜唸中文信：心中火苗快熄滅...　吐心聲「很多次想要放棄，也很想家」

子瑜唸中文信：心中火苗快熄滅...　吐心聲「很多次想要放棄，也很想家」

子瑜嗨喊：終於帶成員來高雄了　TWICE首度在台開唱超感動！

子瑜嗨喊：終於帶成員來高雄了　TWICE首度在台開唱超感動！

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

值得一試的全聯高CP值湯品

值得一試的全聯高CP值湯品

「文里補習班」開課啦！一起品嘗五款不同的湯，看看哪款湯是你的暖心小夥伴吧~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面