基隆某社區晚間槍響！1男反鎖廁所內「頭部中彈」　送醫搶救不治

▲基隆某社區傳出槍響，1男頭部中彈不治。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢、莊智勝／基隆報導

基隆市某社區昨(23日)晚間7時許傳出槍響，一名李姓男子被發現頭部中彈倒地，警方獲報到場後雖將李男緊急送往醫院搶救，惟傷勢過重仍宣告不治。警方初步勘查，現場發現一把手槍、10多發子彈，後續將進一步調查槍枝來源、以及詳細死因。

警消昨夜接獲通報，報案民眾指稱某大型社區12樓廁所內傳出槍響，前往察看後卻發現門反鎖無法打開，擔心裡面恐發生意外，因此報案求助。消防人員到場破門後，發現40歲的李姓男子頭部有槍傷，已經沒有意識，經送醫搶救後仍回天乏術。

警方勘驗現場，查扣一把手槍及10多發子彈，並將現場人員帶回製作筆錄，釐清案發情形，後續已通報基隆地檢署，檢方預計將於24日上午會同法醫前往相驗。

據了解，李男頭部約有5公分的槍傷，且位置相當靠近太陽穴，警消破門時生命徵象已經非常微弱，雖緊急送醫，仍是難以搶救；而在李男急救的過程中，醫院急診室外還聚集約2、30名黑衣人關切。後續警方將以槍追人，釐清槍枝來源，更要調查有無遭暴力脅迫、或他殺情形。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995