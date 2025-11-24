原民文化做科展！傳統文化轉化科學素材　花蓮教師研習新視野

▲活動由太魯閣族原住民知識中心蘇浩平老師及花蓮高農林瑞祥老師授課。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府教育處持續推動原住民族文化與科學教育深化工作，日前辦理「原住民族文化與科學展覽研習活動」，吸引縣內國中小教師參與。研習以「文化 × 科學」為核心，融入部落生活經驗、資訊科技應用與科展探究能力，協助教師掌握如何將傳統知識轉化為科學課程素材，提升原住民族學童的科學素養與文化認同。

活動由太魯閣族原住民知識中心蘇浩平老師及花蓮高農林瑞祥老師授課，引導教師從文化觀點切入，建立具文化深度的探究視角。

蘇浩平老師分享多年科展指導經驗，從部落日常、自然觀察與族群生活智慧示範如何將文化知識轉化為可驗證的研究題目。他以學生作品、影片與研究架構為例，解析從「文化概念」轉為「科學證據」的操作歷程，協助教師理解如何在課堂引導學生提出具深度的探究問題。教師反映本課程具高度實務性，讓文化不只是背景，而是推動研究的重要起點。花蓮高農林瑞祥老師則講授原住民族科展競賽準備策略，從評審指標、研究流程到簡報技巧逐一解析，使教師掌握競賽方向與標準。

他強調，科展是學生觀察生活、理解文化並提出假設的綜合表現，不只是技術競賽。教師透過案例交流與現場討論，獲得可直接運用於班級的指導方法，使整體研習兼具理論深度與操作性，協助建立文化與科學融合的教學視野。

縣長徐榛蔚表示，花蓮擁有全國最豐富的原住民族文化，教育應從土地與生活經驗出發，讓孩子在文化自信中發展科學素養。她肯定本縣教育處長期推動教材研發與跨領域課程，使教學更貼近在地文化；未來縣府也將持續支持原民教育扎根，打造兼具科技、文化與知識傳承的學習環境。教育處長翁書敏則指出，原民科學教育的核心不僅是科展，而是文化理解、科技應用與跨域教學的整體建構，期勉教師將研習收穫帶回學校，讓文化真正走進課室。

本次研習為114學年度推動原民科學教育的重要項目，期望協助教師在課程中更有效落實文化與科學的結合，並鼓勵學生參與探究實作與科展競賽，展現族群生活智慧。花蓮縣原教中心未來將持續規劃文化教材開發、教師專業支持與部落合作課程，深化原住民族教育的厚度與永續力，讓文化在教室被看見，也在生活中持續生根。

