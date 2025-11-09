70歲長者短短5天「重回50歲」！醫師曝驚人研究：狀態顯著進步

▲蕭捷健醫師分享驚人的研究，一群70多歲長者住進完全重現20年前場景的時光屋，沒想到5天後受試者狀態明顯改善。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



記者柯振中／綜合報導

哈佛大學心理學教授艾倫．蘭格（Ellen J. Langer）曾進行一項驚人的「逆時鐘研究」（Counterclockwise Study），讓一群70多歲長者住進完全重現20年前場景的「時光屋」，僅短短5天後，參與者的姿態、手部靈活度甚至視力、聽力都明顯改善。減重醫師蕭捷健指出，關鍵在於這些受試者「真心相信自己回到了50歲」，心態決定了身體老化速度。

蕭捷健提醒，日常常掛在嘴邊的「我好累」、「我老了」等負面語言，會讓大腦誤以為該進入老化模式，導致更疲倦、行動力下降。反之，保持正向思維能啟動「逆齡效應」。他分享四個經科學實證的「大腦逆齡法」：

第一點是「戒掉老化口頭禪」–紐約大學研究指出，僅接觸「健忘」「孤單」等詞彙，就會讓人走路變慢。試著加上「不過」或「But」改寫句尾，例如：「今天雖累，不過我完成目標了！」讓大腦記住正向訊息。

▲蕭捷健分享逆齡的秘訣。（示意圖／CFP）



第二點是「找到你的 Ikigai（生存意義）」–無論是種花、追星、做志工或照顧家人，「被需要」的感覺能刺激催產素分泌，幫助維持認知功能。

第三點為「擁抱數位工具」–主動學習使用LINE、社群平台或Google Earth等新科技，有助刺激大腦決策與推理區域，延緩退化。

第四點則是「進行大腦年輕度快篩」–可嘗試單腳站立30秒測試平衡與前庭功能，若不穩要小心跌倒。

蕭捷健強調，「你的信念，就是你的現實。」從改變語言與心態開始，不讓年齡成為框架，身體也能隨之年輕。