快訊／國1高架又追撞！　塞爆快改道

▲國1高架南下43.5K現場畫面。（圖／翻攝高公局網站）
記者陳俊宏／台北報導
國道1號高架又追撞！高公局表示，今天7時7分，國道1高架南向43.5K、桃園路段，發生4小客車追撞占內2線及外路肩事故，回堵5公里，請用路人提早改道避開事故壅塞路段，行經事故地點請小心駕駛。
而國1高架今早6時許也發生追撞事故，高公局指出，6時5分，國1高架南向50.2K、桃園路段，發生3輛小客車追撞占內2線事故，一度回堵5K，事故稍早已排除。
▼國1高架南向50.2K事故稍早畫面。（圖／翻攝高公局網站）
